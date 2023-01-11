14 самых провальных трансферов в истории по версии Goal

Портал Goal составил рейтинг самых провальных дорогих трансферов в истории футбола.
Нападающий Ромелу Лукаку – единственный игрок, попавший в рейтинг дважды.
Топ-14 самых провальных трансферов по версии Goal:
- Филиппе Коутиньо (из «Ливерпуля» в «Барселону» в 2018-м за 120+40 млн евро);
- Антуан Гризманн (из «Атлетико» в «Барселону» в 2019-м за 120 млн евро);
- Жоау Фелиш (из «Бенфики» в «Атлетико» в 2019-м за 126 млн евро);
- Усман Дембеле (из «Боруссии» в «Барселону» в 2017-м за 105 млн евро);
- Поль Погба (из «Ювентуса» в «Манчестер Юнайтед» в 2016-м за 89,5 млн фунтов);
- Эден Азар (из «Челси» в «Реал» в 2019-м за 130 млн фунтов)
- Гарри Магуайр (из «Лестера» в «Манчестер Юнайтед» в 2019-м за 80 млн фунтов);
- Ромелу Лукаку (из «Интера» в «Челси» в 2021-м за 97,5 млн фунтов);
- Хамес Родригес (из «Монако» в «Реал» в 2014-м за 80 млн евро);
- Николя Пепе (из «Лилля» в «Арсенал» в 2019-м за 79 млн фунтов);
- Альваро Мората (из «Реала» в «Челси» в 2017-м за 60 млн фунтов);
- Кепа (из «Атлетика» в «Челси» в 2018-м за 72 млн фунтов);
- Ромелу Лукаку (из «Эвертона» в «Манчестер Юнайтед» в 2017-м за 75 млн фунтов);
- Златан Ибрагимович (из «Интера» в «Барселону» в 2009-м за 69,5 млн евро).
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Источник: Goal