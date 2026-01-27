Названы возможные причины смерти Игнатьева

Ирина Игнатьева, вдова бывшего главного тренера сборной России Бориса Игнатьева, сказала, что причиной его смерти могли стать сердечное заболевание и проблемы с желудком.
«У него было сердечное заболевание, проблемы с желудком. Как-то вот так. По дате прощания и похорон пока не известно. Может быть, Российский футбольный союз займется этим делом», – сказала Игнатьева.
Почетный президент РФС Вячеслав Колосков рассказал, что у Игнатьева был рак.
«Мы, конечно, знали о его заболевании – онкология. Контролировали, следили. Видно было по нему, что тяжело было даже говорить. Потеряли потрясающего человека, мои соболезнования близким», – сказал Колосков.
- Борис Игнатьев умер на 86-м году жизни.
- С 1992 по 1996 год он входил в тренерский штаб сборной России, а затем стал главным тренером национальной команды, которую возглавлял до 1998 года.
Источник: ТАСС