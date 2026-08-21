Реакция Мостового на переход Батракова в «Галатасарай»

Александр Мостовой поделился мнением о трансфере Алексея Батракова из «Локомотива» в «Галатасарай».
«Если есть какой-то шанс, нужно уезжать – пробовать себя в Европе. «Галатасарай» – это шикарно. Команда каждый год играет в Лиге чемпионов, чемпионат сильный, там много иностранцев, звезды.
Он приходит в команду, как Сафонов, в лучшую команду, которая за десять туров становится чемпионом. Даже выходя на замену в каких-то играх, он уже будет на коне.
Это не прийти в команду, которая идет на 15-м месте. Разница большая: ты выходишь на замену, команда уже выигрывает 3:0 – и ты уже причастен.
Поэтому для него это плюс. Все в его руках. У него начинается настоящая футбольная жизнь в Европе. Поверьте мне, это дорогого стоит», – сказал Мостовой.
- 21-летний Батраков – воспитанник «Локомотива».
- Его статистика за главную команду: 84 матча, 34 гола, 23 ассиста.
- Хавбек ушел в «Галатасарай» за 25+4 млн евро + 15% от прибыли, полученной от его будущей перепродажи.
- С игроком заключили контракт до 2031 года с зарплатой 3 миллиона 250 тысяч евро за сезон.
Источник: «Советский спорт»