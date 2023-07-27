Трансфер Малкома в «Аль-Хиляль» – в топ-10 самых дорогих в истории среди бразильцев

«Зенит» продал «Аль-Хилялю» Малкома за 60 миллионов евро.
Этот трансфер вошел в топ-10 самых дорогих в истории среди бразильцев.
- Неймар – из «Барселоны» в «ПСЖ» за 222 млн евро в 2017 году;
- Филиппе Коутиньо – из «Ливерпуля» в «Барселону» за 135 млн евро в 2017 году;
- Антони – из «Аякса» в «Манчестер Юнайтед» за 95 млн евро в 2022 году;
- Неймар – из «Сантоса» в «Барселону» за 88 млн евро в 2013 году;
- Артур – из «Барселоны» в «Ювентус» за 80,6 млн евро в 2020 году;
- Каземиро – из «Реала» в «Манчестер Юнайтед» за 70,65 млн евро в 2022 году;
- Кака – из «Милана» в «Реал» за 67 млн евро в 2009 году;
- Алиссон – из «Ромы» в «Ливерпуль» за 62,5 млн евро в 2018 году;
- Оскар – из «Челси» в «Шанхай» за 60 млн евро в 2016 году;
- Малком – из «Зенита» в «Аль-Хиляль» за 60 млн евро в 2023 году.
Источник: Transfermarkt