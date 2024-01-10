Топ-10 самых дорогих зимних трансферов в истории футбола

Transfermarkt опубликовал рейтинг самых дорогих футбольных сделок, заключенных во время зимнего трансферного окна.

Лидирует в списке переход Филиппе Коутиньо из «Ливерпуля» в «Барселону» за 135 миллионов евро.

Топ-10 выглядит так: