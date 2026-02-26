В Португалии подтвердили возможный переход Коутиньо в ЦСКА

Португальский агент Паулу Барбоза дал инсайд по возможному переходу Филиппе Коутиньо в ЦСКА.

«Насколько мне известно, ЦСКА действительно заинтересован в Коутиньо. Он сейчас свободный агент, и ему нужно найти команду, поскольку он надеется еще стать кандидатом на попадание в сборную Бразилии на чемпионат мира.

Ему нужно играть. И думаю, из всех вариантов, которые у него появились, самый интересный – это ЦСКА. Все‑таки эта команда борется за чемпионство», – сказал Барбоза.