6 июня 2026 года в 21:30 сборные США и Германии сыграют в товарищеском матче.
США
США подходят к матчу в неплохой атакующей форме: 2.40 гола в среднем за 5 игр (12 голов в 5 матчах), забивают в 7 из 9 последних матчей. Однако оборона американцев – настоящая дыра: 2.20 пропущенных в среднем за 5 игр, причeм США пропускают в 7 последних матчах подряд. В прошлом матче победа над Сенегалом (3:2). Дома американцы опасны, но их защита вызывает серьeзные опасения.
Германия
Немцы находятся в фантастической форме: 8 побед подряд, забивают в 8 последних матчах. Атака германцев просто уничтожает соперников – 3.60 гола в среднем за 5 игр (18 голов в 5 матчах). Оборона надeжна – 0.80 пропущенных. В прошлом матче разгром Финляндии (4:0). История встреч с США на стороне гостей: Германия забивает американцам в 7 последних очных матчах.
Факты о командах
США
- За 5 матчей: 2.40 забито, 2.20 пропущено
- Пропускают в 7 последних матчах
- Забивают в 7 из 9 матчей
- Победа над Сенегалом (3:2)
Германия
- 8 побед подряд
- За 5 матчей: 3.60 забито, 0.80 пропущено
- Забивают в 8 последних матчах
- Разгром Финляндии (4:0)
- Забивают США в 7 последних очных встречах
Прогноз на матч США – Германия
Германия – явный фаворит: фантастическая форма, мощнейшая атака и надeжная оборона. США умеют забивать, но их защита дырявая. Немцы должны побеждать. Ожидаются голы с обеих сторон.
Рекомендованные ставки
- Обе забьют – да – коэффициент 1.58
- Победа Германия