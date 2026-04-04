Клуб РПЛ может объединиться с командой из Первой лиги

Клуб Первой лиги «Чайка» вскоре может потерять самостоятельный статус.
«Футбольные клубы «Сочи» и «Чайка» в ближайшее время могут объединиться в одно юридическое лицо.
Вероятность слияния двух структур возможна из-за влияния агента Павла Андреева. При этом новым спонсором «Сочи» может стать бизнесмен Алексей Репик, который в настоящее время помогает финансово ЦСКА», – написал источник.
- «Сочи» идет на последнем месте РПЛ и в индустрии многие уже не верят, что клуб спасется от вылета.
- «Чайка» идет последней в Первой лиге.
- Клуб из Подольска, ранее переехавший из Ростовской области, тренирует чемпион России в составе «Спартака» Дмитрий Комбаров.
Источник: Legalbet