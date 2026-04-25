26 апреля на стадионе «Спартак» в Бобруйске состоится матч 5-го тура Высшей лиги Беларуси, в котором «Белшина» примет «Гомель». Встреча команд с разными стартовыми результатами: хозяева переживают игровой кризис, а гости уверенно начали сезон и находятся в верхней части таблицы.

«Белшина»

Бобруйчане катастрофически начали сезон и потерпели три поражения подряд после стартовой победы над брестским «Динамо». Команда пропускает в трeх последних матчах и демонстрирует скромную результативность – 4 гола в пяти последних играх и средний показатель 0.80 гола за матч. Владислав Соланович с 2 голами в 7 матчах является лучшим бомбардиром. Поражение от «Арсенала» (0:2) в прошлом туре стало очередным подтверждением игрового спада.

«Гомель»

Гомельчане подходят к матчу в отличном настроении после уверенной домашней победы над «Славией» со счeтом 3:1. Команда демонстрирует впечатляющую результативность – 9 голов в пяти последних играх и средний показатель 1.80 гола за матч. «Гомель» не проигрывает в 8 из 10 последних матчей и стабильно забивает в 11 из 13 последних встреч. Исторически гомельчане доминируют над «Белшиной», одержав 6 побед подряд в очных матчах.

Факты о командах

«Белшина»

«Гомель»

Прогноз на матч «Белшина» – «Гомель»

«Гомель» имеет колоссальное историческое преимущество в очных противостояниях и одержал 6 побед подряд над «Белшиной». Гости не пропускают в семи последних очных матчах и стабильно забивают. «Белшина» переживает игровой кризис и потерпела три поражения подряд. Ожидаем уверенную победу гомельчан с сохранением ворот в неприкосновенности.

