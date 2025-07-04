Коутиньо окончательно покинул Европу

«Астон Вилла» объявила об уходе полузащитника Филиппе Коутиньо.
33-летний футболист перешел в «Васко да Гаму» на постоянной основе.
С июля 2024 года он был в аренде в бразильском клубе.
- Коутиньо поиграл в Европе за «Интер», «Эспаньол», «Ливерпуль», «Барселону», «Баварию», «Астон Виллу».
- Филиппе – воспитанник «Васко да Гамы».
- Его рыночная стоимость – 4,5 миллиона евро.
- В 2018 году «Барса» покупала хавбека у «Ливерпуля» за 135 млн евро. В истории футбола больше платил только «ПСЖ» за Неймара (222 млн) и Килиана Мбаппе (180 млн).
Источник: сайт «Астон Виллы»