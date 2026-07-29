Матч первого раунда FONBET Кубка России между «Темпом» и «КДВ» пройдет 30 июля 2026 года. Хозяева выступают в Третьем дивизионе, но подходят к игре с впечатляющей серией – девять матчей без поражений, стабильная результативность (забивают в девяти последних встречах) и неплохая оборона (пропускают в среднем 1.00 гола за последние пять игр). Гости представляют Вторую лигу Б, где демонстрируют отличную форму: четыре победы подряд, забивают в четырех последних матчах и также имеют крепкую защиту (1.00 пропущенных в среднем). Обе команды имеют идентичную статистику за последние пять игр – по восемь забитых и пять пропущенных, что делает это кубковое противостояние особенно интригующим. Сможет ли «Темп» использовать домашнюю поддержку и свою длительную беспроигрышную серию, чтобы преподнести сенсацию, или класс «КДВ» из более высокой лиги станет решающим фактором? Кто окажется сильнее в этом противостоянии и почему матч обещает быть закрытым и малорезультативным?

Кто победит в матче

«Темп» подходит к игре с солидной серией – девять матчей без поражений, что говорит о стабильности и уверенности команды. В атаке хозяева действуют результативно: забивают в девяти последних матчах, а в среднем за последние пять игр отличаются 1.60 раза. Оборона также выглядит надежно – 1.00 пропущенный гол в среднем за игру, однако стоит отметить, что «Темп» пропускает в семи из девяти последних встреч, что указывает на нестабильность в защитных действиях. Домашняя поддержка может стать дополнительным фактором, но уровень соперников в Третьем дивизионе несопоставим с теми, с кем играет «КДВ» во Второй лиге Б. Хозяева имеют хорошую форму, но им предстоит проверить свои силы против команды из более высокой лиги, и в этом заключается главная интрига.

«КДВ» выступает во Второй лиге Б, где уровень сопротивления значительно выше, и команда успешно справляется с этим вызовом: четыре победы подряд, забивает в четырех последних матчах и в среднем за последние пять игр забивает 1.60 гола, пропуская 1.00. Эти показатели идентичны показателям «Темпа», однако гости имеют преимущество в классе и опыте игр с более сильными соперниками. В последних матчах «КДВ» обыграл «Рубин-2» (2:1), разгромил «Носту» (3:0) и «Динамо Барнаул» (2:0), что подтверждает их состоятельность. Гости умеют забивать и редко пропускают, а их победная серия добавляет уверенности. В кубковых матчах класс часто выходит на первый план, и «КДВ» должен использовать свое преимущество, чтобы пройти в следующий раунд.

С учетом всех факторов мы отдаем предпочтение гостям. Несмотря на впечатляющую серию «Темпа», разница в уровне лиг и опыте должна сказаться. «КДВ» более сыгран на профессиональном уровне и способен реализовать свои моменты, тогда как хозяевам будет сложнее создавать опасные моменты против более организованной обороны соперника. Победа «КДВ» с минимальным преимуществом выглядит наиболее вероятным исходом.

Форма и история личных встреч

Ранее команды не пересекались в официальных турнирах, поэтому история встреч отсутствует. Текущая форма обеих команд впечатляет, но «КДВ» играет на более высоком уровне, что дает им дополнительное преимущество. Серия «Темпа» без поражений может создать иллюзию равенства, однако класс соперников у гостей выше, и это должно сказаться в кубковом матче.

Личные встречи Побед - 0 (0%) Ничьих - 0 (0%) Побед - 1 (100%) 3 Забитых мячей 4 3 В среднем за матч 4 Крупнейшая победа 4:3 Самый результативный матч Россия. Кубок, 1/32 финала Темп 3 : 4 КДВ Россия. Кубок, 1/32 финала Темп 3 : 4 КДВ

Прогноз на победителя

Мы ожидаем, что «КДВ» сумеет обыграть «Темп» с разницей как минимум в один мяч в матче первого раунда Кубка России, используя преимущество в классе и опыте игр в более сильной лиге. Хозяева могут оказать сопротивление, но их оборона не выглядит непробиваемой, а гости стабильно забивают в последних матчах. Учитывая, что «КДВ» забивает в среднем 1.60 гола за матч, а «Темп» пропускает 1.00, гости должны реализовать свои моменты и добиться победы. Ставка на победу «КДВ» с форой (-1.5) за 1.77 выглядит обоснованной и соответствует нашему прогнозу. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч первого раунда между «Темпом» и «КДВ» состоится 30 июля 2026 года и начнется в 15:00 по московскому времени. Матч будет транслировать канал МАТЧ! Премьер.