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    Марадона домогался до репортерши после финала Кубка конфедераций-2017

    Репортер Екатерина Надольская, работающая в одном из новостных агентств, развернуто рассказала общественности, что на вечеринке, посвященной окончанию Кубка конфедераций-2017, к ней в одном из гостиничных номером приставал легенда футбола Диего Марадона, позволивший себе непристойное поведение по отношению к девушке.

    В частности, лучший игрок в истории Аргентины пытался снять с Надольской платье.

    «После финала Кубка конфедераций я поехала в бар W-отеля. Туда меня пригласил знакомый из организаторов. Все праздновали окончание турнира. Там были люди, у которых я раньше брала интервью, бывшие футбольные звезды. В какой-то момент со мной стал общаться Марадона. Диего плохо говорит по-английски, но я все-таки договорилась об интервью. Он сказал: «Да-да, только здесь не очень удобно. К тому же я немного устал. Давай пройдем в номер». Прошла в номер вместе с подругой. Все пили. А как не пить? Отмечали финал большого турнира. Подруга ушла – захотела подписать какой-то мяч внизу. Марадона закрыл дверь. И потом… Я уже не хочу вдаваться в подробности. Мне больно и противно все это вспоминать.

    Сначала подумала, что Марадона какой-то своеобразный. Но потом он как-то нагло все начал делать. Стянул платье. Когда осознал, что я сопротивляюсь, появилась неадекватная реакция. Такое ощущение, что белая горячка. Нереальная агрессия. Он начал кричать, кидать вещи. Говорят, что в этот момент я должна была уйти. Но знаете, взыграла гордость. Я в ответ начала кидаться в него. И сказала, что сейчас вызову полицию. Тут произошло что-то странное. Он как услышал слово полиция, сразу кому-то позвонил. Быстро пришнл лысый и здоровый амбал. Его охранник. Еще более агрессивный. Если Марадона просто кричал, то этот, казалось, убьет. Каким-то образом он открыл запертую изнутри дверь и стал меня трясти, орать. Распотрошил сумку. Потом вдвоeм с Марадоной начал кидать в меня свои деньги – € 500. Охранник заорал: «Чего ты хочешь, мразь?» На своем языке. Марадона тоже оскорблял. Я швырнула деньги обратно – в них. А потом впала в ступор.

    Просто села на кровать и сказала, что не уйду, пока не приедет полиция. И начала набирать номер. Марадона выхватил из рук айфон, кинул его об пол. Сломал чехол – тот просто раскололся на две части – и погнул заднюю панель. И поступил непонятным образом. Показал на меня рукой, как на собаку: «Прогони ее. Убери!» И лег. Типа спит. В этот момент охранник, видимо, понял, что со мной лучше не связываться. Вызвал русских секьюрити. Примчались громилы – двое или трое. И вынесли меня в коридор.

    Написала объяснение – как все было с его стороны. Без интимной связи. Полицейские отвезли в следственный комитет. Там сотрудники сказали, что если я не хочу развивать скандал, лучше претензии не предъявлять. Даже больше – настоятельно рекомендовали ничего не делать. Намекнули, что могут возникнуть проблемы. Я подумала и поняла, что этот конфликт может усугубить ситуацию с чемпионатом мира. Мне бы не хотелось создавать впечатление, что мы, русские, агрессивно настроены к Аргентине. Да, один аргентинец поступил по-скотски. Но это же просто человек. После этой ситуации я даже на чемпионат мира не хочу идти. Меня колотит, я пью таблетки. Врачи прописали успокоительные», – рассказала Надольская

    На фото Екатерина Надольская слева.

    Источник: Eurosport.ru

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    06.07.2017 22:17
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    Комментарии36
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    • ...
      Рейтинг: +283

      Dmirubo 10 августа 2017, 18:58

      Екатерина Надольская - это та, которая на заднем плане:) Ниче так - симпатичная. Не удивительно, что ее Марадонна захотел. Тем более они остались одни в номере, а до этого выпили спиртное.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1591

      Almazovich 7 июля 2017, 19:02

      Не фига была заходить к нему в номер!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 7 июля 2017, 11:28

      Мало ему скандалов за всю жизнь, совсем с головой не дружит. Все свои достижения перечёркивает.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11497

      spartach n1 7 июля 2017, 11:04

      Ещё одна шургина

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -186

      Protosser 7 июля 2017, 10:45

      Крутое фото. Все понятно.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +897

      loko-the_best 7 июля 2017, 08:25

      Пила, все пили. А как не пить? Да, действительно, со взрослым мужиком в номере как не пить. Если пришла брать интервью, то это вообще административка, бухая на рабочем месте. И кто такая, чтобы отказывать Диего? Стянул платье, снимай трусы сама. Или тебе на вписке привычнее, оттуда то инфа не распространится.

      6
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    • ...
      Рейтинг: +827

      olic29ivica 7 июля 2017, 07:43

      Шкуры вообще нюх потеряли, все что здесь написано это преукрас с ее стороны, пошла бухая в номер она..))))), сейчас внимание к себе привлечь хочет, шкура....

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +461

      ЮЗИК 7 июля 2017, 07:29

      Испортила весь праздник для Диего

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5451

      Дядя Серёжа 7 июля 2017, 07:22

      Ты бы рассказала, зачем к нему в номер попала.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +175

      Seamus 7 июля 2017, 06:59

      Она еще книгу об этом напишет. А был бы это обычный русский отморозок, пусть и богатый, просто пнула бы по тинтель-винтелю и на х$@ послала бы. И никакой шумихи поднимать не стала бы. Медийность, что поделать...

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