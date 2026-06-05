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США – Германия: прогноз и ставки на матч 6 июня 2026 с коэффициентом 1.58

05 июня 2026 10:57
США - Германия
06 июн. 2026, суббота 21:30 | Товарищеские матчи. Сборные
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1.58
Обе забьют – да
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6 июня 2026 года в 21:30 сборные США и Германии сыграют в товарищеском матче.

США

США подходят к матчу в неплохой атакующей форме: 2.40 гола в среднем за 5 игр (12 голов в 5 матчах), забивают в 7 из 9 последних матчей. Однако оборона американцев – настоящая дыра: 2.20 пропущенных в среднем за 5 игр, причeм США пропускают в 7 последних матчах подряд. В прошлом матче победа над Сенегалом (3:2). Дома американцы опасны, но их защита вызывает серьeзные опасения.

Германия

Немцы находятся в фантастической форме: 8 побед подряд, забивают в 8 последних матчах. Атака германцев просто уничтожает соперников – 3.60 гола в среднем за 5 игр (18 голов в 5 матчах). Оборона надeжна – 0.80 пропущенных. В прошлом матче разгром Финляндии (4:0). История встреч с США на стороне гостей: Германия забивает американцам в 7 последних очных матчах.

Факты о командах

США

  • За 5 матчей: 2.40 забито, 2.20 пропущено
  • Пропускают в 7 последних матчах
  • Забивают в 7 из 9 матчей
  • Победа над Сенегалом (3:2)

Германия

  • 8 побед подряд
  • За 5 матчей: 3.60 забито, 0.80 пропущено
  • Забивают в 8 последних матчах
  • Разгром Финляндии (4:0)
  • Забивают США в 7 последних очных встречах

Прогноз на матч США – Германия

Германия – явный фаворит: фантастическая форма, мощнейшая атака и надeжная оборона. США умеют забивать, но их защита дырявая. Немцы должны побеждать. Ожидаются голы с обеих сторон.

Рекомендованные ставки

  • Обе забьют – да – коэффициент 1.58
  • Победа Германия

1.58
Обе забьют – да
Сделать ставку
Автор: Мещеряков Денис
Товарищеские матчи. Сборные Германия США
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