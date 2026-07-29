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«Интер Турку» – «Истанбул»: кто победит в матче 2-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026/2027

29 июля 2026 9:16
Интер - Истанбул Башакшехир
30 июл. 2026, четверг 19:00 | Лига конференций, 2 раунд
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3.80
Ничья
Сделать ставку

Ответный матч 2-го квалификационного раунда Лиги Конференций между финским «Интер Турку» и турецким «Истанбулом» пройдет 30 июля 2026 года в Турку на стадионе «Веритас-стадион». Первая встреча завершилась ничьей 1:1, что дает гостям преимущество за счет гостевого гола перед ответной игрой. Хозяева подходят к матчу с впечатляющей серией – 17 матчей без поражений в 19 последних встречах, стабильная результативность (забивают в восьми из десяти последних матчей) и надежная игра в обороне. Гости, в свою очередь, имеют длительную голевую серию из 12 матчей подряд и опыт выступлений в еврокубках, что делает их серьезным соперником. Сможет ли «Интер Турку» использовать поддержку родных трибун и прервать голевую серию соперника, чтобы пройти в следующий раунд, или «Истанбул» продолжит свою результативную игру и добьется ничьей или победы, достаточной для прохода? Кто окажется сильнее в этом напряженном противостоянии и почему матч обещает быть закрытым и малорезультативным?

Кто победит в матче

«Интер Турку» подходит к ответной игре с психологическим преимуществом длительной беспроигрышной серии и домашней поддержкой. Команда забивает в восьми из десяти последних матчей и в среднем за последние пять игр забивает 1.00 гола, пропуская столько же, что говорит о сбалансированной игре. В первом матче финны сумели забить на выезде, что дает им тактическое преимущество – теперь им достаточно победы с любым счетом или ничьей 2:2 и выше, чтобы пройти дальше. Домашняя поддержка на «Веритас-стадионе» должна помочь хозяевам действовать более агрессивно, особенно учитывая, что им нужно побеждать. Однако их атака не выглядит сверхэффективной – всего пять голов в пяти последних матчах, а соперник забивает практически в каждом матче, что создает дополнительные сложности. «Интер Турку» не проигрывает в 17 из 19 последних матчей, но против такого организованного соперника, как «Истанбул», им будет трудно взломать оборону и при этом не пропустить.

«Истанбул» подходит к игре с явной тактической задачей – забить хотя бы один гол, чтобы нейтрализовать преимущество гостевого гола хозяев. Команда забивает в 12 последних матчах подряд и в среднем за последние пять игр забивает 1.40 гола, пропуская 1.00, что говорит о стабильной атаке и надежной обороне. В первом матче турецкий клуб сумел забить и не проиграть, что позволяет им чувствовать себя уверенно. Опыт выступлений в еврокубках и умение играть на результат дают им преимущество в тактической гибкости. В гостях они будут делать ставку на быстрые выпады и стандартные положения, что может принести успех. «Истанбул» пропускает в шести из восьми последних матчей, но их атакующая мощь и голевая серия позволяют рассчитывать на гол в любой встрече.

С учетом всех факторов мы считаем, что матч с высокой вероятностью завершится вничью или минимальной победой одной из команд. Обе команды имеют сильную атаку и не склонны рисковать, особенно учитывая важность первого матча (1:1). «Интер Турку» будет атаковать, но «Истанбул» умеет забивать, и их голевая серия говорит о том, что они способны поразить ворота соперника. Ничья с голами обеих сторон выглядит наиболее вероятным исходом, что устроит «Истанбул» для прохода в следующий раунд (за счет гостевого гола).

Форма и история личных встреч

В единственном очном матче команды сыграли вничью 1:1, что показало способность «Истанбула» забивать на выезде и умение «Интер Турку» реализовывать свои моменты. Текущая форма «Истанбула» (12 матчей с забитыми) и стабильность «Интер Турку» (17 матчей без поражений в 19 последних) указывают на то, что ответная игра также может завершиться с минимальным количеством голов. Обе команды не склонны к рискованным атакам, что делает ничью или победу одной из команд с минимальным счетом наиболее вероятным исходом.

Личные встречи
Побед - 1 (50%)
Ничьих - 1 (50%)
Побед - 0 (0%)
3
Забитых мячей
1
1.5
В среднем за матч
0.5
2:0
Крупнейшая победа
Самый результативный матч
Лига конференций, 2 раунд
Интер
2 : 0
30.07.2026
Истанбул Башакшехир
Самая крупная ничья
Лига конференций, 2 раунд
Истанбул Башакшехир
1 : 1
22.07.2026
Интер
Лига конференций, 2 раунд
Интер
2 : 0
30.07.2026
Истанбул Башакшехир
Лига конференций, 2 раунд
Истанбул Башакшехир
1 : 1
22.07.2026
Интер

Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Интер
1
Eetu Huuhtanen
ВР
2
Юсси Ниска
ЛЗ
18
Seth Saarinen
ЦЗ
22
Luka Kuittinen
(К) ЦЗ
21
Ilari Kangasniemi
ЦЗ
14
Янне-Пекка Лайне
ЦП
17
Bismark Ampofo
ЦП
9
Jasse Tuominen
ЦФ
10
Alie Conteh
ЦФ
16
Clinton Jephta
ЦФ
23
Antoin Loic Essomba Bikoula
ЦФ
Главный тренер
Веса Васара
Истанбул Башакшехир
16
Мухаммед Зенгезер
(К) ВР
21
Кристофер Опери
ЛЗ
23
Эмин Байрам
ЦЗ
27
Уссейну Ба
ЦЗ
5
Берат Эздемир
ОП
20
Умут Гюнеш
ЦП
6
Онур Булут
ПП
7
Юсуф Сари
ПП
77
Иван Брнич
ЛВ
14
Эльдор Шомуродов
ЦФ
9
Дави Зелке
ЦФ
Главный тренер
Нури Шахин
Интер
12
Eero Vuorjoki
ВР
36
Ville Seppä
ВР
24
Julius Tauriainen
ЦЗ
20
Axel Sandler
ЦЗ
35
Eeli Kiiskilä
ЦП
26
Vilho Huovila
ЦП
4
Prosper Ahiabu
ЦП
11
Жан Боту
ЛВ
30
Yeboah Amankwah
ЦФ
27
Vincent Ulundu
ЦФ
25
Henri Salomaa
ЦФ
19
Iiro Järvinen
ЦФ
Истанбул Башакшехир
1
Волкан Бабакан
ВР
98
Дениз Дилмен
ВР
42
Омер Али Саинер
ЦЗ
3
Жером Опоку
ЦЗ
15
Hamza Güreler
ЦЗ
33
Михал Карбовник
ПЗ
4
Онур Эргюн
ОП
19
Беркай Озкан
ЦП
11
Аббосбек Файзуллаев
ПВ
91
Бертуг Йылдырым
ЦФ
10
Нуну Да Кошта
ЦФ
4-2-4
1
2
Ниска
22
21
18
14
Лайне
17
9
23
16
10
3-1-3-1-2
16
Зенгезер
23
Байрам
27
Ба
21
Опери
5
Эздемир
7
Сари
20
Гюнеш
6
Булут
77
Брнич
9
Зелке
14
Шомуродов
24
24
9
4
4
9
11
Боту
11
Боту
30
30
19
19
7
Сари
42
Саинер
42
Саинер
7
Сари
20
Гюнеш
19
Озкан
19
Озкан
20
Гюнеш
77
Брнич
11
Файзуллаев
11
Файзуллаев
77
Брнич
5
Эздемир
91
Йылдырым
91
Йылдырым
5
Эздемир
14
Шомуродов
10
Да Кошта
10
Да Кошта
14
Шомуродов
Остались в запасе
Интер
Истанбул Башакшехир
12
Eero Vuorjoki
ВР
36
Ville Seppä
ВР
20
Axel Sandler
ЦЗ
35
Eeli Kiiskilä
ЦП
26
Vilho Huovila
ЦП
27
Vincent Ulundu
ЦФ
25
Henri Salomaa
ЦФ
Главный тренер
Веса Васара
1
Волкан Бабакан
ВР
98
Дениз Дилмен
ВР
3
Жером Опоку
ЦЗ
15
Hamza Güreler
ЦЗ
33
Михал Карбовник
ПЗ
4
Онур Эргюн
ОП
Главный тренер
Нури Шахин
Остались в запасе
12
Eero Vuorjoki
ВР
36
Ville Seppä
ВР
20
Axel Sandler
ЦЗ
35
Eeli Kiiskilä
ЦП
26
Vilho Huovila
ЦП
27
Vincent Ulundu
ЦФ
25
Henri Salomaa
ЦФ
Остались в запасе
1
Волкан Бабакан
ВР
98
Дениз Дилмен
ВР
3
Жером Опоку
ЦЗ
15
Hamza Güreler
ЦЗ
33
Михал Карбовник
ПЗ
4
Онур Эргюн
ОП
Главный тренер
Веса Васара
Главный тренер
Нури Шахин

Прогноз на победителя

Мы ожидаем, что ответный матч между «Интер Турку» и «Истанбулом» завершится ничьей, что позволит турецкому клубу пройти в следующий раунд за счет гостевого гола. Обе команды демонстрируют стабильную атаку и оборону, а первая встреча показала, что они могут нейтрализовать друг друга. Учитывая, что «Истанбул» забивает в 12 последних матчах, а «Интер Турку» пропускает в пяти из семи последних игр, гости должны найти свои моменты и как минимум не проиграть. Ставка на ничью за 3.80 выглядит наиболее оправданной, принимая во внимание оборонительный подход хозяев и голевую серию гостей, что может привести к обоюдной результативности. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 2-го квалификационного раунда между «Интер Турку» и «Истанбулом» состоится 30 июля 2026 года в Турку на стадионе «Веритас-стадион» и начнется в 19:00 по московскому времени. Матч будет транслировать Fonbet.

«Интер Турку» – «Истанбул»: смотреть онлайн

3.80
Ничья
Сделать ставку
Автор: Ланьков Роман
Лига конференций Истанбул Башакшехир Интер
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