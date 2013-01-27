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Борис Игнатьев
Борис Игнатьев
Россия
5 декабря 1940 - 27 января 2026 (85)
Тренер
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Публикации
На конгрессе ФИФА в Канаде почтили память двух россиян
30 апреля
На конгрессе УЕФА почтили память трех российских игроков и тренеров
12 февраля
1
Бориса Игнатьева похоронили в Москве
30 января
Названа дата похорон Бориса Игнатьева
28 января
Бердыев высказался о смерти Игнатьева
28 января
Кавазашвили прокомментировал смерть Игнатьева
28 января
Канчельскис высказался о смерти Игнатьева
27 января
Стало известно, где похоронят Бориса Игнатьева
27 января
Губерниев прокомментировал смерть Игнатьева
27 января
Ловчев – о смерти Игнатьева: «Я с утра в себя прийти не могу»
27 января
2
Семин – об умершем Игнатьеве: «Его рекорд побить будет невозможно»
27 января
1
Мостовой – об умершем Игнатьеве: «Не могу сказать, что он дал многое российскому футболу»
27 января
13
Черчесов рассказал об уникальном качестве умершего Игнатьева: «Это не просто тренер»
27 января
Генич видел Игнатьева за полгода до смерти: «Его действительно было трудно узнать»
27 января
Романцев болезненно отреагировал на смерть Игнатьева
27 января
Заявление президента РФС по случаю смерти Игнатьева
27 января
1
Стало известно о состоянии Игнатьева в последние недели перед смертью
27 января
Названы возможные причины смерти Игнатьева
27 января
2
Умер бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев
27 января
5
Экс-тренер сборной России сказал, стал ли Сафонов сильнее Акинфеева
2025.12.28 19:50
1
Экс-тренер сборной России сказал, куда следует отправить футбольных экспертов с ТВ
2025.12.18 12:05
6
Команды РПЛ уличили в примитивизме
2025.12.06 14:33
3
Игнатьев: «Семин и в 78 лет мог бы тренировать»
2025.12.06 12:53
1
Экс-тренер сборной России рассказал о лечении от рака: «С оптимизмом смотрю на дальнейшее пребывание на бренной земле»
2025.12.06 09:46
Игнатьев определил лучшего российского тренера
2025.12.06 00:33
5
Игнатьев определил показатель, по которому «Зенит» хуже «Спартака»
2025.11.03 20:54
13
Экс-тренер сборной России назвал 3 клуба, из-за которых «Спартак» не станет чемпионом
2025.09.26 10:42
2
Экс-тренер сборной России отреагировал на новость об ухудшении здоровья на фоне осложнений из-за онкологии
2025.04.19 12:00
1
Игнатьев назвал сильнейшего легионера в истории «Краснодара»
2025.02.15 21:25
3
Бывший тренер сборной России высказался о пенсиях в стране
2025.01.24 08:41
3
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2
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