7 марта в рамках 25 тура чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Охдуд» примет «Аль-Фейху». Хозяева находятся в зоне вылета и отчаянно нуждаются в очках, тогда как гости располагаются в середине таблицы. При этом статистика личных встреч явно говорит в пользу «Аль-Фейхи», которая регулярно обыгрывает этого соперника.

«Аль-Охдуд»

После 24 туров «Аль-Охдуд» занимает 17 место с 13 очками. Команда проводит тяжелый сезон и имеет серьезные проблемы в обороне. В последних пяти матчах клуб пропустил 15 мячей – в среднем по три за игру.

При этом атака команды периодически находит свои моменты: «Аль-Охдуд» забивает уже в четырех матчах подряд. В последних пяти играх команда отличилась 7 раз, однако слабая игра в защите регулярно лишает ее очков.

«Аль-Фейха»

«Аль-Фейха» располагается на 12 месте с 27 очками. Команда выглядит стабильнее соперника и регулярно забивает – серия голов в чемпионате достигла пяти матчей подряд.

Лучшим бомбардиром является Фешн Сакала, который забил 10 голов в 23 матчах. В последних пяти встречах «Аль-Фейха» забила 9 мячей и пропустила 8. Команда играет достаточно открыто, что нередко приводит к результативным матчам.

Факты о командах

«Аль-Охдуд»

Занимает 17 место после 24 туров

Пропускает в 10 последних матчах чемпионата

Забивает в 4 последних матчах

В среднем пропускает 3.00 гола за игру (последние 5 матчей)

«Аль-Фейха»

Забивает в 5 последних матчах

Пропускает в 4 последних матчах

В среднем забивает 1.80 гола за игру (последние 5 матчей)

Побеждает «Аль-Охдуд» в 11 последних очных матчах

Забивает этому сопернику в 13 матчах подряд

Прогноз на матч «Аль-Охдуд» – «Аль-Фейха»

С учетом текущей формы и статистики очных встреч фаворитом выглядит «Аль-Фейха». Команда стабильно забивает и имеет гораздо более надежную игру в атаке, чем соперник.

«Аль-Охдуд» также способен отличиться, особенно дома, однако его оборона допускает слишком много ошибок. На фоне такой статистики наиболее вероятным сценарием выглядит результативный матч с преимуществом гостей.

Рекомендованные ставки: