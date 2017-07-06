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  • Марадона домогался до репортерши после финала Кубка конфедераций-2017

Марадона домогался до репортерши после финала Кубка конфедераций-2017

6 июля 2017, 22:17
41

Репортер Екатерина Надольская, работающая в одном из новостных агентств, развернуто рассказала общественности, что на вечеринке, посвященной окончанию Кубка конфедераций-2017, к ней в одном из гостиничных номером приставал легенда футбола Диего Марадона, позволивший себе непристойное поведение по отношению к девушке.

В частности, лучший игрок в истории Аргентины пытался снять с Надольской платье.

«После финала Кубка конфедераций я поехала в бар W-отеля. Туда меня пригласил знакомый из организаторов. Все праздновали окончание турнира. Там были люди, у которых я раньше брала интервью, бывшие футбольные звезды. В какой-то момент со мной стал общаться Марадона. Диего плохо говорит по-английски, но я все-таки договорилась об интервью. Он сказал: «Да-да, только здесь не очень удобно. К тому же я немного устал. Давай пройдем в номер». Прошла в номер вместе с подругой. Все пили. А как не пить? Отмечали финал большого турнира. Подруга ушла – захотела подписать какой-то мяч внизу. Марадона закрыл дверь. И потом… Я уже не хочу вдаваться в подробности. Мне больно и противно все это вспоминать.

Сначала подумала, что Марадона какой-то своеобразный. Но потом он как-то нагло все начал делать. Стянул платье. Когда осознал, что я сопротивляюсь, появилась неадекватная реакция. Такое ощущение, что белая горячка. Нереальная агрессия. Он начал кричать, кидать вещи. Говорят, что в этот момент я должна была уйти. Но знаете, взыграла гордость. Я в ответ начала кидаться в него. И сказала, что сейчас вызову полицию. Тут произошло что-то странное. Он как услышал слово полиция, сразу кому-то позвонил. Быстро пришнл лысый и здоровый амбал. Его охранник. Еще более агрессивный. Если Марадона просто кричал, то этот, казалось, убьет. Каким-то образом он открыл запертую изнутри дверь и стал меня трясти, орать. Распотрошил сумку. Потом вдвоeм с Марадоной начал кидать в меня свои деньги – € 500. Охранник заорал: «Чего ты хочешь, мразь?» На своем языке. Марадона тоже оскорблял. Я швырнула деньги обратно – в них. А потом впала в ступор.

Просто села на кровать и сказала, что не уйду, пока не приедет полиция. И начала набирать номер. Марадона выхватил из рук айфон, кинул его об пол. Сломал чехол – тот просто раскололся на две части – и погнул заднюю панель. И поступил непонятным образом. Показал на меня рукой, как на собаку: «Прогони ее. Убери!» И лег. Типа спит. В этот момент охранник, видимо, понял, что со мной лучше не связываться. Вызвал русских секьюрити. Примчались громилы – двое или трое. И вынесли меня в коридор.

Написала объяснение – как все было с его стороны. Без интимной связи. Полицейские отвезли в следственный комитет. Там сотрудники сказали, что если я не хочу развивать скандал, лучше претензии не предъявлять. Даже больше – настоятельно рекомендовали ничего не делать. Намекнули, что могут возникнуть проблемы. Я подумала и поняла, что этот конфликт может усугубить ситуацию с чемпионатом мира. Мне бы не хотелось создавать впечатление, что мы, русские, агрессивно настроены к Аргентине. Да, один аргентинец поступил по-скотски. Но это же просто человек. После этой ситуации я даже на чемпионат мира не хочу идти. Меня колотит, я пью таблетки. Врачи прописали успокоительные», – рассказала Надольская

На фото Екатерина Надольская слева.

Источник: Eurosport.ru
Кубок конфедераций Марадона Диего
Комментарии (41)
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Asbjorn
1499368992
Пили,как не пить?(с)очень футбольная статья кстати,даже если бы он ей вдул,всем было бы по фиг,не фиг по чужим номерам ходить
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la verdad
1499369068
1. Сама напросилась. 2. Он всегда был скотиной. 3. А футболистом был гениальным.
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alexa1995
1499369199
"Давай пройдем в номер». Прошла в номер вместе с подругой. " сама пошла и еще выеживается. Шл*ха
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raritet
1499369445
Какой же нужно было быть наивной и непонятливой, если ты приняла приглашение в номер, то уж сама должна понимать южно-американскую культуру.
Ответить
veksus
1499369478
очередная шмара решила хайпануть
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liverpool19861986
1499373706
Это что то с не что!!!Бред сивой кобылы,а точнее сказать шлюхи,которая решила попиариться!!
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fanat1244
1499373727
Она же сама прошла в номер. Неужели непонятно сразу было этой бестолковой дуре, что к чему эта ситуация приведёт. Просто тонкий намёк на толстые обстоятельства, сказать более просто нечего! И да, я соглашусь со многими ребятами, кто здесь отписался. Чистый пиар и полный трэш вообще! ((((
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Tsigan
1499375047
Вот даже в этих коментах виден наш менталитет, никто не пишет в ее поддержеку. Я бы этому мартышке выписал бы лет на десять небо в клетку и пусть весь мир вякает,но мы к сожалению просто создаём вид что типо что то представляем из себя а на самом деле даже за своих граждан постоять не можем у себя дома. Хоть Марадона хоть пара римский такому надо наручники и вперёд. Помните как в америке президента международного валютного фонда Строскана укатали за приставания к служанке?! Но это америка а это мы!
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DeutschlandUberAlles
1499378492
По свински себя повёл этот наркоман престарелый. А женщину должно было насторожить приглашение в номер.
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loko-the_best
1499405158
Пила, все пили. А как не пить? Да, действительно, со взрослым мужиком в номере как не пить. Если пришла брать интервью, то это вообще административка, бухая на рабочем месте. И кто такая, чтобы отказывать Диего? Стянул платье, снимай трусы сама. Или тебе на вписке привычнее, оттуда то инфа не распространится.
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