Ответный матч 2-го квалификационного раунда Лиги Европы между «Маккаби Тель-Авив» и «Шерифом» пройдет 30 июля 2026 года в Батуми на стадионе «Батуми Арена». Первая встреча завершилась разгромом молдавского клуба со счетом 0:5, что практически гарантирует израильской команде выход в следующий раунд. «Маккаби» подходит к ответной игре в отличной форме: команда забивает в 17 из 19 последних матчей, имеет надежную оборону (0.80 пропущенных в среднем за пять игр) и стабильную результативность (2.00 гола за игру). «Шериф», напротив, пропускает в среднем 1.80 гола за последние пять матчей и только что потерпел сокрушительное поражение, хотя в целом не проигрывает в 11 из 13 последних встреч. Сможет ли молдавский клуб реабилитироваться за разгром и навязать борьбу фавориту на нейтральном поле, или «Маккаби» продолжит свое доминирование и оформит еще одну уверенную победу? Кто окажется сильнее в этом, казалось бы, уже решенном противостоянии и почему даже при минимальной мотивации хозяева обязаны побеждать?

Кто победит в матче

«Маккаби Тель-Авив» подходит к ответной игре с подавляющим преимуществом и в отличной форме. Команда забивает в 17 из 19 последних матчей, а в среднем за последние пять игр отличается 2.00 гола, пропуская всего 0.80. В первом матче израильтяне разгромили «Шериф» на его поле, показав полное превосходство как в атаке, так и в обороне. Домашняя поддержка на «Батуми Арене» (нейтральное поле, но фактически домашний стадион для «Маккаби») должна помочь сохранить концентрацию, даже если тренерский штаб даст отдых лидерам. «Маккаби» имеет преимущество в классе и текущей форме, а их защита редко пропускает, что делает их абсолютным фаворитом. Даже при минимальной активности они способны забить как минимум один-два гола, учитывая слабую оборону соперника.

«Шериф» после разгрома в первом матче находится в тяжелой психологической ситуации. Молдавский клуб пропустил пять мячей и показал слабость защиты, которая в среднем за последние пять игр пропускает 1.80 гола. В атаке «Шериф» действует неплохо (1.60 гола в среднем за игру), но против организованной обороны соперника им будет сложно забить даже гол престижа. В чемпионате Молдовы команда недавно сыграла вничью с «Милсами» (0:0) и обыграла «Петрокуб» (3:2), но уровень сопротивления в Лиге Европы выше, и первый матч показал колоссальную разницу в классе. Гостям придется рисковать с первых минут, что откроет зоны для контратак хозяев. Отыграть пять мячей на выезде – задача нереальная, и «Шериф» вряд ли сможет серьезно помешать сопернику.

С учетом всех факторов победа «Маккаби» в этом матче является практически безальтернативным исходом. Даже если хозяева не будут играть на полную мощь, они должны как минимум не проиграть, а скорее всего, добьются победы. «Шериф» может забить гол престижа, но этого будет недостаточно, чтобы изменить исход противостояния. Разница в классе слишком велика, и «Маккаби» уверенно оформит проход в следующий раунд.

Форма и история личных встреч

В единственном очном матче этих команд «Маккаби» разгромил «Шериф» со счетом 5:0, что дает израильтянам колоссальное психологическое преимущество. Текущая форма «Маккаби» (забивает в 17 из 19 последних матчей, 0.80 пропущенных) и слабость обороны «Шерифа» (1.80 пропущенных) указывают на то, что хозяева должны уверенно побеждать и в ответной встрече. «Шериф» в целом стабилен, но против такого уровня соперника его серия вряд ли поможет.

Личные встречи Побед - 2 (100%) Ничьих - 0 (0%) Побед - 0 (0%) 6 Забитых мячей 0 3 В среднем за матч 0 5:0 Крупнейшая победа Самый результативный матч Лига Европы, 2 раунд Шериф 0 : 5 Маккаби Лига Европы, 2 раунд Маккаби 1 : 0 Шериф Лига Европы, 2 раунд Шериф 0 : 5 Маккаби

Прогноз на победителя

Мы ожидаем уверенной победы «Маккаби Тель-Авив» с разницей как минимум в два мяча над «Шерифом» в ответном матче 2-го квалификационного раунда Лиги Европы. Израильский клуб имеет подавляющее преимущество в атаке, форме и классе, тогда как молдавский клуб не может похвастаться стабильностью в обороне и выглядит обреченным после разгрома в первом матче. Учитывая, что «Маккаби» забивает в среднем 2.00 гола за матч, а «Шериф» пропускает 1.80, хозяева должны реализовать свое преимущество и добиться победы. Ставка на победу «Маккаби» с форой (-1.5) за 1.93 выглядит логичной и соответствует нашему прогнозу. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 2-го квалификационного раунда между «Маккаби Тель-Авив» и «Шерифом» состоится 30 июля 2026 года в Батуми на стадионе «Батуми Арена» и начнется в 19:00 по московскому времени. Матч будет транслировать БЕТСИТИ.