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Венесуэла – Турция: прогноз и ставки на матч 7 июня 2026 с коэффициентом 1.60

06 июня 2026 9:56
Венесуэла - Турция
07 июн. 2026, воскресенье 01:00 | Товарищеские матчи. Сборные
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1.60
Победа Турции
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7 июня 2026 года в 01:00 сборные Венесуэлы и Турции сыграют в товарищеском матче.

Венесуэла

Венесуэла подходит к матчу в неплохой форме. Атака стабильна – 1.00 гола в среднем за 5 игр, оборона пропускает 0.80 в среднем. В прошлом матче ничья с Узбекистаном (0:0) и поражение по пенальти. Дома венесуэльцы представляют серьeзную силу, но против Турции будет тяжело.

Турция

Турция находится в отличной форме: команда побеждает в 3 последних матчах, забивает в 7 последних. Атака мощная – 2.00 гола в среднем за 5 игр (10 голов в 5 матчах). Оборона – каменная стена: 0.40 пропущенных, причeм турки не пропускают в 3 последних матчах. В прошлом матче разгром Северной Македонии (4:0). Гости явные фавориты.

Факты о командах

Венесуэла

  • За 5 матчей: 1.00 забито, 0.80 пропущено
  • Ничья с Узбекистаном (0:0)

Турция

  • 3 победы подряд
  • За 5 матчей: 2.00 забито, 0.40 пропущено
  • Забивают в 7 последних матчах
  • 3 последних матча без пропущенных
  • Разгром Северной Македонии (4:0)

Прогноз на матч Венесуэла – Турция

Турция в отличной форме, много забивает и не пропускает. Венесуэла – крепкий середняк, но против такого соперника шансов немного. Гости должны побеждать с сухим счeтом.

Рекомендованные ставки

  • Победа Турции – коэффициент 1.60
  • Тотал голов меньше 2.5

1.60
Победа Турции
Сделать ставку
Автор: Ланьков Роман
Товарищеские матчи. Сборные Турция Венесуэла
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