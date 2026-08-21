Реакция Мостового на переход Батракова в «Галатасарай»

Александр Мостовой поделился мнением о трансфере Алексея Батракова из «Локомотива» в «Галатасарай».

«Если есть какой-то шанс, нужно уезжать – пробовать себя в Европе. «Галатасарай» – это шикарно. Команда каждый год играет в Лиге чемпионов, чемпионат сильный, там много иностранцев, звезды.

Он приходит в команду, как Сафонов, в лучшую команду, которая за десять туров становится чемпионом. Даже выходя на замену в каких-то играх, он уже будет на коне.

Это не прийти в команду, которая идет на 15-м месте. Разница большая: ты выходишь на замену, команда уже выигрывает 3:0 – и ты уже причастен.

Поэтому для него это плюс. Все в его руках. У него начинается настоящая футбольная жизнь в Европе. Поверьте мне, это дорогого стоит», – сказал Мостовой.