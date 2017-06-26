Нападающий сборной Португалии прервал медовый месяц ради Кубка конфедераций

Нападающий сборной Португалии Пицци заявил, что прервал медовый месяц ради участия в Кубке конфедераций-2017.

Отметим, что на групповом этапе турнира 27-летний форвард провел все три игры в запасе. В полуфинале действующие чемпионы Европы сыграют с Чили.

– Вы посмотрели Санкт-Петербург?

– Никого не удивлю: это невероятно красивый город. Всегда, когда мы едем на автобусе, смотрим в окно и любуемся им. Мы очень хотели бы вернуться сюда после полуфинала и сыграть в решающем матче.

– Правда, что вы прервали медовый месяц ради Кубка конфедераций?

– Да, пришлось это сделать. Но я несильно расстроен, потому что нахожусь на отличном турнире со сборной. А медовый месяц можно возобновить после возвращения с Кубка конфедераций. Надеюсь, я вернусь к семье с положительными эмоциями.