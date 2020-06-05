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Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Команды
Эшторил
Пицци
€ 300 тыс
Пицци
Эшторил
6 октября 1989 (36)
#21 | Полузащитник
172 см | 65 кг
Португалия
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Фото
«Пицци – сын суки». Помимо нападения на автобус команды фанаты «Бенфики» после ничьей с «Тонделой» атаковали дома игроков
2020.06.05 19:24
7
Фото
Шкртел, Фред и Андре Силва – в команде недели Лиги Европы
2020.02.29 15:31
Фото
Пицци, Жоау Фелиш и Мбаппе – в команде недели Лиги чемпионов
2019.12.12 15:11
Гримальдо, Таарабт, Пицци – в основе «Бенфики» на матч с «Зенитом»; Осорио, Караваев, Шатов сыграют у россиян
2019.12.10 21:55
28
Осорио: «Бенфика» сильна, как всегда. Но перед родными трибунами мы должны выполнить все задуманное»
2019.09.30 18:17
4
«Зенит» рассматривает трех игроков из Европы в качестве усиления атаки
2017.12.13 12:01
63
Нападающий сборной Португалии прервал медовый месяц ради Кубка конфедераций
2017.06.26 11:24
3
Пицци: «Победа над «Боруссией» – это не только везение»
2017.02.15 09:53
2
Пицци: «Бенфика» отдаст все силы, чтобы выйти в полуфинал лиги чемпионов»
2016.04.11 00:35
1
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