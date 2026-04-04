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Клуб РПЛ может объединиться с командой из Первой лиги

4 апреля, 12:53
7

Клуб Первой лиги «Чайка» вскоре может потерять самостоятельный статус.

«Футбольные клубы «Сочи» и «Чайка» в ближайшее время могут объединиться в одно юридическое лицо.

Вероятность слияния двух структур возможна из-за влияния агента Павла Андреева. При этом новым спонсором «Сочи» может стать бизнесмен Алексей Репик, который в настоящее время помогает финансово ЦСКА», – написал источник.

  • «Сочи» идет на последнем месте РПЛ и в индустрии многие уже не верят, что клуб спасется от вылета.
  • «Чайка» идет последней в Первой лиге.
  • Клуб из Подольска, ранее переехавший из Ростовской области, тренирует чемпион России в составе «Спартака» Дмитрий Комбаров.

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Источник: Legalbet
Россия. Премьер-лига Россия. PARI Первая лига Сочи Чайка
Комментарии (7)
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swot1205
1775296649
Даже и не знаю что написать!?
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VVM1964
1775301156
"Сочайка" !)...
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volic
1775301563
Чайка с Ростовской области и почему не объядинит с РОСТОВОМ.
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sochi-2013
1775366085
минус на минус не всегда дает плюс
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