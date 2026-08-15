Матч 4-го тура Российской Премьер-лиги между петербургским «Зенитом» и московским «Динамо» пройдет 16 августа в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене». Хозяева уверенно занимают 2 строчку в таблице с 6 очками и имеют длительную беспроигрышную серию, тогда как гости идут на 9-м месте с 4 баллами, но не проигрывают в восьми из десяти последних матчей. В очных встречах «Зенит» традиционно доминирует, побеждая в трех последних матчах, однако «Динамо» регулярно забивает в пяти из семи таких игр. Сможет ли московский клуб прервать свою неудачную серию в Петербурге и навязать борьбу фавориту, или «Зенит» продолжит свою победную поступь?

Кто победит в матче

В пользу «Зенита» говорит их феноменальная форма и преимущество в очных встречах. Петербургский клуб не проигрывает в 17 из 19 последних матчей, а в среднем за последние пять игр забивает 2,20 гола, что является одним из лучших показателей в лиге. Кроме того, «Зенит» побеждает в трех последних очных матчах против «Динамо» и забивает в семи последних встречах с этим соперником. В атаке команда стабильна – она забивает в 15 последних матчах. Однако в предыдущем туре «Зенит» неожиданно уступил «Родине» (1-2), что прервало их победную серию и может сказаться на психологическом состоянии. Защита хозяев выглядит надежной – в среднем они пропускают 0,60 гола за последние пять игр, но «Динамо» способно создавать моменты в очных встречах.

«Динамо» подходит к матчу с хорошей формой – команда не проигрывает в восьми из десяти последних матчей, а в среднем за последние пять игр пропускает всего 0,60 гола, что сопоставимо с показателями «Зенита». В атаке гости стабильны – они забивают в трех последних матчах, а в среднем за последние пять игр забивают 1,20 гола. В очных встречах с «Зенитом» «Динамо» забивает в пяти из семи последних матчей, что дает им надежду на гол на «Газпром Арене». В предыдущем туре москвичи уверенно обыграли «Динамо Махачкала» (3-1), а в Кубке России уступили «Факелу» (0-1). Оборона гостей выглядит организованной, и при поддержке своей атакующей линии они способны навязать борьбу.

Сравнивая обе команды, можно отметить, что «Зенит» имеет преимущество в классе и домашней поддержке, но его недавнее поражение от «Родины» вызывает вопросы. «Динамо» же стабильно забивает «Зениту» в очных встречах и имеет надежную защиту. Учитывая, что хозяева редко проигрывают на своем поле, но гости способны забить, матч может завершиться вничью.

Форма и история личных встреч

В очных противостояниях «Зенит» имеет преимущество – три победы подряд и голы в семи последних матчах против «Динамо». Однако «Динамо» стабильно забивает в пяти из семи последних очных встреч. Текущая форма «Зенита» впечатляет (17 из 19 матчей без поражений), но после поражения от «Родины» их серия прервана. «Динамо» не проигрывает в восьми из десяти последних матчей и имеет надежную защиту. Учитывая историю и текущую форму, матч обещает быть равным, и ничья выглядит вероятным исходом.

Прогноз на победителя

Наш прогноз – «Динамо» не проиграет. Гости находятся в хорошей форме (не проигрывают в восьми из десяти последних матчей), имеют надежную защиту (0,60 пропущенного гола за игру) и стабильно забивают «Зениту» в очных встречах. Хозяева, несмотря на класс, уязвимы после неожиданного поражения, и динамовцы способны как минимум уйти с «Газпром Арены» с ничьей. Ставка: «Динамо» не проиграет (Х2) с коэффициентом 2,35.

Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 4-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Динамо» состоится 16 августа 2026 года в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене» и начнется в 14-30 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на канале Матч ТВ.