РПЛ. «Динамо» вело 2:0 против аутсайдера «Оренбурга», но упустило победу (3:3), Муфи забил и в свои, и в чужие

«Динамо» в 23-м туре чемпионата России по футболу не справилось с «Оренбургом» из зоны вылета. Команды обменялись тремя голами. При этом динамовцы после первого тайма вели в два гола.
Защитник «Оренбурга» Фахд Муфи отличился как в свои ворота, так и в чужие. Еще у него голевой пас.
У «Динамо» дубль оформил нападающий Константин Тюкавин, но для победы этого оказалось недостаточно.
Очко позволило «Динамо» подняться на седьмую строчку. «Оренбург» остается в зоне прямого вылета.
У «Динамо» впереди кубковый домашний матч против «Краснодара».
«Динамо» не побеждает в трех матчах подряд. У «Оренбурга» одна победа в последних пяти матчах.
Россия. Премьер-лига. 23 тур
Динамо - Оренбург - 3:3 (2:0)Таблица турнира Календарь турнира
Голы: 1:0 - Ф. Муфи, 29 (в свои ворота); 2:0 - К. Тюкавин, 39; 2:1 - Ф. Муфи, 45+2; 2:2 - Д. Кейрос, 51; 3:2 - Бителло, 61; 3:3 - Д. Кейрос, 66.
