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Игнатьев не видит в России футболистов уровня Аршавина

10 июля 2017, 08:52
4

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев рассказал о причинах, по которым в стране не появляются футболисты уровня Андрея Аршавина.

– Страшно подумать, но футболистов калибра Аршавина просто не видно в российском футболе.

– Конечно, таких, как Аршавин и Кержаков, сейчас нет. Нет и таких, какими были Жирков и Павлюченко не так давно. Причин множество. Есть масштабные, есть поверхностные. Фундамент нашего футбола в запустении. Говорю про детско-юношеский спорт. У нас есть явный перекос: люди работают сами по себе, особых требований к ним не предъявляется, никто не тестируется. Вот в школах есть ЕГЭ, кто-то же проверяет выпускников на предмет того, какими они выходят из школ. А в футболе у нас часто так, что все идет само по себе. Есть несколько солидных школ. Некоторые клубы действительно заинтересованы в том, чтобы их академии давали пополнение. Но где государственный подход? Где зенитовцы в «Зените»? Есть «Зенит-2», есть «молодежка», но разве они дают пополнение главной команде?

– Аршавин, Кержаков, Денисов, Быстров были последним реальным усилением команды за счет того подхода, о котором говорите вы. Сейчас молодые футболисты не имеют возможности проявить себя в «Зените».

– В этом проблема. Конечно, привезти игроков проще. Потратил деньги: не вкладываешь в игрока ни ума, ни сердца, но вот у тебя готовый футболист. Это такой поверхностный, разовый урожай. А вот вложить знания, опыт, умения в своих воспитанников – это надо предмет знать. Выстраивать футбольную систему, не зная предмета, не возможно. Некоторые «специалисты» не знают, как начать понедельник и закончить цикл в воскресенье. Знали бы – шли бы по пути экономии денег и заранее прикидывали бы, как будет строиться игра сборной на чемпионате мира в 2018 году.

Источник: «Спорт уик-энд»
Кубок конфедераций Россия Зенит Аршавин Андрей Жирков Юрий Павлюченко Роман Кержаков Александр Игнатьев Борис
Комментарии (4)
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subbotaspartak
1499692270
Ответ: Вообще уровня нет.
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