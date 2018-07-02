В 2021 году клубный ЧМ заменит Кубок конфедераций. Топ-клубы против

ФИФА изменила формат клубного чемпионата мира, сообщает BBC.

С 2021 года турнир будет проводиться вместо Кубка конфедераций – международного соревнования, проходящего за год до чемпионата мира в стране, которая примет мировое первенство.

Количество участников клубного ЧМ будет увеличено до 24. Восемь команд будут представлять Европу, шесть – Южную Америку, по три – Азию, Африку и зону КОНКАКАФ, одна – Океанию.

Сообщается, что ассоциация европейских клубов – в том числе «Ювентус», «Бавария», «ПСЖ», «Реал» и «Манчестер Юнайтед» – раскритиковали решение и не собираются в нем участвовать.