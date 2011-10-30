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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Атлетико - Сарагоса
Атлетико - Сарагоса: обзор матча 30 октября 2011
Атлетико
30.10.2011, воскресенье, 23:00
Испания. Примера, 11 тур
3 : 1
Завершен
Сарагоса
19'
Адриан
31'
А. Домингес
75'
Адриан
79'
Э. Поштига
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетико - Сарагоса
Желтая карточка
Ф. Луис
+2
Замена
Коке
️️️️
Диего
ГОЛ! 3:1!
Э. Поштига
Пас отдал
Л. Гарсия
Замена
Тиагу
️️️️
М. Суарес
ГОЛ! 3:0!
Адриан
Пас отдал
Ф. Луис
Замена
А. Переа
️️️️
Силвиу
Замена
Хуанкар
️️️️
П. Баррера
Желтая карточка
Р. Микаэл
Желтая карточка
Л. Понцио
Замена
А. Лафита
️️️️
Ф. Сукулини
Замена
Р. Микаэл
️️️️
Х. Паредес
Желтая карточка
Габи
ГОЛ! 2:0!
А. Домингес
Пас отдал
Д. Годин
Желтая карточка
М. Суарес
ГОЛ! 1:0!
Адриан
Пас отдал
А. Туран
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико
1
Тибо Куртуа
ВР
28
Силвиу
ЛЗ
16
Филипе Луис
ЛЗ
4
Марио Суарес
ЦЗ
2
Диего Годин
ЦЗ
18
Альваро Домингес
ЦЗ
66
Арда Туран
ЦП
14
Габи
ЦП
10
Диего
АП
20
Адриан
ЦФ
9
Радамель Фалькао
ЦФ
Главный тренер
Грегорио Мансано
Сарагоса
13
Роберто
ВР
3
Хавьер Паредес
ЦЗ
6
Фернанду Мейра
ЦЗ
4
Пауло Да Силва
ЦЗ
5
Маурицио Ланцаро
ЦЗ
6
Эфраин Хуарес
ПЗ
4
Франко Сукулини
ЦП
16
Пабло Баррера
ЦП
23
Леонардо Понцио
ЦП
10
Луис Гарсия
ПВ
9
Элдер Поштига
ЦФ
Атлетико
1
Серхио Асенхо
ВР
3
Антонио Лопес
ЛЗ
80
Альберто Переа
ЛВ
6
Коке
ЦП
5
Тиагу
ЦП
11
Эдуардо Сальвио
ЦП
21
Пицци
АП
Сарагоса
1
Леонардо Франко
ВР
44
Давид Матеос
ЦЗ
7
Анхель Лафита
ЛП
16
Рубен Микаэл
ЦП
27
Хуанкар
ЦП
34
Хорхе Орти
ЦФ
80
Эду Ориоль
ЦФ
3-2-2-1-2
1
Куртуа
4
Суарес
2
Годин
18
Домингес
16
Луис
28
Силвиу
66
Туран
14
Габи
10
Диего
9
Фалькао
20
Адриан
3-2-3-1-1
13
Роберто
6
Мейра
4
Да Силва
5
Ланцаро
6
Хуарес
3
Паредес
4
Сукулини
16
Баррера
23
Понцио
10
Луис Гарсия
9
Поштига
28
Силвиу
80
Переа
80
Переа
28
Силвиу
10
Диего
6
Коке
6
Коке
10
Диего
4
Суарес
5
Тиагу
5
Тиагу
4
Суарес
4
Сукулини
7
Лафита
7
Лафита
4
Сукулини
3
Паредес
16
Микаэл
16
Микаэл
3
Паредес
16
Баррера
27
Хуанкар
27
Хуанкар
16
Баррера
Остались в запасе
Атлетико
Сарагоса
1
Серхио Асенхо
ВР
3
Антонио Лопес
ЛЗ
11
Эдуардо Сальвио
ЦП
21
Пицци
АП
Главный тренер
Грегорио Мансано
34
Хорхе Орти
ЦФ
1
Леонардо Франко
ВР
44
Давид Матеос
ЦЗ
80
Эду Ориоль
ЦФ
Остались в запасе
1
Серхио Асенхо
ВР
3
Антонио Лопес
ЛЗ
11
Эдуардо Сальвио
ЦП
21
Пицци
АП
Остались в запасе
34
Хорхе Орти
ЦФ
1
Леонардо Франко
ВР
44
Давид Матеос
ЦЗ
80
Эду Ориоль
ЦФ
Главный тренер
Грегорио Мансано
Статистика матча Атлетико - Сарагоса
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Лига чемпионов, Общий этап
Штутгарт
1 : 1
20.10.2026
Атлетико
Сарагоса
Испания. Сегунда, 42 тур
Сарагоса
0 : 2
31.05.2026
Малага
Испания. Сегунда, 41 тур
Лас-Пальмас
1 : 1
24.05.2026
Сарагоса
Испания. Сегунда, 40 тур
Сарагоса
1 : 3
17.05.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 39 тур
Вальядолид
2 : 0
09.05.2026
Сарагоса
Испания. Сегунда, 38 тур
Сарагоса
0 : 1
01.05.2026
Гранада
Информация о матче
Стадион:
Висенте Кальдерон
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