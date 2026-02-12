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Филиппе Коутиньо
Статистика
€ 3,50 млн
Филиппе Коутиньо - статистика
12 июня 1992 (34)
#10 | Нападающий
172 см | 62 кг
Бразилия
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И
Г
П
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Васко да Гама
3
1
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Бразилия. Серия А, 3 тур
Васко да Гама
0 : 1
12.02.2026
Баия
1' - 83'
Бразилия. Серия А, 2 тур
Васко да Гама
1 : 1
06.02.2026
Шапекоэнсе
1' - 85'
Бразилия. Серия А, 1 тур
Мирассол
2 : 1
30.01.2026
Васко да Гама
1' - 90'
21'
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