В ЦСКА высказались об интересе к Филиппе Коутиньо

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо подтвердил, что у клуба был интерес к подписанию экс-полузащитника сборной Бразилии Филиппе Коутиньо.
«В том или ином виде фамилия Коутиньо упоминалась в клубе, но не более того. Нужно понимать, что во время трансферного окна очень много фамилий проходят через спортивный департамент, через селекционеров.
Понятно, что Коутиньо в свои лучшие годы – это один из ярчайших игроков своего поколения. Но на момент середины февраля ситуация уже была чуть иной – трансферная кампания ЦСКА была завершена на 99 процентов», – сказал Брейдо.
- 33-летний полузащитник зимой расторг контракт с «Васко да Гама» и сейчас находится в статусе свободного агента.
- В этом году он провел за бразильский клуб 7 матчей, забил 3 гола, сделал 1 ассист.
- Коутиньо также выступал за «Барселону», «Ливерпуль», «Интер», «Баварию», «Астон Виллу», «Эспаньол» и катарский «Аль-Духаиль».
Источник: «Спорт-Экспресс»