Почему рейтинг ФИФА не показывает реальный уровень сборных

Между Панамой и Албанией − именно тут, по официальной метрике, сейчас тусуется сборная России. Год назад это 62-е место было 56-м, два года назад − 24-м. Извините, что лишний раз напоминаю, но все-таки: за последние полгода мы больно ударились о Коста-Рику, Катар и Кот-дʼИвуар, а еще чуть не скончались от Кристиана Бентеке и его Бельгии.

Факт №1: дела у сборной России прямо сейчас идут очень не очень. Факт №2: сегодня прогнозы на родной ЧМ с таким раскладом − боль, тоска, злость. При этом Факт №3: измерять температуру любой национальной команды можно и по результатам, и даже по впечатлениям, но ни в коем случае − по шкале ФИФА.

Внизу − пять причин того, почему так.

Рейтинг топит хозяев турниров

В основе системы подсчета баллов прячутся четыре разных коэффициента сложности. Один из них − за формат матча. То есть по этому показателю все возможные игры делятся на четыре касты. Самый топ − это игры на чемпионате мира, чуть похуже − континентальные соревнования и Кубок конфедераций, затем − всякие официальные отборы, а на самом дне − простые товарищеские. Вроде как, все справедливо, но тут заложен похоронный момент для тех стран, что принимают крупные турниры у себя. Освободившись на два года от всех официальных заруб (маленькое окно Кубка конфедераций − ни в счет), они лишились самых рейтинговых форматов и остались наедине с товарищескими матчами, недополучая за свои победы кучу побед. Так что прекратите удивляться, если к старту родного турнира кто-то подходит в третьем десятке, а кто-то − на 62-м месте.

У матчей короткий срок годности

Если сыгранному матчу исполняется год, его ценность уменьшается вдвое (козыри Португалии за победу на Евро в июле-августе станут тусклее на 50%), если два − втрое. А как только игра переходит четырехлетний рубеж, все сгорает. Все победы на ЧМ-1998, ЧЕ-2000 и т.д. для рейтинга ФИФА не имеют никакого смысла. Например, золото Германии за чемпионат мира полностью сгорит уже следующим летом. Если к тому времени она не выиграет новое.

Учитывает победы с пенальти, но не учитывает другие факторы

Если команда выиграла в основное время, за победу ей дают три очка. Если по пенальти − два. Если проиграла в основное время − ноль. А если проиграла по пенальти − одно. Здорово, но при этом почему-то не учитываются ни фактор домашнего поля, ни количество голов, ни остальные вещи, которые могут выглядеть значимыми.

Дает возможность легко накрутить баллы

Знаменитая история, которую вы могли забыть: сборная Швейцарии при жеребьевке ЧМ-2014 попала в первую корзину − к самым элитным группировкам мира и выше, чем, допустим, Италия, Франция или Нидерланды. Английские журналисты исследовали правила рейтинга и календарь команды в период года до жеребьевки и поняли, что швейцарцы целый специально почти не играли товарищеских матчей. Потому что по правилам среднее количество очков за период делится на количество проведенных за это время матчей. Чем меньше делитель − тем выше частное. Нарубив ценных баллов за игры в квалификации, Швейцария тихо оберегала себя от рисков и не забивала календарь лишней практикой.

А американские журналисты выяснили, что подобную честную схему прокачки недавно использовали Румыния и Уэльс. В период с лета 2014-го по лето 2015-го они провели один товарняк на двоих и в итоге обе попали в первую корзину при жеребьевке отбора на ЧМ-2018. Говорят, румыны даже наняли консультанта, который вскрыл для них все подводные толкования правил рейтинга ФИФА.

Все понимают, что этот рейтинг − бред

Возвращаемся к свежайшему топ-чарту. Польша на пятом месте, зато Португалия (победитель Евро и проект Криштиану Роналду) − на шестом. Швейцария − четвертая, а Испания (самая успешная команда XXI века) − одиннадцатая. Италия − на двенадцатом, а ниже их всех − Англия.

Рейтинг ФИФА не учитывает вклад в развитие футбола, силу внутреннего чемпионата в стране, суммарную трансферную стоимость, количество «Золотых мячей», историческое величие и миллион остальных пунктов, по которым мы для себя примерно измеряем степень величия и абсолютной силы. Все, что делает рейтинг − показывает динамику выступлений плюс состояние команды в короткий отрезок.

Просто вспоминайте обо всем этом, когда в следующий раз соберетесь хвалить или ругать чью-то сборную за цифру в табеле.