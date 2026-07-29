Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Пюник» – «Дебрецен»: кто победит в матче 2-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026/2027

29 июля 2026 9:24
Пюник - Дебрецен
30 июл. 2026, четверг 19:00 | Лига конференций, 2 раунд
Перейти в онлайн матча
3.20
Ничья
Сделать ставку

Ответный матч 2-го квалификационного раунда Лиги Конференций между армянским «Пюником» и венгерским «Дебреценом» пройдет 30 июля 2026 года в Ереване на Республиканском стадионе имени Вазгена Саркисяна. Хозяева уступили в первом матче со счетом 0:1, но их домашняя форма впечатляет – пять матчей без поражений на своем поле, а также они не проигрывают дома в этом турнире. Гости, в свою очередь, имеют минимальное преимущество и будут делать ставку на оборону и контратаки, чтобы сохранить победный счет. Сможет ли «Пюник» использовать поддержку родных трибун и свою домашнюю серию, чтобы отыграть дефицит и пройти в следующий раунд, или «Дебрецен» продолжит свою уверенную гостевую серию в Лиге Конференций (не проигрывает в семи из девяти последних выездных матчей) и добьется успеха? Кто окажется сильнее в этом напряженном противостоянии и почему матч обещает быть закрытым и малорезультативным?

Кто победит в матче

«Пюник» подходит к ответной игре с хорошей домашней статистикой – пять матчей без поражений на своем поле, что дает надежду на положительный результат. В среднем за последние пять игр армянская команда забивает 1.20 гола и пропускает 1.00, что говорит о сбалансированной игре. В первом матче «Пюник» не смог забить «Дебрецену», но удержал свои ворота сухими до 1:0, что показывает их способность обороняться. Домашняя поддержка должна помочь хозяевам действовать более агрессивно, особенно учитывая, что им нужно забивать, чтобы выйти в следующий раунд. Однако их атака не выглядит сверхэффективной – всего шесть голов в пяти последних матчах, а соперник умеет играть на выезде, что создает дополнительные сложности. «Пюник» не проигрывает дома, но против такого организованного соперника, как «Дебрецен», им будет трудно взломать оборону.

«Дебрецен» подходит к игре с минимальным преимуществом и будет делать ставку на оборону и контратаки. Команда не проигрывает в семи из девяти последних выездных матчей Лиги Конференций, что говорит о высокой дисциплине в защите на чужом поле. В атаке венгры забивают в среднем 0.80 гола за последние пять игр, что ниже, чем у хозяев, но их результативность стабильна – они забивают в восьми из десяти последних матчей. В первом матче «Дебрецен» сумел забить один гол и не пропустить, что позволяет им чувствовать себя уверенно. Опыт выступлений в еврокубках и умение играть на результат дают им преимущество в тактической гибкости. В гостях они будут делать ставку на быстрые выпады и стандартные положения, что может принести успех.

С учетом всех факторов мы считаем, что матч с высокой вероятностью завершится вничью или минимальной победой одной из команд. Обе команды имеют сильную оборону и не склонны рисковать, особенно учитывая важность первого матча (1:0). «Пюник» будет атаковать, но «Дебрецен» умеет обороняться, и их гостевой опыт говорит о том, что они способны сдержать соперника. Ничья с минимальным количеством голов выглядит наиболее вероятным исходом, что устроит «Дебрецен» для прохода в следующий раунд (за счет гостевого гола не будет, но при ничьей в ответном матче после 1:0 – гости пройдут, так как их устраивает любая ничья). Фактически ничья устроит гостей, так как они сыграют вничью на выезде, а дома была победа 1:0.

Форма и история личных встреч

В единственном очном матче «Дебрецен» одержал победу 1:0, что дает венгерской команде психологическое преимущество. Текущая форма «Пюника» (пять матчей без поражений дома) и «Дебрецена» (гостевая серия в Лиге Конференций) указывает на то, что ответная игра может завершиться с минимальным количеством голов. Обе команды не склонны к рискованным атакам, что делает ничью или победу с минимальным счетом наиболее вероятным исходом.

Личные встречи
Побед - 0 (0%)
Ничьих - 1 (50%)
Побед - 1 (50%)
0
Забитых мячей
1
0
В среднем за матч
0.5
Крупнейшая победа
1:0
Самый результативный матч
Лига конференций, 2 раунд
Дебрецен
1 : 0
23.07.2026
Пюник
Лига конференций, 2 раунд
Пюник
0 : 0
30.07.2026
Дебрецен
Лига конференций, 2 раунд
Дебрецен
1 : 0
23.07.2026
Пюник

Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Пюник
16
Генри Авагян
(К) ВР
15
Михаил Коваленко
ЦЗ
4
Эрик Симонян
ЦЗ
5
Джеймс
ЛП
25
Даниил Куликов
ОП
11
Ованес Арутюнян
ЦП
18
Karlen Hovhannisyan
ЦП
22
Сеад Исламович
ЦП
79
Сергей Вакуленко
ЦП
3
Nikolaos Kenourgios
ЦФ
29
I. Pikis
ЦФ
Главный тренер
Артак Осеян
Дебрецен
1
Пламен Андреев
ВР
29
Erik Kusnyír
ЦЗ
4
Йосуа Мехиас
ЦЗ
26
Адам Ланг
ЦЗ
6
B. Boskovic
ЦП
99
Flórián Cibla
ЦП
75
Dávid Patai
ЦП
3
Адриан Герреро
ЛВ
25
S. Baldoni
ЦФ
19
Dominik Kocsis
ЦФ
10
BalÃ¡zs DzsudzsÃ¡k
(К) ЦФ
Главный тренер
Ондраш Херцег
Пюник
71
Станислав Бучнев
ВР
88
R. Darbinyan
ЦЗ
76
Filipe Almeida
ЦЗ
49
Aram Aharonyan
ЦЗ
17
V. Afyan
ЦП
44
H. Tatosyan
ЦП
7
Эдгар Малакян
ПП
8
Геворг Тарахчян
ЛВ
95
Момо Янсане
ЦФ
23
Вити
ЦФ
10
Iman Griffith
ЦФ
19
S. Metoyan
ЦФ
Дебрецен
12
Benedek Erdélyi
ВР
90
Bálint Tuska
ВР
23
Gergő Tercza
ЦЗ
72
Rotem Keller
ЦЗ
78
Csaba Sain Balasz
ЦП
20
Máté Macsó
ЦП
8
Leon Myrtaj
ЦП
5
Bence Batik
ЦФ
77
Márk Szécsi
ЦФ
11
Ákos Szendrei
ЦФ
18
Shedrach Kaye
ЦФ
2-1-5-2
16
Авагян
15
Коваленко
4
Симонян
25
Куликов
5
Джеймс
18
22
Исламович
79
Вакуленко
11
Арутюнян
29
3
3-3-1-3
1
Андреев
29
4
Мехиас
26
Ланг
6
99
75
3
Герреро
10
19
25
15
Коваленко
88
88
15
Коваленко
25
Куликов
95
Янсане
95
Янсане
25
Куликов
11
Арутюнян
23
Вити
23
Вити
11
Арутюнян
29
10
10
29
4
Мехиас
78
78
4
Мехиас
75
5
5
75
77
77
Остались в запасе
Пюник
Дебрецен
71
Станислав Бучнев
ВР
76
Filipe Almeida
ЦЗ
49
Aram Aharonyan
ЦЗ
17
V. Afyan
ЦП
44
H. Tatosyan
ЦП
7
Эдгар Малакян
ПП
8
Геворг Тарахчян
ЛВ
19
S. Metoyan
ЦФ
Главный тренер
Артак Осеян
12
Benedek Erdélyi
ВР
90
Bálint Tuska
ВР
23
Gergő Tercza
ЦЗ
72
Rotem Keller
ЦЗ
20
Máté Macsó
ЦП
8
Leon Myrtaj
ЦП
11
Ákos Szendrei
ЦФ
18
Shedrach Kaye
ЦФ
Главный тренер
Ондраш Херцег
Остались в запасе
71
Станислав Бучнев
ВР
76
Filipe Almeida
ЦЗ
49
Aram Aharonyan
ЦЗ
17
V. Afyan
ЦП
44
H. Tatosyan
ЦП
7
Эдгар Малакян
ПП
8
Геворг Тарахчян
ЛВ
19
S. Metoyan
ЦФ
Остались в запасе
12
Benedek Erdélyi
ВР
90
Bálint Tuska
ВР
23
Gergő Tercza
ЦЗ
72
Rotem Keller
ЦЗ
20
Máté Macsó
ЦП
8
Leon Myrtaj
ЦП
11
Ákos Szendrei
ЦФ
18
Shedrach Kaye
ЦФ
Главный тренер
Артак Осеян
Главный тренер
Ондраш Херцег

Прогноз на победителя

Мы ожидаем, что ответный матч между «Пюником» и «Дебреценом» завершится вничью, что позволит венгерскому клубу пройти в следующий раунд за счет победы в первом матче. Обе команды демонстрируют надежную оборону, а первая встреча показала, что они могут нейтрализовать друг друга. Учитывая, что «Дебрецен» не проигрывает в семи из девяти последних гостевых матчей Лиги Конференций, а «Пюник» забивает всего 1.20 гола за игру, хозяевам будет сложно пробить оборону гостей. Ставка на ничью за 3.20 выглядит наиболее оправданной, учитывая оборонительный характер обеих команд и их нежелание рисковать в столь важном матче. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 2-го квалификационного раунда между «Пюником» и «Дебреценом» состоится 30 июля 2026 года в Ереване на Республиканском стадионе имени Вазгена Саркисяна и начнется в 19:00 по московскому времени. Матч будет транслировать Fonbet.

«Пюник» – «Дебрецен»: смотреть онлайн

3.20
Ничья
Сделать ставку
Автор: Гроховский Сергей
Лига конференций Дебрецен Пюник
Другие прогнозы
02.08.2026
11:00
1.84
Россия. PARI Первая лига, 4 тур
СКА-Хабаровск - Урал
победа «Урала»
02.08.2026
13:00
1.70
Украина. Премьер-лига, 1 тур
Черноморец - Полесье
Победа «Полесья» с форой (-1)
02.08.2026
15:00
2.55
Россия. PARI Первая лига, 4 тур
Арсенал - Торпедо
Победа «Торпедо»
02.08.2026
15:00
1.90
Казахстан. Премьер-лига, 20 тур
Окжетпес - Алтай
Победа «Окжетпеса» с форой (-1)
02.08.2026
15:30
3.15
Украина. Премьер-лига, 1 тур
Эпицентр - Оболонь
Ничья
02.08.2026
16:00
2.55
Казахстан. Премьер-лига, 20 тур
Улытау - Астана
Победа «Астаны» с форой (-1)
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+