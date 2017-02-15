Пицци: «Победа над «Боруссией» – это не только везение»

Полузащитник «Бенфики» Пицци уверен, что его команда смогла одержать победу в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Боруссии» (1:0) за счет организованной игры.

«Это заслуженная победа в матче, в котором дортмундцы доставили нам хлопот. Но наша организованность в игре сыграла решающую роль.

Мы сумели сохранить ворота на замке, что может быть важно в плей-офф. Везение – часть футбола, и сегодня нам немного повезло, но наша игра – это не только везение. Мы упорно работали и заслужили победу», – сказал Пицци.

Ответная встреча 1/8 финала Лиги чемпионов пройдет в Дортмунде 8 марта.