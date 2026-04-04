Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Зенит - Спартак РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • РПЛ. «Динамо» вело 2:0 против аутсайдера «Оренбурга», но упустило победу (3:3), Муфи забил и в свои, и в чужие

РПЛ. «Динамо» вело 2:0 против аутсайдера «Оренбурга», но упустило победу (3:3), Муфи забил и в свои, и в чужие

4 апреля, 19:31
19

«Динамо» в 23-м туре чемпионата России по футболу не справилось с «Оренбургом» из зоны вылета. Команды обменялись тремя голами. При этом динамовцы после первого тайма вели в два гола.

Защитник «Оренбурга» Фахд Муфи отличился как в свои ворота, так и в чужие. Еще у него голевой пас.

У «Динамо» дубль оформил нападающий Константин Тюкавин, но для победы этого оказалось недостаточно.

Очко позволило «Динамо» подняться на седьмую строчку. «Оренбург» остается в зоне прямого вылета.

У «Динамо» впереди кубковый домашний матч против «Краснодара».

«Динамо» не побеждает в трех матчах подряд. У «Оренбурга» одна победа в последних пяти матчах.

Россия. Премьер-лига. 23 тур
Динамо - Оренбург - 3:3 (2:0)
Голы: 1:0 - Ф. Муфи, 29 (в свои ворота); 2:0 - К. Тюкавин, 39; 2:1 - Ф. Муфи, 45+2; 2:2 - Д. Кейрос, 51; 3:2 - Бителло, 61; 3:3 - Д. Кейрос, 66.
Таблица турнира Календарь турнира

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Оренбург Динамо Муфи Фахд
Комментарии (19)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
biber.ru
1775321529
Дыряво.
Ответить
Император 1
1775321632
Оренбург молодцы сражались и вырвали ничью
Ответить
Чугунный скороход
1775321661
Как с гуся вода...
Ответить
slavа0508
1775322272
Да не в Карпине было дело ...с новым тренером как это бывает встрепенулись . а дальше будет скорее всего как и раньше ...
Ответить
ySS
1775323113
Динамо - молодцы, не проиграли) Тренеру Оренбурга респект, команда борется
Ответить
crf57
1775323753
Вот и истинная сила ДИНАМО дырявого! КАРПИН хоть работать заставлял этих бездельников. Ну когда командой руководят ЛЕЩЕНКО с СТЕПАШИНЫМ ничего хорошего никогда не будет!
Ответить
рылы
1775325028
так щёт-то какой? в заголовке 3:3, в новости 3:4 и хет-трик ду кейроса + автогол муфи. идиоты, млять.
Ответить
evgen64
1775328663
Позор!!!
Ответить
rash1959
1775329175
Алё, бомба так 3-3 или 3-4? Такой статистики нам не переварить.
Ответить
шахта Заполярная
1775337663
А сколько хвалебных од было спето. А оказывается такая же куриная попа
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 