Клуб РПЛ может объединиться с командой из Первой лиги

Клуб Первой лиги «Чайка» вскоре может потерять самостоятельный статус.

«Футбольные клубы «Сочи» и «Чайка» в ближайшее время могут объединиться в одно юридическое лицо.

Вероятность слияния двух структур возможна из-за влияния агента Павла Андреева. При этом новым спонсором «Сочи» может стать бизнесмен Алексей Репик, который в настоящее время помогает финансово ЦСКА», – написал источник.