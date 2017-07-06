Марадона домогался до репортерши после финала Кубка конфедераций-2017

Репортер Екатерина Надольская, работающая в одном из новостных агентств, развернуто рассказала общественности, что на вечеринке, посвященной окончанию Кубка конфедераций-2017, к ней в одном из гостиничных номером приставал легенда футбола Диего Марадона, позволивший себе непристойное поведение по отношению к девушке.

В частности, лучший игрок в истории Аргентины пытался снять с Надольской платье.

«После финала Кубка конфедераций я поехала в бар W-отеля. Туда меня пригласил знакомый из организаторов. Все праздновали окончание турнира. Там были люди, у которых я раньше брала интервью, бывшие футбольные звезды. В какой-то момент со мной стал общаться Марадона. Диего плохо говорит по-английски, но я все-таки договорилась об интервью. Он сказал: «Да-да, только здесь не очень удобно. К тому же я немного устал. Давай пройдем в номер». Прошла в номер вместе с подругой. Все пили. А как не пить? Отмечали финал большого турнира. Подруга ушла – захотела подписать какой-то мяч внизу. Марадона закрыл дверь. И потом… Я уже не хочу вдаваться в подробности. Мне больно и противно все это вспоминать.

Сначала подумала, что Марадона какой-то своеобразный. Но потом он как-то нагло все начал делать. Стянул платье. Когда осознал, что я сопротивляюсь, появилась неадекватная реакция. Такое ощущение, что белая горячка. Нереальная агрессия. Он начал кричать, кидать вещи. Говорят, что в этот момент я должна была уйти. Но знаете, взыграла гордость. Я в ответ начала кидаться в него. И сказала, что сейчас вызову полицию. Тут произошло что-то странное. Он как услышал слово полиция, сразу кому-то позвонил. Быстро пришнл лысый и здоровый амбал. Его охранник. Еще более агрессивный. Если Марадона просто кричал, то этот, казалось, убьет. Каким-то образом он открыл запертую изнутри дверь и стал меня трясти, орать. Распотрошил сумку. Потом вдвоeм с Марадоной начал кидать в меня свои деньги – € 500. Охранник заорал: «Чего ты хочешь, мразь?» На своем языке. Марадона тоже оскорблял. Я швырнула деньги обратно – в них. А потом впала в ступор.

Просто села на кровать и сказала, что не уйду, пока не приедет полиция. И начала набирать номер. Марадона выхватил из рук айфон, кинул его об пол. Сломал чехол – тот просто раскололся на две части – и погнул заднюю панель. И поступил непонятным образом. Показал на меня рукой, как на собаку: «Прогони ее. Убери!» И лег. Типа спит. В этот момент охранник, видимо, понял, что со мной лучше не связываться. Вызвал русских секьюрити. Примчались громилы – двое или трое. И вынесли меня в коридор.

Написала объяснение – как все было с его стороны. Без интимной связи. Полицейские отвезли в следственный комитет. Там сотрудники сказали, что если я не хочу развивать скандал, лучше претензии не предъявлять. Даже больше – настоятельно рекомендовали ничего не делать. Намекнули, что могут возникнуть проблемы. Я подумала и поняла, что этот конфликт может усугубить ситуацию с чемпионатом мира. Мне бы не хотелось создавать впечатление, что мы, русские, агрессивно настроены к Аргентине. Да, один аргентинец поступил по-скотски. Но это же просто человек. После этой ситуации я даже на чемпионат мира не хочу идти. Меня колотит, я пью таблетки. Врачи прописали успокоительные», – рассказала Надольская

На фото Екатерина Надольская слева.