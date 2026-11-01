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Ондраш Херцег - статистика

Дебрецен
Венгрия
11 июля 1956 (70)
Тренер
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Венгрия. Национальный чемпионат, 12 тур
Академия Пушкаша
1 : 3
01.11.2026
Дебрецен
Венгрия. Национальный чемпионат, 11 тур
Гонвед
0 : 2
24.10.2026
Дебрецен
Венгрия. Национальный чемпионат, 10 тур
Дебрецен
3 : 0
18.10.2026
Залаэгерсег
Венгрия. Национальный чемпионат, 9 тур
Ференцварош
1 : 1
10.10.2026
Дебрецен
Статистика по турнирам
Команда
И
В
П
Н
Дебрецен
12
5
3
4
Венгрия. Национальный чемпионат, 12 тур
Академия Пушкаша
1 : 3
01.11.2026
Дебрецен
Венгрия. Национальный чемпионат, 11 тур
Гонвед
0 : 2
24.10.2026
Дебрецен
Венгрия. Национальный чемпионат, 10 тур
Дебрецен
3 : 0
18.10.2026
Залаэгерсег
Венгрия. Национальный чемпионат, 9 тур
Ференцварош
1 : 1
10.10.2026
Дебрецен
Венгрия. Национальный чемпионат, 8 тур
Дебрецен
2 : 4
19.09.2026
Вашаш
Венгрия. Национальный чемпионат, 7 тур
Пакш
2 : 4
05.09.2026
Дебрецен
Венгрия. Национальный чемпионат, 6 тур
Дебрецен
2 : 2
28.08.2026
МТК
Венгрия. Национальный чемпионат, 5 тур
Кишварда
0 : 0
23.08.2026
Дебрецен
Венгрия. Национальный чемпионат, 4 тур
Дебрецен
1 : 1
16.08.2026
Дьер
Венгрия. Национальный чемпионат, 3 тур
Дебрецен
1 : 0
09.08.2026
Ньиредьхаза
Венгрия. Национальный чемпионат, 2 тур
Уйпешт
4 : 2
02.08.2026
Дебрецен
Венгрия. Национальный чемпионат, 1 тур
Дебрецен
0 : 2
26.07.2026
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