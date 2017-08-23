Кудряшова не впечатлили Роналду и Эрнандес на Кубке конфедераций

Защитник «Рубина» Федор Кудряшов признался, что его не впечатлили на Кубке конфедераций-2017 нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду и форвард сборной Мексики Хавьер Эрнандес.

«Не сказал бы, что Роналду самый сильный футболист, против которого я играл. Я бы хотел отметить всю сборную Португалии, которая действовала очень слаженно и дисциплинированно. В этой сборной очень много индивидуально сильных игроков, и Роналду один из них, хотя, конечно, это человек, который реализует практически каждый свой момент.

Что касается Хавьера Эрнандеса, им я впечатлен не был, у нас получилось сыграть против него плотно и не позволить проявить свои лучшие качества. Вообще на турнире понравился португалец Бернарду Силва.

Думаю, первоочередной задачей сборной на чемпионате мира-2018 будет выйти из группы, а дальше – пройти как можно дальше», – заявил Кудряшов.

Напомним, что чемпионат мира-2018 пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах.