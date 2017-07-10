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    Широков увидел в игре сборной России прогресс

    Бывший капитан сборной России Роман Широков признался, что все же видит прогресс в игре национальной команды. По его словам, россиянами был сделан большой шаг вперед.

    Напомним, что на домашнем Кубке конфедераций-2017 российская сборная не сумела преодолеть групповой этап турнира.

    – Сколько матчей Кубка конфедераций удалось посмотреть?

    – Был в Петербурге на матче открытия, остальное смотрел по телевизору. Не попал даже на игры в Москве, навалилось много дел, поэтому на стадион ходила моя семья.

    – Почему сборной России на Кубке конфедераций не удалось прыгнуть выше головы?

    – Несмотря на то что по результату команда выступила неудачно, прогресс присутствует. Особенно если сравнивать конец прошлого года и то, что увидели сейчас. Был сделан большой шаг вперед, и это обнадеживает. Да, не смогли выйти из группы, чего-то не хватило, но ведь главное – подготовить команду к чемпионату мира. По-моему, все идет хорошо. Португалию мы еще два года назад обыгрывали, сейчас не получилось. С Мексикой где-то не хватило везения, где-то еще какие-то факторы повлияли.

    – Например, отсутствие Алана Дзагоева, Артема Дзюбы?

    – Безусловно. Когда они вернутся, а ведь есть еще в обойме и Олег Шатов, Паша Мамаев, команда предстанет еще более сильной.

    – После турнира депутат Лебедев предложил разбить Юрию Жиркову лицо. Это отражает общее настроение России?

    – Нет. Думаю, отношение страны к сборной более лояльное. Насколько я знаю, Лебедев извинился перед Юрием. Это больше эмоции.

    Источник: «Спорт день за днем»

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    10.07.2017 08:31
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 10 июля 2017, 09:53

      Так и вижу его с лупой ищущего прогресс.

      1
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      ...
      Рейтинг: +5451

      Дядя Серёжа > Gullit 76 10 июля 2017, 10:18

      С микроскопом.

      2
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