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Фернанду Мейра
Фернанду Мейра
Завершил карьеру
5 июня 1978 (48), Гимарайнш
#6 | Защитник
190 см | 85 кг
Португалия
Статистика
Новости
Мейра выбрал лучшего футболиста, с которым играл в «Зените»
2025.10.09 00:36
1
Экс-игрок сборной Португалии высказался о шансах «Зенита» на победу в Лиге чемпионов
2025.10.08 13:04
1
Фото
Сборная звезд, приехавших в РПЛ после 30 лет
2024.09.27 11:02
5
Экс-игрок «Зенита» Мейра высказался о будущем Роналду в сборной Португалии
2024.08.13 20:20
Мейра определил лучшего игрока сборной Португалии на Евро-2024
2024.07.04 12:41
Мейра сказал, где сможет работать Семак после «Зенита»
2024.02.15 15:19
3
Экс-зенитовец Мейра рассказал, как решал вопросы с российскими гаишниками
2024.02.13 18:44
«Ели постоянно»: Мейра рассказал, что «Зенит» кормил игроков спартаковским блюдом
2024.02.13 16:40
6
Фото
Экс-зенитовец Мейра играл на Кубке легенд в туфлях
2024.02.11 17:16
5
Мейра одним словом оценил игру Захаряна в дебютном матче в ЛЧ
2023.10.25 15:50
1
Мейра: «Дзюба – икона российского футбола»
2023.02.08 15:28
25
Мейра: «В России деньги решают любые проблемы с полицией. В Португалии так не работает»
2023.02.02 18:50
9
Мейра: «В РПЛ у «Зенита» нет соперников»
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Мейра: «Преимущество «Зенита» над «Бенфикой» заключается в знаниях Виллаш-Боаша»
2016.02.14 16:24
Мейра: «При удачном стечении обстоятельств Россия на Евро-2016 может дойти до полуфинала»
2016.02.14 14:54
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