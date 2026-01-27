Введите ваш ник на сайте
Романцев высказался о назначении Карседо в «Спартак»

Сегодня, 09:40
5

Бывший главный «Спартака» Олег Романцев прокомментировал назначение Хуана Карлоса Карседо главным тренером красно-белых.

«Хотелось бы узнать, прежде всего, какие задачи перед ним стоят. Если как перед Абаскалем, он говорил, что приехал получать опыт, тогда неправильно. Если конкретные задачи – хотелось бы узнать их и пожелать ему выполнить эти задачи. У нас, как вы знаете, всегда задачи самые высокие стояли.

Если он готов эти задачи выполнять и мы будем видеть, что эти задачи выполняются, во всяком случае, шаги делаются в этом направлении, то, конечно, будем рады, значит, они угадали», – сказал Романцев.

  • Карседо был назначен главным тренером «Спартака» 5 января.
  • Команда занимает 6-е место в РПЛ с 29 очками после 18 туров.

Источник: ютуб-канал «Спартак Шоу»
Россия. Премьер-лига Спартак Романцев Олег Карседо Хуан Карлос
Комментарии (5)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Desma
1769496888
Читаем между строк: чем бы дитя не тешилось, лишь бы не плакало....
Ответить
NewLife
1769500928
Болтовня не о чем(
Ответить
andr45
1769514532
Сколько же злости и ненависти вызывает фигура Абаскаля! Это типичные эмоции бездарей всех мастей, когда те пытаются оценить работу талантливого специалиста. А давайте посмотрим результаты его деятельности) Во-первых, у Абаскаля основу команды составляли РОССИЙСКИЕ игроки) Селихов — 29 игр, Чернов — 24, Джикия — 26, Литвинов — 25, Денисов — 29, Зобнин — 29, Пруцев — 27, Хлусевич — 26, Литвинов — 25 , Соболев — 26, Зиньковский - 28. Во-вторых, среднее число набранных очков в одном матче было 1,80. Для сравнения у Карпуши-дорогуши 1,73, у алкашенка Аленичева 1,63) В-третьих, «Спартак» в среднем за один матч забивал 2,0 мяча. У Карпуши-дорогуши 1,65, у алкашенка Аленичева 1,73. И, в-четвертых, что перевешивает все три предыдущие пункта: Абаскаль возродил «Спартак»,подняв его из грязи 10 места, завоевав бронзовые медали.
Ответить
