Чичкин: «Акинфеев был лучшим игроком сборной на Кубке конфедераций»

Экс-голкипер сборной России Андрей Чичкин оценил выступление голкипера национальной команды Игоря Акинфеева на прошедшем недавно Кубке конфедераций.

«Вратарские ошибки хорошо видны, и о них помнят долго. Все ошибаются, никто от этого не застрахован.

Например, когда нападающие не забивают – это ошибка? Да! Но ее забывают, а вратарскую помнят долго. Я считаю, что Игорь достойно выступил на турнире. На мой взгляд, он был лучшим игроком сборной. Вспомните, что он делал в матче с командой Португалии. Хорошее быстро забывается, а плохое помнят долго.

Кто может заменить Акинфеева в сборной? Сейчас есть отличный выбор голкиперов хорошего уровня – Сослан Джанаев, Никита Медведев, Андрей Лунев, Александр Беленов… Но опять же все решает тренер», – приводит слова Чичкина «Столица С».

Напомним, что сборная России не смогла выйти из группы по итогам турнира.