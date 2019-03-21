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    Ондраш Херцег

    Тренер
    Имя Ондраш
    Фамилия Херцег
    Команда Дебрецен
    Гражданство Венгрия
    Дата рождения 11 июля 1956
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Израиль 5 2 1 2
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    21.03.2019 Израиль 1 : 1 Словения
    24.03.2019 Израиль 4 : 2 Австрия
    07.06.2019 Латвия 0 : 3 Израиль
    10.06.2019 Польша 4 : 0 Израиль
    05.09.2019 Израиль 1 : 1 Северная Македония
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