Названы возможные причины смерти Игнатьева

Ирина Игнатьева, вдова бывшего главного тренера сборной России Бориса Игнатьева, сказала, что причиной его смерти могли стать сердечное заболевание и проблемы с желудком.

«У него было сердечное заболевание, проблемы с желудком. Как-то вот так. По дате прощания и похорон пока не известно. Может быть, Российский футбольный союз займется этим делом», – сказала Игнатьева.

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков рассказал, что у Игнатьева был рак.

«Мы, конечно, знали о его заболевании – онкология. Контролировали, следили. Видно было по нему, что тяжело было даже говорить. Потеряли потрясающего человека, мои соболезнования близким», – сказал Колосков.