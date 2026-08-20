«Галатасарай» представил Батракова роликом с матрешками

«Галатасарай» опубликовал видео, представляющее новичка команды Алексея Батракова.

В ролике 21-летний россиянин открывает матрешку с изображением футболистов, игравших за клуб из Стамбула на позиции «десятки». Последней выпадает фигурка с самим Батраковым.

Сообщалось, что с полузащитником заключили контракт до 2031 года с зарплатой 3 миллиона 250 тысяч евро за сезон.

Сумма трансфера – 25 миллионов евро + 4 миллиона в виде бонусов + 15 процентов от прибыли, полученной от будущей перепродажи Батракова.

Хавбек перешел из «Локомотива», в составе которого провел 84 матча, забил 34 гола и сделал 23 ассиста.