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    • Шишкин: «Из-за замены с Португалией люди решили, что я виноват в поражении»

    Шишкин: «Из-за замены с Португалией люди решили, что я виноват в поражении»

    Защитник «Краснодара» Роман Шишкин считает, что он справился со своими обязанностями опорного полузащитника в составе сборной России в матче против Португалии на прошедшем в этом году Кубке конфедераций. По его словам, статистика подтверждает эти слова, не смотря на раннюю замену.

    Матч Россия – Португалия завершился со счетом 0:1. Шишкин покинул поле в перерыве, его заменил Александр Ерохин.

    – Может, после Кубка конфедераций так и не пришли в себя?

    – Это был непростой турнир. Но не в нем дело – я второй год в таком режиме, еще с чемпионата Европы во Франции. Марафон приличный получился – сезон, потом Евро, потом сразу новый сезон, потом Кубок конфедераций, опять сезон. Силы были и есть, с физической формой тоже все в порядке. Такой ритм – это круто, просто немного непривычно. Главное – быстро переключиться с одного турнира на другой.

    – Многие вас критикуют за матч с Португалией (0:1). Что пошло не так?

    – Часто вспоминаю ту игру. Вышел в старте, схема с двумя опорными, я – один из них вместе с Глушаковым. Позиция знакомая, правда, с ним мы раньше не играли. Начинаем нормально, но на восьмой минуте на ровном месте пропускаем гол. Конечно, это повлияло на игру. При этом со своими обязанностями на позиции опорника я справился. Не надо забывать, что в первую очередь я защитник и когда выхожу в опорной зоне, то тоже выполняю большой объем оборонительной работы.

    В матче с Португалией, и Станислав Саламович об этом говорил, я выходил, в том числе для того чтобы разгрузить от оборонительных действий Глушакова. Потом специально смотрел статистику – у меня хорошие показатели, в частности, процент выигранных единоборств. Но мы уступали, требовались перемены, усиление атаки.

    – И Черчесов заменил вас в перерыве.

    – Наверное, поэтому люди и решили: команда проигрывает, меняют игрока – значит, он виноват. Но для меня в этой ситуации гораздо важнее мнение главного тренера, который не раз объяснял: команде требовалось усилить атаку. Не случись гола на 8-й минуте, все могло сложиться иначе. В такие моменты не думаешь, рано тебя меняют или нет – главное, чтобы это пошло на пользу общему делу.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    23.12.2017 08:30
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    Комментарии (6)
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    ПФК ЦСКА Моscow
    1514009250
    ну да додуматься поставить его в опорку с португальцами, та еще затея
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    Killer_King
    1514009802
    Тебя даже в топ-23 вообще не должно было быть
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    insider_retro
    1514012512
    Зачем ворошить воспоминания и утешать себя статистикой... Гол забил Мастер!.. Этого сложно было избежать...
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    Cнег
    1514013120
    C футболом надо было завязывать, когда из Спартака попёрли.
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    Alex ostrov
    1514020027
    Все уже и забыли!!
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    ologreds
    1694991683
    numo530039
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