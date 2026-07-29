Матч первого раунда (1/32 финала) FONBET Кубка России между «Анри Владивосток» и «Динамо Барнаул» пройдет 30 июля 2026 года во Владивостоке. Хозяева представляют любительский уровень (Третий дивизион) и имеют крайне скудный опыт официальных игр – их последний матч в Кубке России год назад завершился разгромом от КДВ (0:4). Гости же выступают во Второй лиге Б, что автоматически подразумевает более высокий класс и игровой тонус. Сможет ли «Анри» использовать фактор домашнего поля и дальнего перелета соперника, чтобы сотворить сенсацию, или «Динамо Барнаул» уверенно пройдет в следующий раунд, несмотря на свои проблемы в обороне? Кто окажется сильнее в этом противостоянии представителей разных дивизионов и почему матч может стать бенефисом атаки гостей?

Кто победит в матче

«Анри Владивосток» – команда с крайне ограниченной информацией. Известно, что в прошлом розыгрыше Кубка России клуб уступил «КДВ» со счетом 0:4, а в Третьем дивизионе результаты были скромными. У команды нет актуальных матчей в 2026 году, что говорит об отсутствии игровой практики и, вероятно, о полулюбительском статусе. Даже домашняя поддержка вряд ли поможет компенсировать разницу в классе с командой из профессиональной лиги. Единственный козырь – фактор дальнего перелета для гостей, но против такого соперника этого недостаточно.

«Динамо Барнаул» выступает во Второй лиге Б и имеет регулярную игровую практику, что является серьезным преимуществом. В последних пяти матчах команда забила шесть голов, но пропустила 13, что указывает на проблемы в обороне. Однако стоит учесть, что во Второй лиге уровень сопротивления выше, чем в Третьем дивизионе. «Динамо» проигрывает в трех последних матчах (в том числе разгромы от «Химика» 0:4 и «Ижевска» 0:4), но в кубковом матче против любительского клуба фаворитом является именно барнаульская команда. Их атака стабильно забивает в трех последних матчах, и даже при слабой обороне они должны переиграть соперника за счет класса. Разница в уровне лиг и опыте делает гостей явным фаворитом.

С учетом всех факторов победа «Динамо Барнаул» с разницей как минимум в два мяча является безальтернативным исходом. «Анри» не имеет игровой практики и опыта против профессиональных команд, тогда как гости, несмотря на проблемы в защите, обладают более высоким классом и должны уверенно пройти в следующий раунд.

Форма и история личных встреч

Ранее команды не пересекались в официальных турнирах, поэтому история встреч отсутствует. Текущая форма «Анри» (отсутствие матчей в 2026 году и разгром в прошлом Кубке) и статус «Динамо Барнаул» как команды Второй лиги Б указывают на явное превосходство гостей. Несмотря на слабую оборону барнаульцев, их класс должен сказаться против любительского клуба.

Личные встречи Побед - 0 (0%) Ничьих - 0 (0%) Побед - 1 (100%) 1 Забитых мячей 2 1 В среднем за матч 2 Крупнейшая победа 2:1 Самый результативный матч Россия. Кубок, 1/32 финала Анри 1 : 2 Динамо Брл Россия. Кубок, 1/32 финала Анри 1 : 2 Динамо Брл

Прогноз на победителя

Мы ожидаем, что «Динамо Барнаул» сумеет обыграть «Анри Владивосток» с разницей как минимум в два мяча в матче первого раунда Кубка России, используя преимущество в классе и игровом тонусе. Хозяева не имеют игровой практики и опыта против профессиональных команд, тогда как гости, несмотря на проблемы в обороне, обладают более высоким уровнем и должны уверенно победить. Учитывая, что «Динамо Барнаул» забивает в среднем 1.20 гола за матч, а «Анри» не имеет актуальных данных, но играет на любительском уровне, гости должны реализовать свое преимущество. Ставка на победу «Динамо Барнаул» с форой (-1.5) за 1.68 выглядит логичной и соответствует нашему прогнозу. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч первого раунда между «Анри Владивосток» и «Динамо Барнаул» состоится 30 июля 2026 года во Владивостоке и начнется в 12:30 по московскому времени. Матч будет транслировать Fonbet.