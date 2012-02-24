Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Филиппе Коутиньо
€ 3,50 млн
Филиппе Коутиньо
12 июня 1992 (34)
#10 | Нападающий
172 см | 62 кг
Бразилия
Статистика
Новости
Трансферы
Публикации
Фото
Коутиньо нашел новую команду после полугодичной паузы
14 сентября
Бензема, Погба и еще 20 игроков попали в список самых звездных свободных агентов от BBC
3 сентября
4
В ЦСКА высказались об интересе к Филиппе Коутиньо
24 марта
Геркус – о потенциальном новичке ЦСКА: «В РПЛ не было игроков такого калибра»
26 февраля
4
В Португалии подтвердили возможный переход Коутиньо в ЦСКА
26 февраля
6
Коутиньо рассматривает два сценария своего будущего
25 февраля
2
Реакция Бубнова на Коутиньо в ЦСКА
25 февраля
3
Агент прокомментировал информацию о Коутиньо в ЦСКА
24 февраля
1
Реакция Мостового на Коутиньо в ЦСКА
24 февраля
1
Оценена вероятность перехода Коутиньо в ЦСКА
24 февраля
4
Фото
РПЛ отреагировала на готовящийся трансфер Коутиньо
24 февраля
Опытный инсайдер объяснил, как реагировать на новость о Коутиньо в ЦСКА
24 февраля
1
Фото
ЦСКА может подписать Филиппе Коутиньо
24 февраля
12
Коутиньо остался без клуба
21 февраля
Фото
10 самых дорогих зимних трансферов в истории
15 января
Коутиньо окончательно покинул Европу
2025.07.04 19:19
Стало известно, когда «Барселона» выплатит долги Месси и другим игрокам за 2020 год
2025.06.28 20:09
Бразильский клуб арендовал Коутиньо
2024.07.10 18:06
Стал известен новый клуб Коутиньо
2024.06.29 10:51
Стало известно, сыграет ли Коутиньо с «Зенитом»
2024.02.03 20:06
2
Фото
Топ-10 самых дорогих зимних трансферов в истории футбола
2024.01.10 18:51
1
Коутиньо сменил «Астон Виллу» на катарский клуб
2023.09.08 19:20
Трансфер Малкома в «Аль-Хиляль» – в топ-10 самых дорогих в истории среди бразильцев
2023.07.27 23:23
Пост
Топ-5 лучших и худших трансферов «Барселоны» с 2017 года
2023.07.14 10:01
Пост
10 самых провальных трансферов современного футбола
2023.04.27 15:20
2
14 самых провальных трансферов в истории по версии Goal
2023.01.11 14:24
6
Коутиньо отреагировал на слухи о желании покинуть «Астон Виллу»
2022.12.29 22:15
Роналду, Погба и Азар – в топ-10 разочарований 2022 года по версии Diario Sport
2022.12.29 21:18
Коутиньо близок к переходу в «Коринтианс»
2022.12.28 20:02
Названы 20 номинантов на звание лучшего бразильского игрока, выступающего за границей
2022.12.26 20:20
1
1
2
3
4
5
Главные новости
«Реал» сообщил о серьезной травме капитана клуба
22:01
Слуцкий назвал две команды, которые будут бороться за чемпионство в РПЛ
21:42
«Папа ушел за хлебом»: Бабаев – об уходе Николича из ЦСКА
21:30
2
«Рубин» принял принципиальное решение по Артиге
21:29
1
Мостовой ответил на критику Батракова: «Имеет место»
21:19
Жесткое заявление «Реала» о судействе после поражения от «Атлетико»
20:59
2
Суперлига. «Фенербахче» разгромила соперника со счетом 8:0
20:31
1
Видео
«Жопа у всех белая!»: игрок со 104 матчами в РПЛ устроил расистский скандал в Медиалиге
20:12
2
Мостовой назвал двух знаменитых тренеров, которые дурят футбол
19:57
3
Видео
Моуринью повторил легендарный перформанс Евсеева
19:44
4
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+