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  • Чичкин: «Акинфеев был лучшим игроком сборной на Кубке конфедераций»

Чичкин: «Акинфеев был лучшим игроком сборной на Кубке конфедераций»

9 июля 2017, 07:09
14

Экс-голкипер сборной России Андрей Чичкин оценил выступление голкипера национальной команды Игоря Акинфеева на прошедшем недавно Кубке конфедераций.

«Вратарские ошибки хорошо видны, и о них помнят долго. Все ошибаются, никто от этого не застрахован.

Например, когда нападающие не забивают – это ошибка? Да! Но ее забывают, а вратарскую помнят долго. Я считаю, что Игорь достойно выступил на турнире. На мой взгляд, он был лучшим игроком сборной. Вспомните, что он делал в матче с командой Португалии. Хорошее быстро забывается, а плохое помнят долго.

Кто может заменить Акинфеева в сборной? Сейчас есть отличный выбор голкиперов хорошего уровня – Сослан Джанаев, Никита Медведев, Андрей Лунев, Александр Беленов… Но опять же все решает тренер», – приводит слова Чичкина «Столица С».

Напомним, что сборная России не смогла выйти из группы по итогам турнира.

Источник: Бомбардир.ру
Кубок конфедераций Россия Акинфеев Игорь Чичкин Андрей
Комментарии (14)
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lekseij2007
1499576819
Он лучший за те сейфы, которые вытащил. Но! Два гола на его совести , из-за которых 2 проигранных матча. Так как остальные просто не способны собраться и отыграться , как, к примеру, сборная мексики.
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DUMOH
1499578407
Игорь был хорош,но,на мой взгляд,все же не лучшим игроком!
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VIPded
1499579079
Именно так. Вратарь всегда виноват, а не никакущая защита и кривое нападение.
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спартак спартаков1
1499582645
смехопанорама
Ответить
Диктор
1499588863
Полнейший бред.
Ответить
NEMETSRUS
1499602624
Игорь лучший по любому !
Ответить
Дядя Серёжа
1499656004
Один не забивает один на один, другой делает ляп на выходе. Они не могут быть лучшими.
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Krics
1499840867
Тонкий троль.
Ответить
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