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  • В Португалии подтвердили возможный переход Коутиньо в ЦСКА

В Португалии подтвердили возможный переход Коутиньо в ЦСКА

26 февраля, 13:30
6

Португальский агент Паулу Барбоза дал инсайд по возможному переходу Филиппе Коутиньо в ЦСКА.

«Насколько мне известно, ЦСКА действительно заинтересован в Коутиньо. Он сейчас свободный агент, и ему нужно найти команду, поскольку он надеется еще стать кандидатом на попадание в сборную Бразилии на чемпионат мира.

Ему нужно играть. И думаю, из всех вариантов, которые у него появились, самый интересный – это ЦСКА. Все‑таки эта команда борется за чемпионство», – сказал Барбоза.

  • 33-летний Филиппе Коутиньо является свободным агентом после ухода из «Васко да Гама». Бразилец вернулся в родной клуб летом 2024 года.
  • В составе сборной Бразилии на счету полузащитника 68 матчей и 21 гол.
  • За карьеру Коутиньо выступал в Европе за «Интер», «Ливерпуль», «Барселону» и «Баварию».

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Коутиньо Филиппе
Комментарии (6)
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Таврида
1772102743
Часто травмируется.
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Император 1
1772104994
Он же старый уже
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Красногвардейчик
1772106517
Ну бесплатно...не помешает
Ответить
boris63
1772108269
Этот Коутиньо вызывает двоякое чувство, вроде уже старый, но опыт и голы никуда не делись.
Ответить
Чермындыр
1772117427
У нас уже была одна такая бывшая звезда из Барселоны. Кроме ходьбы по полю и препирательств с судьями особо ничем не запомнился.
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