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    Топ-10 самых дорогих зимних трансферов в истории футбола

    Transfermarkt опубликовал рейтинг самых дорогих футбольных сделок, заключенных во время зимнего трансферного окна.

    Лидирует в списке переход Филиппе Коутиньо из «Ливерпуля» в «Барселону» за 135 миллионов евро.

    Топ-10 выглядит так:

    1. Филиппе Коутиньо – из «Ливерпуля» в «Барселону» за 135 млн евро;
    2. Энцо Фернандес – из «Бенфики» в «Челси» за 121 млн евро;
    3. Вирджил ван Дейк – из «Саутгемптона» в «Ливерпуль» за 84,6 млн евро;
    4. Душан Влахович – из «Фиорентины» в «Ювентус» за 83,5 млн евро;
    5. Михаил Мудрик – из «Шахтера» в «Челси» за 70 млн евро;
    6. Эмерик Ляпорт – из «Атлетика» в «Манчестер Сити» за 65 млн евро;
    7. Бруну Фернандеш – из «Спортинга» в «Манчестер Юнайтед» за 65 млн евро;
    8. Кристиан Пулишич – из «Боруссии Д» в «Челси» за 64 млн евро;
    9. Пьер-Эмерик Обамеянг – из «Боруссии Д» в «Арсенал» за 63,7 млн евро;
    10. Оскар – из «Челси» в «Шанхай Порт» за 60 млн евро.

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    Источник: Transfermarkt

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    10.01.2024 18:51
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    Комментарии (1)
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    Дубина
    1704904227
    А Пэдри газпромоские дзюбы где??
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