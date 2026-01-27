Романцев высказался о назначении Карседо в «Спартак»

Бывший главный «Спартака» Олег Романцев прокомментировал назначение Хуана Карлоса Карседо главным тренером красно-белых.

«Хотелось бы узнать, прежде всего, какие задачи перед ним стоят. Если как перед Абаскалем, он говорил, что приехал получать опыт, тогда неправильно. Если конкретные задачи – хотелось бы узнать их и пожелать ему выполнить эти задачи. У нас, как вы знаете, всегда задачи самые высокие стояли.

Если он готов эти задачи выполнять и мы будем видеть, что эти задачи выполняются, во всяком случае, шаги делаются в этом направлении, то, конечно, будем рады, значит, они угадали», – сказал Романцев.