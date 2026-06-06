7 июня 2026 года в 01:00 сборные Венесуэлы и Турции сыграют в товарищеском матче.

Венесуэла

Венесуэла подходит к матчу в неплохой форме. Атака стабильна – 1.00 гола в среднем за 5 игр, оборона пропускает 0.80 в среднем. В прошлом матче ничья с Узбекистаном (0:0) и поражение по пенальти. Дома венесуэльцы представляют серьeзную силу, но против Турции будет тяжело.

Турция

Турция находится в отличной форме: команда побеждает в 3 последних матчах, забивает в 7 последних. Атака мощная – 2.00 гола в среднем за 5 игр (10 голов в 5 матчах). Оборона – каменная стена: 0.40 пропущенных, причeм турки не пропускают в 3 последних матчах. В прошлом матче разгром Северной Македонии (4:0). Гости явные фавориты.

Факты о командах

Венесуэла

За 5 матчей: 1.00 забито, 0.80 пропущено

Ничья с Узбекистаном (0:0)

Турция

3 победы подряд

За 5 матчей: 2.00 забито, 0.40 пропущено

Забивают в 7 последних матчах

3 последних матча без пропущенных

Разгром Северной Македонии (4:0)

Прогноз на матч Венесуэла – Турция

Турция в отличной форме, много забивает и не пропускает. Венесуэла – крепкий середняк, но против такого соперника шансов немного. Гости должны побеждать с сухим счeтом.

Рекомендованные ставки