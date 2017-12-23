Шишкин: «Из-за замены с Португалией люди решили, что я виноват в поражении»

Защитник «Краснодара» Роман Шишкин считает, что он справился со своими обязанностями опорного полузащитника в составе сборной России в матче против Португалии на прошедшем в этом году Кубке конфедераций. По его словам, статистика подтверждает эти слова, не смотря на раннюю замену.

Матч Россия – Португалия завершился со счетом 0:1. Шишкин покинул поле в перерыве, его заменил Александр Ерохин.

– Может, после Кубка конфедераций так и не пришли в себя?

– Это был непростой турнир. Но не в нем дело – я второй год в таком режиме, еще с чемпионата Европы во Франции. Марафон приличный получился – сезон, потом Евро, потом сразу новый сезон, потом Кубок конфедераций, опять сезон. Силы были и есть, с физической формой тоже все в порядке. Такой ритм – это круто, просто немного непривычно. Главное – быстро переключиться с одного турнира на другой.

– Многие вас критикуют за матч с Португалией (0:1). Что пошло не так?

– Часто вспоминаю ту игру. Вышел в старте, схема с двумя опорными, я – один из них вместе с Глушаковым. Позиция знакомая, правда, с ним мы раньше не играли. Начинаем нормально, но на восьмой минуте на ровном месте пропускаем гол. Конечно, это повлияло на игру. При этом со своими обязанностями на позиции опорника я справился. Не надо забывать, что в первую очередь я защитник и когда выхожу в опорной зоне, то тоже выполняю большой объем оборонительной работы.

В матче с Португалией, и Станислав Саламович об этом говорил, я выходил, в том числе для того чтобы разгрузить от оборонительных действий Глушакова. Потом специально смотрел статистику – у меня хорошие показатели, в частности, процент выигранных единоборств. Но мы уступали, требовались перемены, усиление атаки.

– И Черчесов заменил вас в перерыве.

– Наверное, поэтому люди и решили: команда проигрывает, меняют игрока – значит, он виноват. Но для меня в этой ситуации гораздо важнее мнение главного тренера, который не раз объяснял: команде требовалось усилить атаку. Не случись гола на 8-й минуте, все могло сложиться иначе. В такие моменты не думаешь, рано тебя меняют или нет – главное, чтобы это пошло на пользу общему делу.