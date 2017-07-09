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    Чичкин: «Акинфеев был лучшим игроком сборной на Кубке конфедераций»

    Экс-голкипер сборной России Андрей Чичкин оценил выступление голкипера национальной команды Игоря Акинфеева на прошедшем недавно Кубке конфедераций.

    «Вратарские ошибки хорошо видны, и о них помнят долго. Все ошибаются, никто от этого не застрахован.

    Например, когда нападающие не забивают – это ошибка? Да! Но ее забывают, а вратарскую помнят долго. Я считаю, что Игорь достойно выступил на турнире. На мой взгляд, он был лучшим игроком сборной. Вспомните, что он делал в матче с командой Португалии. Хорошее быстро забывается, а плохое помнят долго.

    Кто может заменить Акинфеева в сборной? Сейчас есть отличный выбор голкиперов хорошего уровня – Сослан Джанаев, Никита Медведев, Андрей Лунев, Александр Беленов… Но опять же все решает тренер», – приводит слова Чичкина «Столица С».

    Напомним, что сборная России не смогла выйти из группы по итогам турнира.

    Источник: Бомбардир.ру

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    09.07.2017 07:09
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +900

      Krics 12 июля 2017, 09:27

      Тонкий троль.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +5451

      Дядя Серёжа 10 июля 2017, 06:06

      Один не забивает один на один, другой делает ляп на выходе. Они не могут быть лучшими.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +213

      NEMETSRUS 9 июля 2017, 15:17

      Игорь лучший по любому !

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 9 июля 2017, 11:27

      Полнейший бред.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +266

      спартак спартаков1 9 июля 2017, 09:44

      смехопанорама

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1943

      VIPded 9 июля 2017, 08:44

      Именно так. Вратарь всегда виноват, а не никакущая защита и кривое нападение.

      4
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      ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > VIPded 9 июля 2017, 10:42

      Вот именно, а что же нападающие не забивают голы?

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7221

      Serjoga > vladimir-7 9 июля 2017, 21:47

      Дорогой! Ты не минусуй молча, а обоснуй свое несогласие! Любишь Игорька, восхищаешься его игрой, ну и "флаг тебе в руки"! А подлянки из-за угла делать не стоит!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > Serjoga 10 июля 2017, 07:14

      Причем здесь любовь, Игорь сколько раз выручает и отдельные
      болельщики этого не замечают, а вот когда ошибка происходит,
      то они впереди планеты всей. Прочитай мнение специалиста в
      футболе В. Непонящего об И. Акинфееве.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +16619

      афоня72 > VIPded 10 июля 2017, 10:26

      Полностью согласен.., такое ощущение что футболисты вообще не бьют по воротам, не отрабатывают этот элемент вообще,,всё куда-то мимо летит!!

      0
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      Рейтинг: +1339

      DUMOH 9 июля 2017, 08:33

      Игорь был хорош,но,на мой взгляд,все же не лучшим игроком!

      2
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      Рейтинг: -262

      lekseij2007 9 июля 2017, 08:06

      Он лучший за те сейфы, которые вытащил. Но! Два гола на его совести , из-за которых 2 проигранных матча.
      Так как остальные просто не способны собраться и отыграться , как, к примеру, сборная мексики.

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      Рейтинг: +7221

      Serjoga > lekseij2007 9 июля 2017, 08:53

      Не 2 гола, а 3! На выходах Игорек не умеет играть, поэтому 2 гола из вратарской после навесов (с Португалией и Мексикой, как под копирку) и явный ляп на выходе с Мексикой! И пусть он хоть сколько тащит, но если пропустил мячи, которые он ДОЛЖЕН был брать, то лучшим и незаменимым его назвать нельзя!

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      Рейтинг: -262

      lekseij2007 > Serjoga 9 июля 2017, 13:43

      Всё верно!

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