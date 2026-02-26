В Португалии подтвердили возможный переход Коутиньо в ЦСКА

Португальский агент Паулу Барбоза дал инсайд по возможному переходу Филиппе Коутиньо в ЦСКА.
«Насколько мне известно, ЦСКА действительно заинтересован в Коутиньо. Он сейчас свободный агент, и ему нужно найти команду, поскольку он надеется еще стать кандидатом на попадание в сборную Бразилии на чемпионат мира.
Ему нужно играть. И думаю, из всех вариантов, которые у него появились, самый интересный – это ЦСКА. Все‑таки эта команда борется за чемпионство», – сказал Барбоза.
- 33-летний Филиппе Коутиньо является свободным агентом после ухода из «Васко да Гама». Бразилец вернулся в родной клуб летом 2024 года.
- В составе сборной Бразилии на счету полузащитника 68 матчей и 21 гол.
- За карьеру Коутиньо выступал в Европе за «Интер», «Ливерпуль», «Барселону» и «Баварию».
Источник: «Матч ТВ»