РПЛ. «Динамо» вело 2:0 против аутсайдера «Оренбурга», но упустило победу (3:3), Муфи забил и в свои, и в чужие

«Динамо» в 23-м туре чемпионата России по футболу не справилось с «Оренбургом» из зоны вылета. Команды обменялись тремя голами. При этом динамовцы после первого тайма вели в два гола.

Защитник «Оренбурга» Фахд Муфи отличился как в свои ворота, так и в чужие. Еще у него голевой пас.

У «Динамо» дубль оформил нападающий Константин Тюкавин, но для победы этого оказалось недостаточно.

Очко позволило «Динамо» подняться на седьмую строчку. «Оренбург» остается в зоне прямого вылета.

У «Динамо» впереди кубковый домашний матч против «Краснодара».

«Динамо» не побеждает в трех матчах подряд. У «Оренбурга» одна победа в последних пяти матчах.