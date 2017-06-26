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    Нападающий сборной Португалии прервал медовый месяц ради Кубка конфедераций

    Нападающий сборной Португалии Пицци заявил, что прервал медовый месяц ради участия в Кубке конфедераций-2017.

    Отметим, что на групповом этапе турнира 27-летний форвард провел все три игры в запасе. В полуфинале действующие чемпионы Европы сыграют с Чили.

    – Вы посмотрели Санкт-Петербург?

    – Никого не удивлю: это невероятно красивый город. Всегда, когда мы едем на автобусе, смотрим в окно и любуемся им. Мы очень хотели бы вернуться сюда после полуфинала и сыграть в решающем матче.

    – Правда, что вы прервали медовый месяц ради Кубка конфедераций?

    – Да, пришлось это сделать. Но я несильно расстроен, потому что нахожусь на отличном турнире со сборной. А медовый месяц можно возобновить после возвращения с Кубка конфедераций. Надеюсь, я вернусь к семье с положительными эмоциями.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    26.06.2017 11:24
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +826

      alex kidn 26 июня 2017, 15:37

      А чё, в России и провел бы медовый месяц, я тоже неделю в Питере провел после свадьбы

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +628

      chempion_cska 26 июня 2017, 13:03

      Ну и?

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +1476

      Tajik-za Zenit 26 июня 2017, 12:12

      Ну после кубка устроит себе медовуху

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