У Глушакова есть вопросы к руководству «Спартака»: «Пусть раскроют карты»

Экс-капитан «Спартака» Денис Глушаков хочет знать, кто сейчас отвечает за результат в московском клубе.

«Не считаю ли, что Станковича зря убрали? Зря, не зря... Есть руководство, пусть руководство отвечает за это. И за то, кого они берут, включая футболистов.

И кто вообще берeт, хотелось бы тоже узнать. Мне просто интересно: раньше Федун всe время был виноват. Он брал игроков, результатов не было, и все Федуна хаяли.

Я не понимаю, сейчас все только футболистов хаят. А где руководство? Кто отвечает за игроков, за тренеров? Кто это всe выбирает?

«Лукойл». А кто из «Лукойла»? Кто в «Лукойле» сидит? Пусть раскроют глаза, карты», – сказал Глушаков.