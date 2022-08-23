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    Филиппе Коутиньо - статистика

    #23 | Нападающий
    Имя Филиппе
    Фамилия Коутиньо
    Команда Астон Вилла
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 12 июня 1992 (30 лет)
    Рост 172
    Вес 62
    Стоимость:
    € 18,00
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    18.02.2023 1' - 62' Астон Вилла 2:4 Арсенал Англия. Премьер-лига, 24 тур
    32'
    12.02.2023 76' - 90' Манчестер Сити 3:1 Астон Вилла Англия. Премьер-лига, 23 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Астон Вилла 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    23.08.2022 1' -72' Болтон (Болтон) 1:4 Астон Вилла (Бирмингем)
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