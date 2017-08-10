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Почему рейтинг ФИФА не показывает реальный уровень сборных

Между Панамой и Албанией − именно тут, по официальной метрике, сейчас тусуется сборная России. Год назад это 62-е место было 56-м, два года назад − 24-м. Извините, что лишний раз напоминаю, но все-таки: за последние полгода мы больно ударились о Коста-Рику, Катар и Кот-дʼИвуар, а еще чуть не скончались от Кристиана Бентеке и его Бельгии.

Факт №1: дела у сборной России прямо сейчас идут очень не очень. Факт №2: сегодня прогнозы на родной ЧМ с таким раскладом − боль, тоска, злость. При этом Факт №3: измерять температуру любой национальной команды можно и по результатам, и даже по впечатлениям, но ни в коем случае − по шкале ФИФА.

Внизу − пять причин того, почему так.

Рейтинг топит хозяев турниров

В основе системы подсчета баллов прячутся четыре разных коэффициента сложности. Один из них − за формат матча. То есть по этому показателю все возможные игры делятся на четыре касты. Самый топ − это игры на чемпионате мира, чуть похуже − континентальные соревнования и Кубок конфедераций, затем − всякие официальные отборы, а на самом дне − простые товарищеские. Вроде как, все справедливо, но тут заложен похоронный момент для тех стран, что принимают крупные турниры у себя. Освободившись на два года от всех официальных заруб (маленькое окно Кубка конфедераций − ни в счет), они лишились самых рейтинговых форматов и остались наедине с товарищескими матчами, недополучая за свои победы кучу побед. Так что прекратите удивляться, если к старту родного турнира кто-то подходит в третьем десятке, а кто-то − на 62-м месте.

У матчей короткий срок годности

Если сыгранному матчу исполняется год, его ценность уменьшается вдвое (козыри Португалии за победу на Евро в июле-августе станут тусклее на 50%), если два − втрое. А как только игра переходит четырехлетний рубеж, все сгорает. Все победы на ЧМ-1998, ЧЕ-2000 и т.д. для рейтинга ФИФА не имеют никакого смысла. Например, золото Германии за чемпионат мира полностью сгорит уже следующим летом. Если к тому времени она не выиграет новое.

Учитывает победы с пенальти, но не учитывает другие факторы

Если команда выиграла в основное время, за победу ей дают три очка. Если по пенальти − два. Если проиграла в основное время − ноль. А если проиграла по пенальти − одно. Здорово, но при этом почему-то не учитываются ни фактор домашнего поля, ни количество голов, ни остальные вещи, которые могут выглядеть значимыми.

Дает возможность легко накрутить баллы

Знаменитая история, которую вы могли забыть: сборная Швейцарии при жеребьевке ЧМ-2014 попала в первую корзину − к самым элитным группировкам мира и выше, чем, допустим, Италия, Франция или Нидерланды. Английские журналисты исследовали правила рейтинга и календарь команды в период года до жеребьевки и поняли, что швейцарцы целый специально почти не играли товарищеских матчей. Потому что по правилам среднее количество очков за период делится на количество проведенных за это время матчей. Чем меньше делитель − тем выше частное. Нарубив ценных баллов за игры в квалификации, Швейцария тихо оберегала себя от рисков и не забивала календарь лишней практикой.

А американские журналисты выяснили, что подобную честную схему прокачки недавно использовали Румыния и Уэльс. В период с лета 2014-го по лето 2015-го они провели один товарняк на двоих и в итоге обе попали в первую корзину при жеребьевке отбора на ЧМ-2018. Говорят, румыны даже наняли консультанта, который вскрыл для них все подводные толкования правил рейтинга ФИФА.

Все понимают, что этот рейтинг − бред

Возвращаемся к свежайшему топ-чарту. Польша на пятом месте, зато Португалия (победитель Евро и проект Криштиану Роналду) − на шестом. Швейцария − четвертая, а Испания (самая успешная команда XXI века) − одиннадцатая. Италия − на двенадцатом, а ниже их всех − Англия.

Рейтинг ФИФА не учитывает вклад в развитие футбола, силу внутреннего чемпионата в стране, суммарную трансферную стоимость, количество «Золотых мячей», историческое величие и миллион остальных пунктов, по которым мы для себя примерно измеряем степень величия и абсолютной силы. Все, что делает рейтинг − показывает динамику выступлений плюс состояние команды в короткий отрезок.

Просто вспоминайте обо всем этом, когда в следующий раз соберетесь хвалить или ругать чью-то сборную за цифру в табеле.

Кубок конфедераций Весь мир
Комментарии (27)
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Чеба
1493908713
Тогда бы мы вообще были в ж..е!
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De-create
1493910623
Поиск оправданий, а не игры...
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roman230582
1493917195
Все правильно, рейтинг бредовый. Но 61 место России вполне заслуженно
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visokos83
1493933876
Это не Мутко,случаем,статью писал?
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panmon
1493967767
Все верно. Мы получаем за каждый матч в 4 раза меньше очков чем другие сборные... Но так как 0/4 = 0, мы этого совершенно не замечаем. Сборная сейчас не играет - это факт и №61 - наше место +-
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shalimus
1502376020
"...У матчей короткий срок годности..." ------------------------------------------------------------------- по моему рейтинг еврокубков вполне подходящий и более справедливый...
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x-x-x-x-x
1502377536
автор! ты бред написал
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giluxa1963
1502381111
рейтинг уефа справедлив и фифа надо что то подобное ввести
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Diesel133
1502387412
да фуфлыжный этот рейтинг, лично мне давно понятно, почему наша сборная так низко, спокойно к этому отношусь...
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Алек_Ага
1502439303
В конце то концов, когда закончится этот беспредел? ну никак не может наша сборная, выигрывавшая в 20 веке находиться на 62 месте! Реально место наше вовсе не 62, а 61!
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