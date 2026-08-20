Только за одного российского футболиста платили больше, чем за Батракова

«Галатасарай» гарантированно заплатит «Локомотиву» за Алексея Батракова 25 миллионов евро.
Это второй результат в истории для российских футболистов.
Больше за игрока из России платили только в 2018 году – тогда «Монако» купил у ЦСКА Александра Головина за 30 миллионов евро.
- Александр Головин – из ЦСКА в «Монако» за 30 млн евро в 2018 году;
- Алексей Батраков – из «Локомотива» в «Галатасарай» за 25 млн евро в 2026 году;
- Юрий Жирков – из ЦСКА в «Челси» за 21 млн евро в 2009 году;
- Матвей Сафонов – из «Краснодара» в «ПСЖ» за 20 млн евро в 2024 году;
- Александр Кокорин – из «Динамо» в «Анжи» и обратно за 19 млн евро в 2013 году.
Источник: Transfermarkt