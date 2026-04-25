Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Белшина» – «Гомель»: прогноз и ставки на матч 26 апреля 2026 с коэффициентом 1.43

25 апреля 2026 11:34
Белшина - Гомель
26 апр. 2026, воскресенье 16:00 | Беларусь. Высшая лига, 5 тур
Перейти в онлайн матча
1.43
Победа «Гомеля»
Сделать ставку

26 апреля на стадионе «Спартак» в Бобруйске состоится матч 5-го тура Высшей лиги Беларуси, в котором «Белшина» примет «Гомель». Встреча команд с разными стартовыми результатами: хозяева переживают игровой кризис, а гости уверенно начали сезон и находятся в верхней части таблицы.

«Белшина»

Бобруйчане катастрофически начали сезон и потерпели три поражения подряд после стартовой победы над брестским «Динамо». Команда пропускает в трeх последних матчах и демонстрирует скромную результативность – 4 гола в пяти последних играх и средний показатель 0.80 гола за матч. Владислав Соланович с 2 голами в 7 матчах является лучшим бомбардиром. Поражение от «Арсенала» (0:2) в прошлом туре стало очередным подтверждением игрового спада.

«Гомель»

Гомельчане подходят к матчу в отличном настроении после уверенной домашней победы над «Славией» со счeтом 3:1. Команда демонстрирует впечатляющую результативность – 9 голов в пяти последних играх и средний показатель 1.80 гола за матч. «Гомель» не проигрывает в 8 из 10 последних матчей и стабильно забивает в 11 из 13 последних встреч. Исторически гомельчане доминируют над «Белшиной», одержав 6 побед подряд в очных матчах.

Факты о командах

«Белшина»

  • Проигрывает в 3 последних матчах Высшей лиги
  • Пропускает в 3 последних матчах Высшей лиги
  • В последних 5 играх забивает в среднем 0.80 гола за игру
  • В последних 5 играх пропускает в среднем 1.40 гола за игру
  • Проиграла 6 последних очных матчей против «Гомеля»

«Гомель»

  • Не проигрывает в 8 из 10 последних матчей
  • В последних 5 играх забивает в среднем 1.80 гола за игру
  • Победа в 6 последних очных матчах против «Белшины»
  • Забивает в 6 последних очных матчах против «Белшины»
  • Не пропускает в 7 последних очных матчах против «Белшины»

Прогноз на матч «Белшина» – «Гомель»

«Гомель» имеет колоссальное историческое преимущество в очных противостояниях и одержал 6 побед подряд над «Белшиной». Гости не пропускают в семи последних очных матчах и стабильно забивают. «Белшина» переживает игровой кризис и потерпела три поражения подряд. Ожидаем уверенную победу гомельчан с сохранением ворот в неприкосновенности.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Гомеля» – коэффициент 1.43
  • Индивидуальный тотал «Белшины» меньше 0.5

Автор: Гроховский Сергей
Беларусь. Высшая лига Гомель Белшина
Другие прогнозы
25.04.2026
17:00
1.90
Англия. Премьер-лига, 34 тур
Вест Хэм - Эвертон
Тотал матча меньше 2.5
25.04.2026
17:00
1.72
Англия. Премьер-лига, 34 тур
Ливерпуль - Кристал Пэлас
Фора «Ливерпуля» (-1)
25.04.2026
17:15
2.08
Испания. Примера, 32 тур
Хетафе - Барселона
Победа «Барселоны» с форой (-1)
25.04.2026
18:00
2.35
Беларусь. Высшая лига, 5 тур
Барановичи - Динамо Мн
Победа «Динамо» Минск с форой (-2)
25.04.2026
19:00
1.78
Италия. Серия А, 34 тур
Болонья - Рома
Обе забьют — да
25.04.2026
19:30
1.48
Англия. Премьер-лига, 34 тур
Арсенал - Ньюкасл
Победа «Арсенала» с форой (-1)
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
  • Читайте нас: 