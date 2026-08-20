Ротенберг объяснил, почему не хотел отпускать Батракова в «Галатасарай»

Генеральный директор «Локомотива» Борис Ротенберг обратился к Алексею Батракову, ушедшему в «Галатасарай».

В своей речи Ротенберг объяснил, почему изначально не хотел отпускать атакующего полузащитника в Турцию.

«Леш, хотел тебя поздравить с этим большим событием. Я как генеральный директор хотел тебе пожелать удачи. А для нашего клуба это огромное событие, и ты этого заслуживаешь.

Многие говорят, что я был против этого трансфера. На самом деле это правда. Не хотел отдавать лучшего игрока «Локомотива», но после того, как мы с тобой поговорили, я почувствовал некую искренность, некую мечту, которую, как ты сказал, ты хочешь исполнить.

И, конечно же, когда все совпало, я хотел тоже высказать огромную благодарность президенту «Галатасарая», который сделал все возможное, чтобы ты перешел.

Те пару дней, они были достаточно тяжелыми, потому что, с одной стороны, я хотел сделать как можно лучше для нашего клуба. Ну, и, конечно, для меня было важно тоже, чтобы слово, которое тебе дал, что если «Галатасарай» покажет настоящую заинтересованность в тебе, то я готов это рассмотреть. И я очень рад, что это случилось. И я хотел лично приехать и еще раз тебе сказать огромное спасибо.

А ты для нас большой пример. Ты пример для наших пацанов в академии. «Локомотив» – это не только их дом, но это клуб, через который можно перейти в большой клуб в Европе. Я уверен, что это только начало твоей большой карьеры. И просто хочу тебе пожелать удачи. И главное без травм.

И запомни, что мы тебя всегда ждем обратно. «Локомотив» – это твой дом. И знаешь, что турки потом будут тебя переманивать к себе, но знаешь, что мы тобой очень гордимся и будем за тобой следить.

И надеюсь, ты не забудешь про «Локомотив», будешь тоже за нами смотреть. Сейчас чуть-чуть подправим наше положение, пацаны поработают за тебя.

А так я уверен, что все будут за тобой смотреть. И тебе хочу пожелать только удачи. И знай, что мы тобой гордимся. Так что удачи», – сказал Ротенберг.