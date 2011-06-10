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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Динамо - Зенит
Динамо - Зенит: обзор матча 10 июня 2011
Динамо
10.06.2011, пятница, 20:00
Россия. Премьер-лига, 12 тур
1 : 1
Завершен
Зенит
90+5'
А. Самедов
80'
Д. Лазович
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо - Зенит
ГОЛ! 1:1!
А. Самедов
+5
+2
Желтая карточка
В. Малафеев
Вторая желтая
В. Файзулин
Замена
Ф. Мейра
️️️️
Д. Лазович
Замена
А. Епуряну
️️️️
А. Сапета
ГОЛ! 0:1!
Д. Лазович
Пас отдал
Н. Ломбертс
Желтая карточка
А. Самедов
Желтая карточка
А. Сапета
Замена
Ф. Смолов
️️️️
А. Кокорин
Замена
С. Хусти
️️️️
А. Бухаров
Желтая карточка
В. Файзулин
Замена
З. Мисимович
️️️️
И. Семшов
Желтая карточка
Н. Ломбертс
Желтая карточка
А. Воронин
Замена
А. Ионов
️️️️
С. Семак
Желтая карточка
Т. Губочан
Желтая карточка
Л. Уилкшир
Желтая карточка
А. Кокорин
Желтая карточка
И. Семшов
16'
14'
Желтая карточка
А. Лукович
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо
1
Антон Шунин
ВР
32
Марко Ломич
ЛЗ
6
Леандро Фернандес
ЦЗ
13
Владимир Гранат
ЦЗ
26
Люк Уилкшир
ПЗ
20
Игорь Семшов
ЦП
41
Александр Сапета
ЦП
19
Александр Самедов
ПП
0
Андрей Воронин
(К)
ЦФ
22
Кевин Кураньи
ЦФ
9
Александр Кокорин
ЦФ
Главный тренер
Сергей Силкин
Зенит
16
Вячеслав Малафеев
ВР
15
Томаш Губочан
ЛЗ
6
Николас Ломбертс
ЦЗ
3
Александар Лукович
ЦЗ
22
Александр Анюков
ПЗ
20
Виктор Файзулин
ЛП
18
Константин Зырянов
ЦП
27
Игорь Денисов
ЦП
37
Сергей Семак
ПП
27
Данко Лазович
ЦФ
11
Александр Бухаров
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Динамо
30
Владимир Габулов
ВР
24
Александр Епуряну
ЦЗ
4
Артур Юсупов
ЦП
19
Томислав Дуймович
ЦП
19
Адриан Ропотан
ЦП
8
Звездан Мисимович
АП
90
Федор Смолов
ЦФ
Зенит
30
Юрий Жевнов
ВР
6
Фернанду Мейра
ЦЗ
5
Игорь Чеминава
ЦЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
9
Саболч Хусти
ЛП
11
Алексей Ионов
ПВ
4-3-3
1
Шунин
32
Ломич
6
Фернандес
13
Гранат
26
Уилкшир
20
Семшов
41
Сапета
19
Самедов
9
Кокорин
22
Кураньи
0
Воронин
4-4-2
16
Малафеев
22
Анюков
6
Ломбертс
3
Лукович
15
Губочан
37
Семак
18
Зырянов
27
Денисов
20
Файзулин
11
Бухаров
27
Лазович
41
Сапета
24
Епуряну
24
Епуряну
41
Сапета
20
Семшов
8
Мисимович
8
Мисимович
20
Семшов
9
Кокорин
90
Смолов
90
Смолов
9
Кокорин
27
Лазович
6
Мейра
6
Мейра
27
Лазович
11
Бухаров
9
Хусти
9
Хусти
11
Бухаров
37
Семак
11
Ионов
11
Ионов
37
Семак
Остались в запасе
Динамо
Зенит
30
Владимир Габулов
ВР
4
Артур Юсупов
ЦП
19
Томислав Дуймович
ЦП
19
Адриан Ропотан
ЦП
Главный тренер
Сергей Силкин
30
Юрий Жевнов
ВР
5
Игорь Чеминава
ЦЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Остались в запасе
30
Владимир Габулов
ВР
4
Артур Юсупов
ЦП
19
Томислав Дуймович
ЦП
19
Адриан Ропотан
ЦП
Остались в запасе
30
Юрий Жевнов
ВР
5
Игорь Чеминава
ЦЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
Главный тренер
Сергей Силкин
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Статистика матча Динамо - Зенит
6
1
5
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
6
5
Матчи команд
Динамо
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Акрон
3 : 1
24.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
- : -
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Зенит
2 : 0
25.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 2
18.10.2026
Ахмат
Информация о матче
Главный судья:
Игорь Егоров
(Нижний Новгород)
Помощники судьи:
Николай Богач (Люберцы)
Валерий Данченко (Уфа)
Стадион:
Арена-Химки
Где смотреть матч:
"НТВ+ Наш футбол" 19:45 (прямая) "НТВ+ Футбол" 19:45 (прямая)
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