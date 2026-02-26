У Глушакова есть вопросы к руководству «Спартака»: «Пусть раскроют карты»

Экс-капитан «Спартака» Денис Глушаков хочет знать, кто сейчас отвечает за результат в московском клубе.
«Не считаю ли, что Станковича зря убрали? Зря, не зря... Есть руководство, пусть руководство отвечает за это. И за то, кого они берут, включая футболистов.
И кто вообще берeт, хотелось бы тоже узнать. Мне просто интересно: раньше Федун всe время был виноват. Он брал игроков, результатов не было, и все Федуна хаяли.
Я не понимаю, сейчас все только футболистов хаят. А где руководство? Кто отвечает за игроков, за тренеров? Кто это всe выбирает?
«Лукойл». А кто из «Лукойла»? Кто в «Лукойле» сидит? Пусть раскроют глаза, карты», – сказал Глушаков.
- «Спартак» ушел на зимнюю паузу на 6-м месте в РПЛ.
- Красно-белые не становились чемпионами с 2017 года.
- Сообщалось, что серым кардиналом «Спартака» является вице-президент «Лукойла» Павел Жданов.
