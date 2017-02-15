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    Пицци: «Победа над «Боруссией» – это не только везение»

    Полузащитник «Бенфики» Пицци уверен, что его команда смогла одержать победу в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Боруссии» (1:0) за счет организованной игры.

    «Это заслуженная победа в матче, в котором дортмундцы доставили нам хлопот. Но наша организованность в игре сыграла решающую роль.

    Мы сумели сохранить ворота на замке, что может быть важно в плей-офф. Везение – часть футбола, и сегодня нам немного повезло, но наша игра – это не только везение. Мы упорно работали и заслужили победу», – сказал Пицци.

    Ответная встреча 1/8 финала Лиги чемпионов пройдет в Дортмунде 8 марта.

    Источник: УЕФА

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    15.02.2017 09:53
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +300

      Zeff 15 февраля 2017, 10:23

      Везение и уверенная игра вратаря. Вылетит Бенфика, скорее всего.

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      Рейтинг: +1285

      Pro100Kid > Zeff 15 февраля 2017, 14:57

      Без везения в любом командном виде спорта никуда, но и не признать,что Боруссия сейчас переживает не лучшие времена , нельзя. Так что одним везением тут дело конечно не обошлось.

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