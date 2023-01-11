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    14 самых провальных трансферов в истории по версии Goal

    Портал Goal составил рейтинг самых провальных дорогих трансферов в истории футбола.

    Нападающий Ромелу Лукаку – единственный игрок, попавший в рейтинг дважды.

    Топ-14 самых провальных трансферов по версии Goal:

    1. Филиппе Коутиньо (из «Ливерпуля» в «Барселону» в 2018-м за 120+40 млн евро);
    2. Антуан Гризманн (из «Атлетико» в «Барселону» в 2019-м за 120 млн евро);
    3. Жоау Фелиш (из «Бенфики» в «Атлетико» в 2019-м за 126 млн евро);
    4. Усман Дембеле (из «Боруссии» в «Барселону» в 2017-м за 105 млн евро);
    5. Поль Погба (из «Ювентуса» в «Манчестер Юнайтед» в 2016-м за 89,5 млн фунтов);
    6. Эден Азар (из «Челси» в «Реал» в 2019-м за 130 млн фунтов)
    7. Гарри Магуайр (из «Лестера» в «Манчестер Юнайтед» в 2019-м за 80 млн фунтов);
    8. Ромелу Лукаку (из «Интера» в «Челси» в 2021-м за 97,5 млн фунтов);
    9. Хамес Родригес (из «Монако» в «Реал» в 2014-м за 80 млн евро);
    10. Николя Пепе (из «Лилля» в «Арсенал» в 2019-м за 79 млн фунтов);
    11. Альваро Мората (из «Реала» в «Челси» в 2017-м за 60 млн фунтов);
    12. Кепа (из «Атлетика» в «Челси» в 2018-м за 72 млн фунтов);
    13. Ромелу Лукаку (из «Эвертона» в «Манчестер Юнайтед» в 2017-м за 75 млн фунтов);
    14. Златан Ибрагимович (из «Интера» в «Барселону» в 2009-м за 69,5 млн евро).

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    Источник: Goal

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +14126

      Skull_Boy 18 минут назад

      Где Бэйл и Кака в тот же Реал, Влахович в Юве, Шевченко в Челси, Санчо в МЮ, а тем более переход плаксы в Юве

      0
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      Рейтинг: +3621

      АртурZaСМ 38 минут назад

      По мне так трансфер Азара в Реал бесспорный лидер

      0
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      Рейтинг: +1062

      wobaekat 49 минут назад

      Приз зрительских симпатий. Кокорин (из «Спартака» в «Фиорентину» в 2021-м за 5 млн евро)

      0
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