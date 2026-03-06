Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Аль-Охдуд» – «Аль-Фейха»: прогноз на матч 7 марта 2026 с коэффициентом 2

06 марта 2026 9:48
Аль-Охдуд - Аль-Фейха
07 мар. 2026, суббота 22:00 | Саудовская Аравия. Премьер-лига, 25 тур
Перейти в онлайн матча
2.00
Победа «Аль-Фейхи»
Сделать ставку

7 марта в рамках 25 тура чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Охдуд» примет «Аль-Фейху». Хозяева находятся в зоне вылета и отчаянно нуждаются в очках, тогда как гости располагаются в середине таблицы. При этом статистика личных встреч явно говорит в пользу «Аль-Фейхи», которая регулярно обыгрывает этого соперника.

«Аль-Охдуд»

После 24 туров «Аль-Охдуд» занимает 17 место с 13 очками. Команда проводит тяжелый сезон и имеет серьезные проблемы в обороне. В последних пяти матчах клуб пропустил 15 мячей – в среднем по три за игру.

При этом атака команды периодически находит свои моменты: «Аль-Охдуд» забивает уже в четырех матчах подряд. В последних пяти играх команда отличилась 7 раз, однако слабая игра в защите регулярно лишает ее очков.

«Аль-Фейха»

«Аль-Фейха» располагается на 12 месте с 27 очками. Команда выглядит стабильнее соперника и регулярно забивает – серия голов в чемпионате достигла пяти матчей подряд.

Лучшим бомбардиром является Фешн Сакала, который забил 10 голов в 23 матчах. В последних пяти встречах «Аль-Фейха» забила 9 мячей и пропустила 8. Команда играет достаточно открыто, что нередко приводит к результативным матчам.

Факты о командах

«Аль-Охдуд»

  • Занимает 17 место после 24 туров
  • Пропускает в 10 последних матчах чемпионата
  • Забивает в 4 последних матчах
  • В среднем пропускает 3.00 гола за игру (последние 5 матчей)

«Аль-Фейха»

  • Забивает в 5 последних матчах
  • Пропускает в 4 последних матчах
  • В среднем забивает 1.80 гола за игру (последние 5 матчей)
  • Побеждает «Аль-Охдуд» в 11 последних очных матчах
  • Забивает этому сопернику в 13 матчах подряд

Прогноз на матч «Аль-Охдуд» – «Аль-Фейха»

С учетом текущей формы и статистики очных встреч фаворитом выглядит «Аль-Фейха». Команда стабильно забивает и имеет гораздо более надежную игру в атаке, чем соперник.

«Аль-Охдуд» также способен отличиться, особенно дома, однако его оборона допускает слишком много ошибок. На фоне такой статистики наиболее вероятным сценарием выглядит результативный матч с преимуществом гостей.

Рекомендованные ставки:

  • Победа «Аль-Фейхи» – коэффициент 2
  • Тотал больше 2.5

2.00
Победа «Аль-Фейхи»
Сделать ставку
Автор: Мещеряков Денис
Саудовская Аравия. Премьер-лига Аль-Фейха Аль-Охдуд
Другие прогнозы
09.03.2026
14:00
1.40
Россия. PARI Первая лига, 23 тур
Ротор - Урал
Тотал меньше 2.5
09.03.2026
16:00
1.50
Турция. Суперлига, 25 тур
Эюпспор - Коджаэлиспор
«Коджаелиспор» с форой (0)
09.03.2026
16:30
1.85
Россия. Премьер-лига, 20 тур
Локомотив - Ахмат
Тотал больше 2.5
09.03.2026
16:30
1.53
Украина. Премьер-лига, 19 тур
Рух - Металлист 1925
Тотал меньше 2.5
09.03.2026
17:00
1.97
Россия. PARI Первая лига, 23 тур
Арсенал - Волга
Обе забьют — да
09.03.2026
19:00
1.48
Украина. Премьер-лига, 19 тур
Верес - ЛНЗ
Тотал меньше 2.5
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 