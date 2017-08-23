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  • Кудряшова не впечатлили Роналду и Эрнандес на Кубке конфедераций

Кудряшова не впечатлили Роналду и Эрнандес на Кубке конфедераций

23 августа 2017, 10:43
7

Защитник «Рубина» Федор Кудряшов признался, что его не впечатлили на Кубке конфедераций-2017 нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду и форвард сборной Мексики Хавьер Эрнандес.

«Не сказал бы, что Роналду самый сильный футболист, против которого я играл. Я бы хотел отметить всю сборную Португалии, которая действовала очень слаженно и дисциплинированно. В этой сборной очень много индивидуально сильных игроков, и Роналду один из них, хотя, конечно, это человек, который реализует практически каждый свой момент.

Что касается Хавьера Эрнандеса, им я впечатлен не был, у нас получилось сыграть против него плотно и не позволить проявить свои лучшие качества. Вообще на турнире понравился португалец Бернарду Силва.

Думаю, первоочередной задачей сборной на чемпионате мира-2018 будет выйти из группы, а дальше – пройти как можно дальше», – заявил Кудряшов.

Напомним, что чемпионат мира-2018 пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах.

Источник: ТАСС
Кубок конфедераций Россия Португалия Мексика Рубин Кудряшов Федор Роналду Криштиану Чичарито Силва Бернарду
Комментарии (7)
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Manilov
1503474304
Просто, Федя, они настолько были впечатлены тобой, что пребывали в прострации.
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Diesel133
1503475049
Федя непрошибаемый человек.. из под него банку забили, а его все равно не впечатляет(
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acer2003
1503475084
Самого "великого"Кудряшова ? Нужно срочно им что то делать
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карасевщина
1503477557
кудряшов обычная шлюшка бегает за пердыневым из клуба в клуб
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Diman88888
1503478795
Он не впечатлил тебя один матч,зато он впечатляет на протяжении 10 лет,чего не одному российскому футболисту не под силу
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spar57
1503485955
Фёдор, наверное, подумал, что Криштиану штук 5 вколотит в ворота России, а он всего один мяч забил, вот и не впечатлил.
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