«Манчестер Сити» интересовался Дивеевым

Бывший главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал о несостоявшемся трансфере Игоря Дивеева в «Манчестер Сити».
«В своe время я давал рекомендации европейским агентствам и по Сперцяну, и по Дивееву.
Игорь был на карандаше у «Манчестер Сити» после трансфера Зинченко.
Видимо, и в этом случае иностранцев отпугивает нынешняя ситуация», – заявил Гончаренко.
- 26-летний Дивеев с 2019 по 2026 год выступал за ЦСКА.
- Прошлой зимой он ушел в «Зенит» в обмен на Лусиано Гонду.
- Рыночная стоимость центрального защитника – 10 миллионов евро.
Источник: «Чемпионат»