6 июня 2026 года в 21:30 сборные США и Германии сыграют в товарищеском матче.

США

США подходят к матчу в неплохой атакующей форме: 2.40 гола в среднем за 5 игр (12 голов в 5 матчах), забивают в 7 из 9 последних матчей. Однако оборона американцев – настоящая дыра: 2.20 пропущенных в среднем за 5 игр, причeм США пропускают в 7 последних матчах подряд. В прошлом матче победа над Сенегалом (3:2). Дома американцы опасны, но их защита вызывает серьeзные опасения.

Германия

Немцы находятся в фантастической форме: 8 побед подряд, забивают в 8 последних матчах. Атака германцев просто уничтожает соперников – 3.60 гола в среднем за 5 игр (18 голов в 5 матчах). Оборона надeжна – 0.80 пропущенных. В прошлом матче разгром Финляндии (4:0). История встреч с США на стороне гостей: Германия забивает американцам в 7 последних очных матчах.

Факты о командах

США

За 5 матчей: 2.40 забито, 2.20 пропущено

Пропускают в 7 последних матчах

Забивают в 7 из 9 матчей

Победа над Сенегалом (3:2)

Германия

8 побед подряд

За 5 матчей: 3.60 забито, 0.80 пропущено

Забивают в 8 последних матчах

Разгром Финляндии (4:0)

Забивают США в 7 последних очных встречах

Прогноз на матч США – Германия

Германия – явный фаворит: фантастическая форма, мощнейшая атака и надeжная оборона. США умеют забивать, но их защита дырявая. Немцы должны побеждать. Ожидаются голы с обеих сторон.

Рекомендованные ставки