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Фернанду Мейра
Статистика
Фернанду Мейра - статистика
Завершил карьеру
5 июня 1978 (48), Гимарайнш
#6 | Защитник
190 см | 85 кг
Португалия
Статистика
Новости
Статистика по турнирам
Испания. Примера 2011/2012
Кубок Дубая 2011
Россия. Кубок 2011/2012
Россия. Молодежное первенство 2011/2012
Россия. Премьер-лига 2011/2012
Суперкубок России 2011
Лига Европы 2010/2011
Лига Чемпионов 2010/2011
Россия. Кубок 2010/2011
Россия. Премьер-Лига 2010
Лига Европы 2009/2010
Россия. Кубок 2009/2010
Россия. Премьер-лига 2009
Отборочные матчи к ЧЕ 2008
Чемпионат Европы 2008
Германия. Бундеслига 2007/2008
Лига Чемпионов 2007/2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Сарагоса
12
0
1
4
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 19 тур
Сарагоса
1 : 1
14.01.2012
Хетафе
Был в запасе
Испания. Примера, 18 тур
Расинг
1 : 0
07.01.2012
Сарагоса
1' - 90'
82'
Испания. Примера, 14 тур
Сарагоса
0 : 1
28.11.2011
Севилья
1' - 46'
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
4 : 0
19.11.2011
Сарагоса
1' - 90'
Испания. Примера, 11 тур
Атлетико
3 : 1
30.10.2011
Сарагоса
1' - 90'
Испания. Примера, 10 тур
Сарагоса
0 : 1
26.10.2011
Валенсия
1' - 90'
20'
Испания. Примера, 9 тур
Осасуна
3 : 0
23.10.2011
Сарагоса
1' - 90'
Испания. Примера, 8 тур
Сарагоса
2 : 0
16.10.2011
Реал Сосьедад
1' - 72'
Испания. Примера, 7 тур
Вильярреал
2 : 2
01.10.2011
Сарагоса
1' - 90'
35'
Испания. Примера, 6 тур
Сарагоса
0 : 0
25.09.2011
Малага
1' - 90'
66'
Испания. Примера, 4 тур
Сарагоса
2 : 1
18.09.2011
Эспаньол
1' - 78'
Испания. Примера, 3 тур
Райо Вальекано
0 : 0
11.09.2011
Сарагоса
1' - 90'
Испания. Примера, 2 тур
Сарагоса
0 : 6
28.08.2011
Реал
1' - 90'
21'
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