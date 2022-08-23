Филиппе Коутиньо - статистика
#23 | Нападающий
|Имя
|Филиппе
|Фамилия
|Коутиньо
|Команда
|Астон Вилла
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|12 июня 1992 (30 лет)
|Рост
|172
|Вес
|62
Стоимость:
€ 18,00
млн
|Имя
|Филиппе
|Фамилия
|Коутиньо
|Команда
|Астон Вилла
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|12 июня 1992 (30 лет)
|Рост
|172
|Вес
|62
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|18.02.2023
|1' - 62'
|Астон Вилла
|2:4
|Арсенал
|Англия. Премьер-лига, 24 тур
|32'
|12.02.2023
|76' - 90'
|Манчестер Сити
|3:1
|Астон Вилла
|Англия. Премьер-лига, 23 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Астон Вилла
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|23.08.2022
|1' -72'
|Болтон (Болтон)
|1:4
|Астон Вилла (Бирмингем)