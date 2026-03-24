В ЦСКА высказались об интересе к Филиппе Коутиньо

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо подтвердил, что у клуба был интерес к подписанию экс-полузащитника сборной Бразилии Филиппе Коутиньо.

«В том или ином виде фамилия Коутиньо упоминалась в клубе, но не более того. Нужно понимать, что во время трансферного окна очень много фамилий проходят через спортивный департамент, через селекционеров.

Понятно, что Коутиньо в свои лучшие годы – это один из ярчайших игроков своего поколения. Но на момент середины февраля ситуация уже была чуть иной – трансферная кампания ЦСКА была завершена на 99 процентов», – сказал Брейдо.