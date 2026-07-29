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«Тобол» – «Паневежис»: кто победит в матче 2-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026/2027

29 июля 2026 9:27
Тобол - Паневежис
30 июл. 2026, четверг 17:00 | Лига конференций, 2 раунд
Перейти в онлайн матча
1.75
Победа «Тобола» с форой (-1.5)
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Ответный матч 2-го квалификационного раунда Лиги Конференций между казахстанским «Тоболом» и литовским «Паневежисом» пройдет 30 июля 2026 года в Костанае на стадионе «Орталык». Первая встреча завершилась ничьей 1:1, что дает хозяевам преимущество за счет гостевого гола перед домашней игрой. «Тобол» подходит к ответному матчу в неплохой форме – команда не проигрывает в пяти из семи последних встреч, стабильно забивает в четырех последних матчах и имеет надежную оборону (0.80 пропущенных в среднем за последние пять игр). Гости, напротив, находятся в кризисе: они не выигрывают в пяти последних матчах, пропускают в девяти встречах подряд и имеют слабую атаку (0.80 гола в среднем за игру). Сможет ли «Паневежис» прервать свою неудачную серию и навязать борьбу фавориту на его поле, или «Тобол» уверенно использует преимущество домашней поддержки и гостевого гола, чтобы пройти в следующий раунд? Кто окажется сильнее в этом противостоянии и почему матч обещает быть малорезультативным?

Кто победит в матче

«Тобол» подходит к ответной игре с психологическим преимуществом гостевого гола и комфортной домашней атмосферой. Команда забивает в четырех последних матчах и в среднем за последние пять игр забивает 1.20 гола, пропуская всего 0.80, что говорит о сбалансированной игре. В первом матче казахстанцы сумели забить на выезде, что дает им тактическое преимущество – теперь им достаточно сыграть 0:0, чтобы пройти дальше. Домашняя поддержка на «Орталыке» должна помочь сохранить концентрацию, особенно учитывая, что «Тобол» не проигрывает в пяти из семи последних матчей. Их оборона выглядит надежно, а соперник, напротив, имеет серьезные проблемы в атаке. В чемпионате Казахстана «Тобол» недавно обыграл «Атырау» (1:0), подтвердив свою способность добиваться минимальных побед.

«Паневежис» находится в глубоком кризисе: команда не выигрывает в пяти последних матчах, пропускает в девяти встречах подряд и в среднем за последние пять игр забивает всего 0.80 гола, пропуская 1.80. В первом матче литовцы сумели забить один гол, но не смогли удержать преимущество, сыграв 1:1. Теперь им нужно забивать как минимум один гол и при этом не пропустить, чтобы иметь шансы на проход, но их атака слишком слаба, а оборона регулярно ошибается. В гостях у «Паневежиса» дела обстоят еще хуже – они уступили «Жальгирису Каунас» (0:3) и «Судуве» (1:2) в последних матчах чемпионата. Против организованной обороны «Тобола» им будет крайне сложно создать опасные моменты, а собственные проблемы в защите, скорее всего, приведут к пропущенному голу.

С учетом всех факторов мы считаем, что «Тобол» является явным фаворитом и должен уверенно победить на своем поле. Хозяева имеют преимущество в форме, обороне и тактической ситуации, тогда как гости находятся в кризисе и не могут найти свою игру ни в атаке, ни в защите. Победа «Тобола» с разницей как минимум в два мяча выглядит наиболее вероятным исходом, и казахстанский клуб должен пройти в следующий раунд.

Форма и история личных встреч

В единственном очном матче команды сыграли вничью 1:1, что показало способность «Паневежиса» забивать, но их оборона не выдержала давления. Текущая форма «Тобола» (не проигрывает в пяти из семи последних матчей, 0.80 пропущенных) и кризис «Паневежиса» (пять матчей без побед, пропуски в девяти встречах) указывают на то, что хозяева должны использовать свое преимущество и уверенно победить. Гости забивают в пяти из семи последних матчей, но этого явно недостаточно, чтобы компенсировать слабую защиту.

Личные встречи
Побед - 0 (0%)
Ничьих - 2 (100%)
Побед - 0 (0%)
2
Забитых мячей
2
1
В среднем за матч
1
Крупнейшая победа
Самая крупная ничья
Лига конференций, 2 раунд
Тобол
1 : 1
30.07.2026
Паневежис
Лига конференций, 2 раунд
Тобол
1 : 1
30.07.2026
Паневежис
Лига конференций, 2 раунд
Паневежис
1 : 1
23.07.2026
Тобол

Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тобол
44
Данил Устименко
ВР
72
Райан Сенхаджи
ЦЗ
5
Пап-Алиун Ндиайе
ЦЗ
25
Antonio Boršić
ЦЗ
6
Максим Мякиш
ОП
21
Наурызбек Жагоров
ЦП
14
Амин Талаль
ЦП
8
Асхат Тагыберген
ЦП
17
Александр Зуев
ЛВ
10
Ислам Чесноков
ПВ
18
Урош Милованович
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Ромащенко
Паневежис
1
Витаутас Черняускас
ВР
13
Strahinja Kerkez
ЦЗ
66
D. Balsys
ЦЗ
77
Парфе Бизоза
ОП
27
K. Asamoah
ЦП
33
S. Keita
ЦФ
6
Matas Ramanauskas
ЦФ
34
Isaac Asante
ЦФ
24
Наурис Петкевичюс
ЦФ
79
Valdas Paulauskas
ЦФ
28
Ernestas Burdzilauskas
ЦФ
Главный тренер
Джино Леттьери
Тобол
1
Султан Бусурманов
ВР
35
Юрий Мелихов
ВР
3
Роман Асранкулов
ЛЗ
4
N. Cavnic
ЦЗ
22
Александр Марочкин
ЦЗ
56
B. Kabylgazin
ЦП
34
S. Bakhytkiriev
ЦП
57
A. Zinadin
ЦП
19
Даурен Жумат
ПВ
13
A. Cisse
ЦФ
30
Луис Герра
РФ
Паневежис
22
Arijus Brazinskas
ВР
12
Liudvikas Valius
ВР
4
Rayen Mzoughi
ЦЗ
5
Миано ван ден Бос
ЦЗ
32
Рокас Расимавичюс
ПЗ
95
Жоэль Бопесу
ПЗ
8
S. Kouadio
ЦП
17
O. Kurtsev
ЦП
80
Elivelton
ЦП
16
Marko Bačanin
ЦФ
15
Justinas Janusevskis
ЦФ
3-1-3-2-1
44
Устименко
72
Сенхаджи
5
Ндиайе
25
6
Мякиш
21
Жагоров
14
Талаль
8
Тагыберген
17
Зуев
10
Чесноков
18
Милованович
2-1-1-5
1
Черняускас
13
66
77
Бизоза
27
6
28
79
24
Петкевичюс
34
25
3
Асранкулов
3
Асранкулов
25
72
Сенхаджи
4
4
72
Сенхаджи
21
Жагоров
56
56
21
Жагоров
17
Зуев
19
Жумат
19
Жумат
17
Зуев
6
Мякиш
13
13
6
Мякиш
18
Милованович
30
Герра
30
Герра
18
Милованович
77
Бизоза
95
Бопесу
95
Бопесу
77
Бизоза
66
8
8
66
79
17
17
79
Остались в запасе
Тобол
Паневежис
1
Султан Бусурманов
ВР
35
Юрий Мелихов
ВР
22
Александр Марочкин
ЦЗ
34
S. Bakhytkiriev
ЦП
57
A. Zinadin
ЦП
Главный тренер
Мирослав Ромащенко
22
Arijus Brazinskas
ВР
12
Liudvikas Valius
ВР
4
Rayen Mzoughi
ЦЗ
5
Миано ван ден Бос
ЦЗ
32
Рокас Расимавичюс
ПЗ
80
Elivelton
ЦП
16
Marko Bačanin
ЦФ
15
Justinas Janusevskis
ЦФ
Главный тренер
Джино Леттьери
Остались в запасе
1
Султан Бусурманов
ВР
35
Юрий Мелихов
ВР
22
Александр Марочкин
ЦЗ
34
S. Bakhytkiriev
ЦП
57
A. Zinadin
ЦП
Остались в запасе
22
Arijus Brazinskas
ВР
12
Liudvikas Valius
ВР
4
Rayen Mzoughi
ЦЗ
5
Миано ван ден Бос
ЦЗ
32
Рокас Расимавичюс
ПЗ
80
Elivelton
ЦП
16
Marko Bačanin
ЦФ
15
Justinas Janusevskis
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Ромащенко
Главный тренер
Джино Леттьери

Прогноз на победителя

Мы ожидаем, что «Тобол» одержит победу с разницей как минимум в два мяча, используя преимущество гостевого гола, домашнюю поддержку и надежную оборону. «Паневежис» слишком много пропускает и не может найти свою игру в атаке, что делает их беспомощными на выезде. Ставка на победу «Тобола» с форой (-1.5) за 1.75 выглядит оправданной – казахстанцы должны реализовать свое преимущество на «Орталыке». Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 2-го квалификационного раунда между «Тоболом» и «Паневежисом» состоится 30 июля 2026 года в Костанае на стадионе «Орталык» и начнется в 17:00 по московскому времени. Матч будет транслировать БЕТСИТИ.

«Тобол» – «Паневежис»: смотреть онлайн

1.75
Победа «Тобола» с форой (-1.5)
Сделать ставку
Автор: Бестужев Павел
Лига конференций Паневежис Тобол
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