Только за одного российского футболиста платили больше, чем за Батракова

«Галатасарай» гарантированно заплатит «Локомотиву» за Алексея Батракова 25 миллионов евро.

Это второй результат в истории для российских футболистов.

Больше за игрока из России платили только в 2018 году – тогда «Монако» купил у ЦСКА Александра Головина за 30 миллионов евро.