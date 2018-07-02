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    В 2021 году клубный ЧМ заменит Кубок конфедераций. Топ-клубы против

    ФИФА изменила формат клубного чемпионата мира, сообщает BBC.

    С 2021 года турнир будет проводиться вместо Кубка конфедераций – международного соревнования, проходящего за год до чемпионата мира в стране, которая примет мировое первенство.

    Количество участников клубного ЧМ будет увеличено до 24. Восемь команд будут представлять Европу, шесть – Южную Америку, по три – Азию, Африку и зону КОНКАКАФ, одна – Океанию.

    Сообщается, что ассоциация европейских клубов – в том числе «Ювентус», «Бавария», «ПСЖ», «Реал» и «Манчестер Юнайтед» – раскритиковали решение и не собираются в нем участвовать.

    Источник: BBC

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    15.03.2019 21:10
    Комментарии3
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      Рейтинг: +59995

      zigbert 15 марта, 21:54

      Это следовало ожидать.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +7023

      Татарин за ЦСКА 15 марта, 21:23

      Вот эта ФУФУ как высерет чего-нибудь и не знаешь как на это реагировать,ептить

      2
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    • ...
      Рейтинг: +61994

      Рубик Докоян 15 марта, 21:17

      И правильно делают. ФИФА уже не знает, что придумать, чтобы деньги потоком текли на её счета. А у топ-клубов и без того очень насыщенный календарь игр.

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