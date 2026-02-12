Статистика по турнирам

Бразилия. Серия А 2026 Бразилия. Серия А 2025 Копа Судамерикана 2025 Бразилия. Серия А 2024 Англия. Премьер-лига 2023/2024 Лига чемпионов АФК 2023/2024 Англия. Кубок 2022/2023 Англия. Кубок лиги 2022/2023 Англия. Премьер-лига 2022/2023 Товарищеские матчи. Сборные 2022 Англия. Премьер-лига 2021/2022 Испания. Примера 2021/2022 Лига чемпионов 2021/2022 Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ 2021/2022 Испания. Примера 2020/2021 Лига чемпионов 2020/2021 Германия. Бундеслига 2019/2020 Германия. Кубок 2019/2020 Кубок Америки 2019 Лига чемпионов 2019/2020 Испания. Кубок 2018/2019 Испания. Примера 2018/2019 Лига чемпионов 2018/2019 Суперкубок Испании 2018 Товарищеские матчи. Сборные 2018 Чемпионат мира 2018 Англия. Кубок Лиги 2017/2018 Англия. Премьер-лига 2017/2018 Испания. Кубок 2017/2018 Испания. Примера 2017/2018 Лига чемпионов 2017/2018 Англия. Кубок 2016/2017 Англия. Премьер-лига 2016/2017 Кубок Америки 2016 Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ 2016/2017 Англия. Кубок 2015/2016 Англия. Кубок Лиги 2015/2016 Англия. Премьер-лига 2015/2016 Кубок Америки 2015 Лига Европы 2015/2016 Товарищеские матчи. Сборные 2015 Англия. Кубок 2014/2015 Англия. Кубок Лиги 2014/2015 Англия. Премьер-Лига 2014/2015 Лига Европы 2014/2015 Лига чемпионов 2014/2015 Товарищеские матчи. Сборные 2014 Англия. Кубок 2013/2014 Англия. Премьер-Лига 2013/2014 Англия. Премьер-Лига 2012/2013 Италия. Серия А 2012/2013 Лига Европы 2012/2013 Испания. Примера 2011/2012 Италия. Серия А 2011/2012 Лига Чемпионов 2011/2012 Италия. Серия А 2010/2011 Лига Чемпионов 2010/2011 Суперкубок УЕФА 2010