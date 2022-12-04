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Борис Игнатьев
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20:38
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20:00
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19:42
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19:34
«Газпром» будет спонсировать новый турнир с участием сборной России
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Борис Игнатьев
Тренер
Имя
Борис
Фамилия
Игнатьев
Гражданство
Россия
Дата рождения
5 декабря 1940
Статистика
Новости
Статьи
Посты
Статистика по турнирам
Товарищеские матчи 2013
Россия. ФНЛ 2012/2013
Россия. Премьер-лига 2004
Команда
Игр
Побед
Поражений
Ничьих
Торпедо
1
1
0
0
Матчи в этом турнире
Дата
Матч
22.02.2013
Краснодар
2 : 3
Торпедо
23 января
13:59
Игнатьев назвал единственное преимущество чемпионата Саудовской Аравии над РПЛ
1
16 января
13:41
Игнатьев: «Украинские футболисты квалифицированнее российских»
6
4 декабря 2022
14:54
Борис Игнатьев: «Месси – простой рязанский парень»
8
13 октября 2022
13:59
Игнатьев будет смотреть ЧМ-2022 без России: «Спектакль интересен и без одного великого актера»
9 октября 2022
09:58
«Беспроигрышный вариант». Борис Игнатьев предложил кандидатуру на пост тренера «Локомотива»
10
29 сентября 2022
00:14
Борис Игнатьев допустил, что Ларина подставили
25 сентября 2022
01:43
Игнатьев: «Многие даже в страшном сне не могли представить, что Россия проиграет Киргизии»
21 сентября 2022
07:40
«Россия обязательно вернется на международную арену. Мы должны быть готовы». Борис Игнатьев – об отстранении России
20 сентября 2022
21:59
Игнатьев: «Лучше играть с Киргизией, чем вообще не играть. Неважно, кто соперник – «Спартак» или «Зенит»
16 сентября 2022
07:13
Борис Игнатьев назвал дворовым футбол «Урала» при Шалимове
1
14 сентября 2022
13:57
«Заварзин сказки рассказывает». Смородская опровергла жесткий диалог с Игнатьевым
1
13:26
Заварзин: «Игнатьев пять минут слушал Смородскую, а потом спросил: «Зачем вам это надо, если вы в футболе нулевая?»
7
16 августа 2022
11:41
Игнатьев посоветовал Дзюбе закончить карьеру и стать тренером в России
4
10 августа 2022
15:22
«Я не верю! Бред!» Игнатьев – об обвинениях Юрана о попытке сдать матч
4
30 июня 2021
15:38
Техком РФС не обсуждал ужесточение лимита на легионеров
5
14:30
Член техкома Игнатьев – об увольнении Черчесова: «Нет оснований полагать, что другой человек сделает лучше»
21
15 марта 2021
11:47
Игнатьев: «Я не верю в допинг Обухова, ему это было ни к чему»
3
4 августа 2020
19:48
«Чертаново»: «Семин и Игнатьев восхищены дебютом Пиняева в ФНЛ»
30 мая 2020
12:16
Кверквелия тренируется на даче у Сeмина
9
8 мая 2020
11:09
Игнатьев: «Возможно, стоит разрешить обратные замены»
29 апреля 2020
17:08
Экс-тренер сборной России Игнатьев: «Остановка ФНЛ – беспредел по отношению к «Торпедо»
4
14 апреля 2020
08:40
Экс-тренер сборной России Игнатьев: «Если у «Тамбова» нет стадиона, то нет смысла рваться в РПЛ»
6
14 октября 2019
09:58
Черчесов занимает 8-е место среди тренеров сборной России по среднему показателю набранных очков
10
16 ноября 2018
08:30
Игнатьев: «Ари никак себя не проявил. Пришло время Чалова»
15
7 ноября 2018
11:31
Игнатьев: «Российские команды не готовы к конкуренции в ЛЧ. Пока наш уровень – это Лига Европы»
6
5 ноября 2018
10:42
Игнатьев: «Подобное отношение к Глушакову со стороны фанатов просто не укладывается в голове»
14
11 октября 2018
08:04
Игнатьев: «Для Швеции матч с Россией будет решающим за выход из группы»
7
9 октября 2018
10:44
Игнатьев: «Рано надевать на игроков «Зенита» золотые медали»
5
18 сентября 2018
08:42
Игнатьев: «Будет интересно посмотреть за битвой Семина и Терима»
8
29 августа 2018
09:42
Игнатьев: «Уверен, «Зенит» не повторит ошибку, допущенную в первой игре с минским «Динамо»
3
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05.11.2018 12:40
«Его назначение было ошибкой». Эти люди против Карреры
Да, такие есть.
46
29.11.2016 21:45
«Город Москва – фактический хозяин «Торпедо». Почему умирает великий клуб, о котором все забыли
Московское «Торпедо» второй сезон околачивается в ПФЛ. По старой памяти клуб ставит задачу выхода в ФНЛ, но не имеет финансовых гарантий, что будущее в принципе наступит. Александр Плеханов объясняет трагедию «Торпедо» через судьбу известного воспитанника Дмитрия Соколова.
14
08.03.2016 23:40
Китайцы предложили Руни 100 миллионов в год. Капелло отверг предложение «Милана». Дайджест событий дня
«Манчестер Юнайтед» не намерен приглашать Моуринью. «Бенфика» лишилась основного вратаря перед игрой с «Зенитом». Фернандеса не хотят видеть в сборной России. «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.
1
10.09.2015 23:40
Виллаш-Боаш покинет «Зенит». Капелло был допрошен прокуратурой. Дайджест событий дня
У «Торпедо» снова нет финансов на существование. «Динамо» запретили регистрировать новичков, а «Реал» не станет покупать зимой Де Хеа. Все подробности и другие новости в дайджесте событий дня на «Бомбардире».
2
07.08.2015 21:05
От сессии до сессии. Слуцкий и еще 10 тренеров сборной России
Леонид Слуцкий официально назначен на пост главного тренера сборной России. «Бомбардир» вспоминает всех специалистов, работавших с национальной командой.
37
25.01.2017 17:30
Рыба гниет. Почему страшно за нового тренера молодежной сборной
Во вторник РФС назвал имя нового главного тренера российской «молодежки». Им стал Евгений Бушманов, ранее работавший в «Спартаке-2». Блог «Бескрайний нападающий» погружается в контекст данного события.
5
29.03.2016 17:30
Перед матчем Франция – Россия: цифры и факты
Участник Блог-лиги «Футбол в стиле Ретро» представляет статистическую выкладку перед предстоящим товарищеским матчем.
2
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