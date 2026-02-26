Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Лига чемпионов Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • У Глушакова есть вопросы к руководству «Спартака»: «Пусть раскроют карты»

У Глушакова есть вопросы к руководству «Спартака»: «Пусть раскроют карты»

Сегодня, 17:42
5

Экс-капитан «Спартака» Денис Глушаков хочет знать, кто сейчас отвечает за результат в московском клубе.

«Не считаю ли, что Станковича зря убрали? Зря, не зря... Есть руководство, пусть руководство отвечает за это. И за то, кого они берут, включая футболистов.

И кто вообще берeт, хотелось бы тоже узнать. Мне просто интересно: раньше Федун всe время был виноват. Он брал игроков, результатов не было, и все Федуна хаяли.

Я не понимаю, сейчас все только футболистов хаят. А где руководство? Кто отвечает за игроков, за тренеров? Кто это всe выбирает?

«Лукойл». А кто из «Лукойла»? Кто в «Лукойле» сидит? Пусть раскроют глаза, карты», – сказал Глушаков.

  • «Спартак» ушел на зимнюю паузу на 6-м месте в РПЛ.
  • Красно-белые не становились чемпионами с 2017 года.
  • Сообщалось, что серым кардиналом «Спартака» является вице-президент «Лукойла» Павел Жданов.

Еще по теме:
Глушаков отказал «Динамо» в статусе топ-клуба 2
Символическая сборная Глушакова из бывших партнеров по команде 8
Глушаков не считает «Краснодар» топ-клубом РПЛ 1
Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Спартак Глушаков Денис
Комментарии (5)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
...уефан
1772117277
..."Пусть раскроют карты"... Ну-да, и карманы специально для тебя вывернут...
Ответить
Цугундeр
1772117477
"Поначалу Снупи был похож на обычную собаку (его мысли были довольно простыми, например, «ЕДА»), но потом он начал выражать их более ясно, и хотя Снупи никогда не говорит вслух, остальные персонажи понимают его. " WС..))
Ответить
Fju-2
1772117836
Насколько я помню, Зеленов обвинял Соболева в том, что он украл карты. Так что не исключён вариант, что у Спартака "сейчас карт нет".
Ответить
evgevg13
1772118357
А сейчас виноват Глушаков...
Ответить
NewLife
1772118842
Кто кого ругает ? Начитаешься всякой херни в Бомбе и несешь пургу. Тебе никто ничего не должен, пошел нах с помойкой метаврётингс.
Ответить
Главные новости
СпецпроектУгадай чемпиона РПЛ: новый тест «Бомбардира», где легко ошибиться
Престианни из «Бенфики» раскрыл, что на самом деле сказал Винисиусу
21:35
4
Гилерме назвал лучшего футболиста в истории РПЛ
21:21
МВД возбудило дела в отношении 9 российских футбольных арбитров
21:00
9
ФотоСимволическая сборная недели в Лиге чемпионов
20:43
1
Овчинников призвал выгнать легионера из «Зенита»: «Он уже достал Семака»
20:16
6
Футболист ЦСКА провел несколько часов в вытрезвителе
19:58
7
Тикнизян – о Галактионове: «Надо быть проще, где его мужское начало?»
19:34
8
Реакция Юрана на безграмотность зенитовца Вендела
19:12
2
Видео«Уфа» показала юмористическое видео после скандала с Агаповым
19:06
2
Все новости
Все новости
В РФС отреагировали на возбуждение дел в отношении 9 футбольных судей
21:45
Челестини: «Команды Гвардиолы и Флика меня профессионально не «вставляют»
20:50
Хлусевич раскрыл, кто убедил его перейти в «Ахмат»
20:30
Овчинников призвал выгнать легионера из «Зенита»: «Он уже достал Семака»
20:16
6
Мусаев – о новичке «Краснодара»: «Он может закрыть три позиции»
19:46
Тикнизян – о Галактионове: «Надо быть проще, где его мужское начало?»
19:34
8
Реакция Юрана на безграмотность зенитовца Вендела
19:12
2
Орлов определил безнадежную команду в РПЛ
18:35
Бубнов дал инсайд по будущему Галактионова в «Локомотиве»
18:01
4
Смородская – о словах Семака: «Я в шоке, честно говоря»
17:52
14
У Глушакова есть вопросы к руководству «Спартака»: «Пусть раскроют карты»
17:42
5
Мусаев высказался о переходе Козлова из «Краснодара» в ЦСКА
17:31
1
Семака обвинили в оскорблении футболиста «Зенита»: «Выставил папуасом»
17:11
13
Автор 2 голов в сезоне ЛЧ отказал «Ахмату»
16:26
1
Семин высказался о матче «Зенит» – «Балтика»
16:16
4
Реакция Погребняка на безграмотность зенитовца Вендела
15:47
12
Орлов раскритиковал «Локомотив»: «При Семине такого бы никогда не произошло»
15:42
1
Глушаков отказал «Динамо» в статусе топ-клуба
15:25
3
Бубнов спрогнозировал две тренерские отставки в РПЛ
15:10
4
Семак ответил, почему заблокировал трансфер Педро в Саудовскую Аравию
14:58
6
ФотоТоп-10 самых дорогих свободных агентов из России
14:24
4
«Очередной косяк Галицкого»: Бубнову не понравился трансфер «Краснодара»
13:59
5
Прогноз Рабинера на матч «Сочи» – «Спартак»
13:55
5
Реакция Рабинера на безграмотного игрока в «Зените»
13:34
4
В Португалии подтвердили возможный переход Коутиньо в ЦСКА
13:30
6
Стало известно, чей звонок обеспечил трансфер Баринова из «Локо» в ЦСКА
13:21
Орлов назвал Соболева «поражением» «Зенита»
13:10
6
Появились подтверждения, что за «Зенит» играет безграмотный футболист
13:05
30
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 