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«Маккаби Тель-Авив» – «Шериф»: кто победит в матче 2-го квалификационного раунда Лиги Европы 2026/2027

29 июля 2026 8:27
Маккаби - Шериф
30 июл. 2026, четверг 19:00 | Лига Европы, 2 раунд
Перейти в онлайн матча
1.93
Победа «Маккаби» с форой (-1.5)
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Ответный матч 2-го квалификационного раунда Лиги Европы между «Маккаби Тель-Авив» и «Шерифом» пройдет 30 июля 2026 года в Батуми на стадионе «Батуми Арена». Первая встреча завершилась разгромом молдавского клуба со счетом 0:5, что практически гарантирует израильской команде выход в следующий раунд. «Маккаби» подходит к ответной игре в отличной форме: команда забивает в 17 из 19 последних матчей, имеет надежную оборону (0.80 пропущенных в среднем за пять игр) и стабильную результативность (2.00 гола за игру). «Шериф», напротив, пропускает в среднем 1.80 гола за последние пять матчей и только что потерпел сокрушительное поражение, хотя в целом не проигрывает в 11 из 13 последних встреч. Сможет ли молдавский клуб реабилитироваться за разгром и навязать борьбу фавориту на нейтральном поле, или «Маккаби» продолжит свое доминирование и оформит еще одну уверенную победу? Кто окажется сильнее в этом, казалось бы, уже решенном противостоянии и почему даже при минимальной мотивации хозяева обязаны побеждать?

Кто победит в матче

«Маккаби Тель-Авив» подходит к ответной игре с подавляющим преимуществом и в отличной форме. Команда забивает в 17 из 19 последних матчей, а в среднем за последние пять игр отличается 2.00 гола, пропуская всего 0.80. В первом матче израильтяне разгромили «Шериф» на его поле, показав полное превосходство как в атаке, так и в обороне. Домашняя поддержка на «Батуми Арене» (нейтральное поле, но фактически домашний стадион для «Маккаби») должна помочь сохранить концентрацию, даже если тренерский штаб даст отдых лидерам. «Маккаби» имеет преимущество в классе и текущей форме, а их защита редко пропускает, что делает их абсолютным фаворитом. Даже при минимальной активности они способны забить как минимум один-два гола, учитывая слабую оборону соперника.

«Шериф» после разгрома в первом матче находится в тяжелой психологической ситуации. Молдавский клуб пропустил пять мячей и показал слабость защиты, которая в среднем за последние пять игр пропускает 1.80 гола. В атаке «Шериф» действует неплохо (1.60 гола в среднем за игру), но против организованной обороны соперника им будет сложно забить даже гол престижа. В чемпионате Молдовы команда недавно сыграла вничью с «Милсами» (0:0) и обыграла «Петрокуб» (3:2), но уровень сопротивления в Лиге Европы выше, и первый матч показал колоссальную разницу в классе. Гостям придется рисковать с первых минут, что откроет зоны для контратак хозяев. Отыграть пять мячей на выезде – задача нереальная, и «Шериф» вряд ли сможет серьезно помешать сопернику.

С учетом всех факторов победа «Маккаби» в этом матче является практически безальтернативным исходом. Даже если хозяева не будут играть на полную мощь, они должны как минимум не проиграть, а скорее всего, добьются победы. «Шериф» может забить гол престижа, но этого будет недостаточно, чтобы изменить исход противостояния. Разница в классе слишком велика, и «Маккаби» уверенно оформит проход в следующий раунд.

Форма и история личных встреч

В единственном очном матче этих команд «Маккаби» разгромил «Шериф» со счетом 5:0, что дает израильтянам колоссальное психологическое преимущество. Текущая форма «Маккаби» (забивает в 17 из 19 последних матчей, 0.80 пропущенных) и слабость обороны «Шерифа» (1.80 пропущенных) указывают на то, что хозяева должны уверенно побеждать и в ответной встрече. «Шериф» в целом стабилен, но против такого уровня соперника его серия вряд ли поможет.

Личные встречи
Побед - 2 (100%)
Ничьих - 0 (0%)
Побед - 0 (0%)
6
Забитых мячей
0
3
В среднем за матч
0
5:0
Крупнейшая победа
Самый результативный матч
Лига Европы, 2 раунд
Шериф
0 : 5
23.07.2026
Маккаби
Лига Европы, 2 раунд
Маккаби
1 : 0
30.07.2026
Шериф
Лига Европы, 2 раунд
Шериф
0 : 5
23.07.2026
Маккаби

Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Маккаби
22
Офек Мелика
ВР
3
Рой Ревиво
ЛЗ
21
Noam Ben Harush
ЦЗ
5
Мохамед Камара
ЦЗ
13
Раз Шломо
ЦЗ
42
Дор Перец
ЦП
28
Иссуф Сиссоко
ЦП
36
Идо Шахар
ЦП
29
Хелио Варела
ЛВ
11
Сагив Йехезкель
ЦФ
34
Saied Abu Farchi
ЦФ
Главный тренер
Жарко Лазетич
Шериф
22
Miguel Mota
ЦЗ
15
B. Ciss
ЦЗ
35
Бурама Фомба
ЦЗ
6
Rai
ЦЗ
26
D. Klas
ЦП
76
Arli Pergjoni
ЦП
99
Samba Koné
ЦП
24
Danila Forov
ЦП
1
Emil Tîmbur
ЦФ
42
Loukou Jaures-Ulrich
ЦФ
Главный тренер
Виктор Михайлов
Маккаби
51
Shalev Saadia
ВР
50
Idan Trau
ВР
25
Shahar Rosen
ЦЗ
24
Noam Schwartz
ЦЗ
41
Itai Ben Hamo
ЦЗ
59
Lotem Asres
ЦП
30
Itamar Noy
ЦП
18
Дан Глейзер
ЦП
77
Ошер Давида
ПВ
60
Ilay Ben Simon
ЦФ
10
Kervin Andrade
ЦФ
23
Ori Azo
ЦФ
Шериф
21
Иван Дюлгеров
ВР
28
Николае Чеботари
ВР
4
Natus Jamel Swen
ЦЗ
37
Jair Modelo
ЦЗ
29
Soumaila Magassouba
ЦЗ
11
Sapata
ЦП
33
Mihail Corotcov
ЦП
70
Egor Ivanov
ЦП
17
Всеволод Нихаев
ЦФ
27
Veaceslav Cozma
ЦФ
4-3-1-2
22
Мелика
3
Ревиво
5
Камара
13
Шломо
21
42
Перец
28
Сиссоко
36
Шахар
29
Варела
34
11
Йехезкель
4-4-2
15
35
Фомба
6
22
76
99
24
26
42
1
21
41
41
21
29
Варела
30
30
29
Варела
11
Йехезкель
77
Давида
77
Давида
11
Йехезкель
36
Шахар
60
60
36
Шахар
76
4
4
76
24
37
37
24
22
11
11
22
99
17
Нихаев
17
Нихаев
99
42
27
27
42
Остались в запасе
Маккаби
Шериф
51
Shalev Saadia
ВР
50
Idan Trau
ВР
25
Shahar Rosen
ЦЗ
24
Noam Schwartz
ЦЗ
59
Lotem Asres
ЦП
18
Дан Глейзер
ЦП
10
Kervin Andrade
ЦФ
23
Ori Azo
ЦФ
Главный тренер
Жарко Лазетич
21
Иван Дюлгеров
ВР
28
Николае Чеботари
ВР
29
Soumaila Magassouba
ЦЗ
33
Mihail Corotcov
ЦП
70
Egor Ivanov
ЦП
Главный тренер
Виктор Михайлов
Остались в запасе
51
Shalev Saadia
ВР
50
Idan Trau
ВР
25
Shahar Rosen
ЦЗ
24
Noam Schwartz
ЦЗ
59
Lotem Asres
ЦП
18
Дан Глейзер
ЦП
10
Kervin Andrade
ЦФ
23
Ori Azo
ЦФ
Остались в запасе
21
Иван Дюлгеров
ВР
28
Николае Чеботари
ВР
29
Soumaila Magassouba
ЦЗ
33
Mihail Corotcov
ЦП
70
Egor Ivanov
ЦП
Главный тренер
Жарко Лазетич
Главный тренер
Виктор Михайлов

Прогноз на победителя

Мы ожидаем уверенной победы «Маккаби Тель-Авив» с разницей как минимум в два мяча над «Шерифом» в ответном матче 2-го квалификационного раунда Лиги Европы. Израильский клуб имеет подавляющее преимущество в атаке, форме и классе, тогда как молдавский клуб не может похвастаться стабильностью в обороне и выглядит обреченным после разгрома в первом матче. Учитывая, что «Маккаби» забивает в среднем 2.00 гола за матч, а «Шериф» пропускает 1.80, хозяева должны реализовать свое преимущество и добиться победы. Ставка на победу «Маккаби» с форой (-1.5) за 1.93 выглядит логичной и соответствует нашему прогнозу. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 2-го квалификационного раунда между «Маккаби Тель-Авив» и «Шерифом» состоится 30 июля 2026 года в Батуми на стадионе «Батуми Арена» и начнется в 19:00 по московскому времени. Матч будет транслировать БЕТСИТИ.

«Маккаби Тель-Авив» – «Шериф»: смотреть онлайн

1.93
Победа «Маккаби» с форой (-1.5)
Сделать ставку
Автор: Гроховский Сергей
Лига Европы Шериф Маккаби
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