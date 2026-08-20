«Манчестер Сити» интересовался Дивеевым

Бывший главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал о несостоявшемся трансфере Игоря Дивеева в «Манчестер Сити».

«В своe время я давал рекомендации европейским агентствам и по Сперцяну, и по Дивееву.

Игорь был на карандаше у «Манчестер Сити» после трансфера Зинченко.

Видимо, и в этом случае иностранцев отпугивает нынешняя ситуация», – заявил Гончаренко.