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«Зенит» – «Динамо»: кто победит в матче 4-го тура РПЛ 2026/2027

15 августа 2026 10:52
Зенит - Динамо
16 авг. 2026, воскресенье 14:30 | Россия. Премьер-лига, 4 тур
Перейти в онлайн матча
2.35
«Динамо» не проиграет (Х2)
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Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости

Матч 4-го тура Российской Премьер-лиги между петербургским «Зенитом» и московским «Динамо» пройдет 16 августа в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене». Хозяева уверенно занимают 2 строчку в таблице с 6 очками и имеют длительную беспроигрышную серию, тогда как гости идут на 9-м месте с 4 баллами, но не проигрывают в восьми из десяти последних матчей. В очных встречах «Зенит» традиционно доминирует, побеждая в трех последних матчах, однако «Динамо» регулярно забивает в пяти из семи таких игр. Сможет ли московский клуб прервать свою неудачную серию в Петербурге и навязать борьбу фавориту, или «Зенит» продолжит свою победную поступь?

Кто победит в матче

В пользу «Зенита» говорит их феноменальная форма и преимущество в очных встречах. Петербургский клуб не проигрывает в 17 из 19 последних матчей, а в среднем за последние пять игр забивает 2,20 гола, что является одним из лучших показателей в лиге. Кроме того, «Зенит» побеждает в трех последних очных матчах против «Динамо» и забивает в семи последних встречах с этим соперником. В атаке команда стабильна – она забивает в 15 последних матчах. Однако в предыдущем туре «Зенит» неожиданно уступил «Родине» (1-2), что прервало их победную серию и может сказаться на психологическом состоянии. Защита хозяев выглядит надежной – в среднем они пропускают 0,60 гола за последние пять игр, но «Динамо» способно создавать моменты в очных встречах.

«Динамо» подходит к матчу с хорошей формой – команда не проигрывает в восьми из десяти последних матчей, а в среднем за последние пять игр пропускает всего 0,60 гола, что сопоставимо с показателями «Зенита». В атаке гости стабильны – они забивают в трех последних матчах, а в среднем за последние пять игр забивают 1,20 гола. В очных встречах с «Зенитом» «Динамо» забивает в пяти из семи последних матчей, что дает им надежду на гол на «Газпром Арене». В предыдущем туре москвичи уверенно обыграли «Динамо Махачкала» (3-1), а в Кубке России уступили «Факелу» (0-1). Оборона гостей выглядит организованной, и при поддержке своей атакующей линии они способны навязать борьбу.

Сравнивая обе команды, можно отметить, что «Зенит» имеет преимущество в классе и домашней поддержке, но его недавнее поражение от «Родины» вызывает вопросы. «Динамо» же стабильно забивает «Зениту» в очных встречах и имеет надежную защиту. Учитывая, что хозяева редко проигрывают на своем поле, но гости способны забить, матч может завершиться вничью.

Форма и история личных встреч

В очных противостояниях «Зенит» имеет преимущество – три победы подряд и голы в семи последних матчах против «Динамо». Однако «Динамо» стабильно забивает в пяти из семи последних очных встреч. Текущая форма «Зенита» впечатляет (17 из 19 матчей без поражений), но после поражения от «Родины» их серия прервана. «Динамо» не проигрывает в восьми из десяти последних матчей и имеет надежную защиту. Учитывая историю и текущую форму, матч обещает быть равным, и ничья выглядит вероятным исходом.

Личные встречи
Побед - 37 (52%)
Ничьих - 17 (24%)
Побед - 17 (24%)
113
Забитых мячей
69
1.59
В среднем за матч
0.97
9:3
Крупнейшая победа
7:1
Самый результативный матч
Россия. Кубок, 1/8 финала
Зенит
9 : 3
08.08.2007
Динамо
Самая крупная ничья
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 2
30.07.2006
Зенит
Россия. Премьер-лига, 4 тур
Зенит
3 : 0
16.08.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 22 тур
Динамо
1 : 3
22.03.2026
Зенит
Зимний кубок РПЛ, 1 тур
Зенит
2 : 1
03.02.2026
Динамо
Россия. Кубок, Путь РПЛ 1/4 финала
Динамо
0 : 1
27.11.2025
Зенит
Россия. Кубок, Путь РПЛ 1/4 финала
Зенит
1 : 3
05.11.2025
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Зенит
2 : 1
26.10.2025
Динамо
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Динамо
1 : 1
26.04.2025
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
1 : 3
27.01.2025
Динамо
Россия. Премьер-лига, 4 тур
Зенит
1 : 0
10.08.2024
Динамо
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Динамо
1 : 0
28.04.2024
Зенит
Россия. Кубок, Путь РПЛ 1/4 финала
Зенит
2 : 0
13.03.2024
Динамо
Россия. Кубок, Путь РПЛ 1/4 финала
Динамо
1 : 0
29.11.2023
Зенит
Россия. Премьер-лига, 3 тур
Зенит
2 : 3
06.08.2023
Динамо
Россия. Премьер-лига, 24 тур
Зенит
3 : 1
22.04.2023
Динамо
Россия. Кубок, 1/4 финала
Зенит
1 : 1
15.03.2023
Динамо
Россия. Премьер-лига, 10 тур
Динамо
0 : 2
17.09.2022
Зенит
Россия. Премьер-лига, 18 тур
Динамо
1 : 1
12.12.2021
Зенит
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Зенит
4 : 1
29.10.2021
Динамо
Россия. Премьер-лига, 18 тур
Зенит
3 : 1
12.12.2020
Динамо
Россия. Премьер-лига, 5 тур
Динамо
1 : 0
26.08.2020
Зенит
Россия. Премьер-лига, 19 тур
Зенит
3 : 0
06.12.2019
Динамо
Россия. Премьер-лига, 5 тур
Динамо
0 : 2
10.08.2019
Зенит
Россия. Премьер-лига, 25 тур
Зенит
2 : 0
24.04.2019
Динамо
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
1 : 0
21.10.2018
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
5 : 0
08.07.2018
Динамо
Россия. Премьер-лига, 23 тур
Зенит
2 : 1
18.04.2018
Динамо
Россия. Премьер-лига, 9 тур
Динамо
0 : 0
10.09.2017
Зенит
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Динамо
0 : 3
21.05.2016
Зенит
Россия. Премьер-лига, 1 тур
Зенит
2 : 1
19.07.2015
Динамо
Россия. Премьер-лига, 20 тур
Динамо
0 : 1
22.03.2015
Зенит
Россия. Премьер-лига, 7 тур
Зенит
3 : 2
13.09.2014
Динамо
Россия. Премьер-Лига, 29 тур
Зенит
0 : 3
11.05.2014
Динамо
Россия. Премьер-Лига, 6 тур
Динамо
1 : 1
24.08.2013
Зенит
Россия. Премьер-Лига, 16 тур
Динамо
3 : 0
17.11.2012
Зенит
Россия. Премьер-Лига, 2 тур
Зенит
2 : 0
28.07.2012
Динамо
Россия. Премьер-лига, 41 тур
Зенит
2 : 1
28.04.2012
Динамо
Россия. Кубок, 1/4 финала
Зенит
0 : 1
21.03.2012
Динамо
Россия. Премьер-лига, 35 тур
Динамо
1 : 5
16.03.2012
Зенит
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Зенит
0 : 0
15.10.2011
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Динамо
1 : 1
10.06.2011
Зенит
Россия. Премьер-Лига, 17 тур
Зенит
1 : 1
14.08.2010
Динамо
Россия. Премьер-Лига, 3 тур
Динамо
1 : 2
27.03.2010
Зенит
Россия. Премьер-лига, 24 тур
Зенит
2 : 1
04.10.2009
Динамо
Россия. Премьер-лига, 10 тур
Динамо
1 : 0
24.05.2009
Зенит
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Зенит
1 : 1
16.11.2008
Динамо
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
1 : 0
26.07.2008
Зенит
Россия. Кубок, 1/8 финала
Зенит
9 : 3
08.08.2007
Динамо
Россия. Премьер-лига, 19 тур
Динамо
4 : 2
04.08.2007
Зенит
Россия. Премьер-лига, 5 тур
Зенит
3 : 0
14.04.2007
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 2
30.07.2006
Зенит
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Зенит
0 : 0
06.07.2006
Динамо
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Динамо
1 : 2
17.07.2005
Зенит
Россия. Премьер-лига, 1 тур
Зенит
4 : 1
12.03.2005
Динамо
Россия. Премьер-лига, 21 тур
Динамо
0 : 2
30.08.2004
Зенит
Россия. Премьер-лига, 10 тур
Зенит
2 : 0
08.05.2004
Динамо
Россия. Премьер-лига, 23 тур
Зенит
0 : 0
30.08.2003
Динамо
Россия. Премьер-лига, 8 тур
Динамо
7 : 1
10.05.2003
Зенит
Россия. Премьер-лига, 20 тур
Зенит
1 : 2
19.08.2002
Динамо
Россия. Премьер-лига, 9 тур
Динамо
0 : 2
28.04.2002
Зенит
Чемпионат России, 20 тур
Динамо
1 : 3
05.08.2001
Зенит
Чемпионат России, 6 тур
Зенит
2 : 1
18.04.2001
Динамо
Чемпионат России, 18 тур
Динамо
1 : 2
05.07.2000
Зенит
Чемпионат России, 4 тур
Зенит
0 : 1
15.04.2000
Динамо
Чемпионат России, 27 тур
Зенит
0 : 0
16.10.1999
Динамо
Чемпионат России, 13 тур
Динамо
0 : 1
27.06.1999
Зенит
Чемпионат России, 24 тур
Зенит
1 : 1
09.09.1998
Динамо
Чемпионат России, 9 тур
Динамо
0 : 0
23.05.1998
Зенит
Чемпионат России, 19 тур
Динамо
0 : 0
23.07.1997
Зенит
Чемпионат России, 2 тур
Зенит
0 : 0
22.03.1997
Динамо
Чемпионат России, 19 тур
Зенит
1 : 0
27.07.1996
Динамо
Чемпионат России, 5 тур
Динамо
1 : 0
31.03.1996
Зенит
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Зенит
16
Денис Адамов
ВР
66
Роман Вега
ЛЗ
78
Игорь Дивеев
ЦЗ
33
Нино
ЦЗ
31
Густаво Мантуан
ПЗ
20
Педро
ЛВ
5
Вильмар Барриос
(К) ОП
8
Вендел
ЦП
14
Джон Джон
АП
7
Александр Соболев
ЦФ
10
Максим Глушенков
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
Динамо
1
Курбан Расулов
ВР
8
Рубенс
ЛЗ
55
Максим Осипенко
ЦЗ
57
Давид Рикардо
ЦЗ
4
Хуан Хосе Касерес
ПЗ
11
Артур Гомес
ЛВ
74
Даниил Фомин
(К) ОП
60
Тимофей Маринкин
ЦП
10
Бителло
ЦП
70
Константин Тюкавин
ЦФ
91
Ярослав Гладышев
ЦФ
Главный тренер
Сандро Шварц
Зенит
57
Богдан Москвичев
ВР
71
Даниил Одоевский
ВР
3
Дуглас Сантос
ЛЗ
28
Нуралы Алип
ЦЗ
25
Кевин Андраде
ЦЗ
15
Вячеслав Караваев
ПЗ
82
Сергей Волков
ПЗ
77
Андрей Мостовой
ЛВ
61
Даниил Кондаков
ЦП
21
Александр Ерохин
АП
11
Луис Энрике
ПВ
9
Фелипе Аугусто
ЦФ
Динамо
51
Ruslan Dzhioev
ВР
31
Игорь Лещук
ВР
7
Дмитрий Скопинцев
ЛЗ
56
Леон Зайдензаль
ЦЗ
5
Милан Майсторович
ЦЗ
6
Роберто Фернандес
ЦЗ
7
Ульви Бабаев
ЛВ
15
Данил Глебов
ОП
24
Луис Чавес
ОП
88
Виктор Окишор
АП
21
Антон Миранчук
АП
33
Иван Сергеев
ЦФ
4-1-1-2-2
16
Адамов
66
Вега
78
Дивеев
33
Нино
31
Мантуан
5
Барриос
8
Вендел
20
Педро
14
Джон Джон
10
Глушенков
7
Соболев
4-1-2-1-2
1
Расулов
4
Касерес
55
Осипенко
57
Рикардо
8
Рубенс
74
Фомин
60
Маринкин
10
Бителло
11
Гомес
91
Гладышев
70
Тюкавин
20
Педро
3
Дуглас Сантос
3
Дуглас Сантос
20
Педро
7
Соболев
28
Алип
28
Алип
7
Соболев
33
Нино
25
Андраде
25
Андраде
33
Нино
8
Вендел
61
Кондаков
61
Кондаков
8
Вендел
14
Джон Джон
9
Аугусто
9
Аугусто
14
Джон Джон
4
Касерес
7
Скопинцев
7
Скопинцев
4
Касерес
11
Гомес
88
Окишор
88
Окишор
11
Гомес
74
Фомин
21
Миранчук
21
Миранчук
74
Фомин
91
Гладышев
33
Сергеев
33
Сергеев
91
Гладышев
Остались в запасе
Зенит
Динамо
57
Богдан Москвичев
ВР
71
Даниил Одоевский
ВР
15
Вячеслав Караваев
ПЗ
82
Сергей Волков
ПЗ
21
Александр Ерохин
АП
77
Андрей Мостовой
ЛВ
11
Луис Энрике
ПВ
Главный тренер
Сергей Семак
51
Ruslan Dzhioev
ВР
31
Игорь Лещук
ВР
56
Леон Зайдензаль
ЦЗ
5
Милан Майсторович
ЦЗ
6
Роберто Фернандес
ЦЗ
15
Данил Глебов
ОП
24
Луис Чавес
ОП
7
Ульви Бабаев
ЛВ
Главный тренер
Сандро Шварц
Остались в запасе
57
Богдан Москвичев
ВР
71
Даниил Одоевский
ВР
15
Вячеслав Караваев
ПЗ
82
Сергей Волков
ПЗ
21
Александр Ерохин
АП
77
Андрей Мостовой
ЛВ
11
Луис Энрике
ПВ
Остались в запасе
51
Ruslan Dzhioev
ВР
31
Игорь Лещук
ВР
56
Леон Зайдензаль
ЦЗ
5
Милан Майсторович
ЦЗ
6
Роберто Фернандес
ЦЗ
15
Данил Глебов
ОП
24
Луис Чавес
ОП
7
Ульви Бабаев
ЛВ
Главный тренер
Сергей Семак
Главный тренер
Сандро Шварц
Динамо
Точно не сыграют
Андрей Лунев
ВР

Прогноз на победителя

Наш прогноз – «Динамо» не проиграет. Гости находятся в хорошей форме (не проигрывают в восьми из десяти последних матчей), имеют надежную защиту (0,60 пропущенного гола за игру) и стабильно забивают «Зениту» в очных встречах. Хозяева, несмотря на класс, уязвимы после неожиданного поражения, и динамовцы способны как минимум уйти с «Газпром Арены» с ничьей. Ставка: «Динамо» не проиграет (Х2) с коэффициентом 2,35.

Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 4-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Динамо» состоится 16 августа 2026 года в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене» и начнется в 14-30 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на канале Матч ТВ.

«Зенит» – «Динамо»: кто победит в матче 4-го тура РПЛ 2026/2027

2.35
«Динамо» не проиграет (Х2)
Сделать ставку
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Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости
Автор: Бестужев Павел
Россия. Премьер-лига Динамо Зенит
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