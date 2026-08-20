Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Ротенберг объяснил, почему не хотел отпускать Батракова в «Галатасарай»

Ротенберг объяснил, почему не хотел отпускать Батракова в «Галатасарай»

20 августа, 23:36
4

Генеральный директор «Локомотива» Борис Ротенберг обратился к Алексею Батракову, ушедшему в «Галатасарай».

В своей речи Ротенберг объяснил, почему изначально не хотел отпускать атакующего полузащитника в Турцию.

«Леш, хотел тебя поздравить с этим большим событием. Я как генеральный директор хотел тебе пожелать удачи. А для нашего клуба это огромное событие, и ты этого заслуживаешь.

Многие говорят, что я был против этого трансфера. На самом деле это правда. Не хотел отдавать лучшего игрока «Локомотива», но после того, как мы с тобой поговорили, я почувствовал некую искренность, некую мечту, которую, как ты сказал, ты хочешь исполнить.

И, конечно же, когда все совпало, я хотел тоже высказать огромную благодарность президенту «Галатасарая», который сделал все возможное, чтобы ты перешел.

Те пару дней, они были достаточно тяжелыми, потому что, с одной стороны, я хотел сделать как можно лучше для нашего клуба. Ну, и, конечно, для меня было важно тоже, чтобы слово, которое тебе дал, что если «Галатасарай» покажет настоящую заинтересованность в тебе, то я готов это рассмотреть. И я очень рад, что это случилось. И я хотел лично приехать и еще раз тебе сказать огромное спасибо.

А ты для нас большой пример. Ты пример для наших пацанов в академии. «Локомотив» – это не только их дом, но это клуб, через который можно перейти в большой клуб в Европе. Я уверен, что это только начало твоей большой карьеры. И просто хочу тебе пожелать удачи. И главное без травм.

И запомни, что мы тебя всегда ждем обратно. «Локомотив» – это твой дом. И знаешь, что турки потом будут тебя переманивать к себе, но знаешь, что мы тобой очень гордимся и будем за тобой следить.

И надеюсь, ты не забудешь про «Локомотив», будешь тоже за нами смотреть. Сейчас чуть-чуть подправим наше положение, пацаны поработают за тебя.

А так я уверен, что все будут за тобой смотреть. И тебе хочу пожелать только удачи. И знай, что мы тобой гордимся. Так что удачи», – сказал Ротенберг.

  • 21-летний Батраков – воспитанник «Локомотива».
  • Его статистика за главную команду: 84 матча, 34 гола, 23 ассиста.
  • Хавбек ушел в «Галатасарай» за 25+4 млн евро + 15% от прибыли, полученной от будущей перепродажи Батракова.
  • С игроком заключили контракт до 2031 года с зарплатой 3 миллиона 250 тысяч евро за сезон.

Еще по теме:
Стало известно, кто выберет нового тренера для «Локомотива» 3
Агент Батракова – о словах Ротенберга: «Придет время, все расскажем» 1
Ротенберг пообещал рассказать «что-то интересное» журналистам в конце года 6
Источник: телеграм-канал «Локомотива»
Россия. Премьер-лига Турция. Суперлига Галатасарай Локомотив Ротенберг Борис Батраков Алексей
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Сам_себе_сказал
1787261268
так себе речь...
Ответить
_Sasha_
1787261736
Речь в деньгах, дали больше отпустил)
Ответить
serolskkiur
1787263788
Комментарий скрыт модератором
Ответить
zigbert
1787294041
Довольно неплохо изложил ситуацию.
Ответить
Главные новости
Аргентина приняла важное решение по «десятке» Месси в сборной
20:23
Кордобу назвали «невоспитанным человеком»: «На кой черт он нужен в России?»
19:53
4
Геркус назвал ответственного за результаты «Локомотива»: «Посмотрим, что он скажет»
19:42
1
Галактионов ответил на вопрос об уходе из «Локомотива» после матча с «Рубином»
19:19
2
Смородская назвала виновного в неудачах «Локомотива»: «Полностью его вина»
18:53
4
Вратарь «Андорры» хочет завершить карьеру в 25 лет после гибели футболиста «Тенерифе»
18:36
3
Бывший защитник «Спартака» сравнил цены в России и Европе: «Стало все дорого»
18:24
1
Жезуш – об уходе Роналду из сборной Португалии: «Мое имя всегда будет с этим ассоциироваться»
18:18
5
Мостовой: «Кто такой Галактионов, вот скажите мне?»
17:43
23
Директор «Локомотива» словами из песни Высоцкого ответил на ситуацию в клубе
17:26
5
Все новости
Все новости
ВидеоСтранный предматчевый ритуал Галактионова попал на камеру
20:49
ФотоОпределился лучший игрок «Спартака» в октябре
18:50
3
Бывший защитник «Спартака» сравнил цены в России и Европе: «Стало все дорого»
18:24
1
Стали известны стартовые составы на матч «Локомотив» – «Рубин»: 6 ноября 2026
18:21
1
Кержаков дал прогноз на матч «Краснодар» – ЦСКА
17:58
Мостовой: «Кто такой Галактионов, вот скажите мне?»
17:43
22
Директор «Локомотива» словами из песни Высоцкого ответил на ситуацию в клубе
17:26
5
Акинфеев обратился к ЦСКА перед матчем с «Краснодаром»
17:11
2
Расписание матчей РПЛ на 6 ноября 2026
16:50
2
Смородская выступила против назначения Евсеева в «Локомотив»
16:26
9
Семак рассказал о проблемах в «Зените»
16:11
5
Байдачный сделал выбор между Дзюбой и Мостовым
15:56
7
Стало известно, кто выберет нового тренера для «Локомотива»
15:39
6
«Будет еще одно унижение»: прогноз Гурцкая на матч «Краснодар» – ЦСКА
15:29
20
Реакция Семака на слова Карпина про Глушенкова
15:15
4
«Краснодар» – ЦСКА – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, РПЛ, 7 ноября 2026
15:00
«Ахмат» – «Родина» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, РПЛ, 7 ноября 2026
14:58
«Факел» – «Динамо» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, РПЛ, 7 ноября 2026
14:56
«Локомотив» рассматривает пять тренеров на замену Галактионову
14:42
12
Карпин прокомментировал возвращение Глебова и Ланговича в сборную России
14:16
1
Талалаев назвал российского тренера с наибольшим международным опытом
13:40
1
Карпин объяснил отсутствие Соболева в составе сборной России
13:26
14
Итоговый состав сборной России на матчи с Узбекистаном и Венесуэлой
13:03
6
Семак прокомментировал уход Роналду из сборной Португалии
12:58
Орлов опасается, что «Зенит» не победит «Ростов»
12:32
22
«Галатасарай» определился с размером предложения по Кисляку
12:24
15
Семак отреагировал на допуск российских хоккейных команд к международным турнирам
11:42
7
Бубнов предостерег «Локомотив» от назначения экс-тренера сборной России: «Он хорошо начинает и плохо заканчивает»
11:22
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+