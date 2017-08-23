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    Кудряшова не впечатлили Роналду и Эрнандес на Кубке конфедераций

    Защитник «Рубина» Федор Кудряшов признался, что его не впечатлили на Кубке конфедераций-2017 нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду и форвард сборной Мексики Хавьер Эрнандес.

    «Не сказал бы, что Роналду самый сильный футболист, против которого я играл. Я бы хотел отметить всю сборную Португалии, которая действовала очень слаженно и дисциплинированно. В этой сборной очень много индивидуально сильных игроков, и Роналду один из них, хотя, конечно, это человек, который реализует практически каждый свой момент.

    Что касается Хавьера Эрнандеса, им я впечатлен не был, у нас получилось сыграть против него плотно и не позволить проявить свои лучшие качества. Вообще на турнире понравился португалец Бернарду Силва.

    Думаю, первоочередной задачей сборной на чемпионате мира-2018 будет выйти из группы, а дальше – пройти как можно дальше», – заявил Кудряшов.

    Напомним, что чемпионат мира-2018 пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах.

    Источник: ТАСС

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    23.08.2017 10:43
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +238

      spar57 23 августа 2017, 13:59

      Фёдор, наверное, подумал, что Криштиану штук 5 вколотит в ворота России, а он всего один мяч забил, вот и не впечатлил.

      0
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      Рейтинг: +59

      Diman88888 23 августа 2017, 11:59

      Он не впечатлил тебя один матч,зато он впечатляет на протяжении 10 лет,чего не одному российскому футболисту не под силу

      1
      Ответить
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      Рейтинг: -4772

      карасевщина 23 августа 2017, 11:39

      кудряшов обычная шлюшка бегает за пердыневым из клуба в клуб

      2
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      Рейтинг: +39796

      acer2003 23 августа 2017, 10:58

      Самого "великого"Кудряшова ? Нужно срочно им что то делать

      2
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      Рейтинг: +3484

      Diesel133 23 августа 2017, 10:57

      Федя непрошибаемый человек.. из под него банку забили, а его все равно не впечатляет(

      2
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      Рейтинг: +1309

      Manilov 23 августа 2017, 10:45

      Просто, Федя, они настолько были впечатлены тобой, что пребывали в прострации.

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