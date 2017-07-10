Широков увидел в игре сборной России прогресс

Бывший капитан сборной России Роман Широков признался, что все же видит прогресс в игре национальной команды. По его словам, россиянами был сделан большой шаг вперед.

Напомним, что на домашнем Кубке конфедераций-2017 российская сборная не сумела преодолеть групповой этап турнира.

– Сколько матчей Кубка конфедераций удалось посмотреть?

– Был в Петербурге на матче открытия, остальное смотрел по телевизору. Не попал даже на игры в Москве, навалилось много дел, поэтому на стадион ходила моя семья.

– Почему сборной России на Кубке конфедераций не удалось прыгнуть выше головы?

– Несмотря на то что по результату команда выступила неудачно, прогресс присутствует. Особенно если сравнивать конец прошлого года и то, что увидели сейчас. Был сделан большой шаг вперед, и это обнадеживает. Да, не смогли выйти из группы, чего-то не хватило, но ведь главное – подготовить команду к чемпионату мира. По-моему, все идет хорошо. Португалию мы еще два года назад обыгрывали, сейчас не получилось. С Мексикой где-то не хватило везения, где-то еще какие-то факторы повлияли.

– Например, отсутствие Алана Дзагоева, Артема Дзюбы?

– Безусловно. Когда они вернутся, а ведь есть еще в обойме и Олег Шатов, Паша Мамаев, команда предстанет еще более сильной.

– После турнира депутат Лебедев предложил разбить Юрию Жиркову лицо. Это отражает общее настроение России?

– Нет. Думаю, отношение страны к сборной более лояльное. Насколько я знаю, Лебедев извинился перед Юрием. Это больше эмоции.