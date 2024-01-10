Топ-10 самых дорогих зимних трансферов в истории футбола

Transfermarkt опубликовал рейтинг самых дорогих футбольных сделок, заключенных во время зимнего трансферного окна.
Лидирует в списке переход Филиппе Коутиньо из «Ливерпуля» в «Барселону» за 135 миллионов евро.
Топ-10 выглядит так:
- Филиппе Коутиньо – из «Ливерпуля» в «Барселону» за 135 млн евро;
- Энцо Фернандес – из «Бенфики» в «Челси» за 121 млн евро;
- Вирджил ван Дейк – из «Саутгемптона» в «Ливерпуль» за 84,6 млн евро;
- Душан Влахович – из «Фиорентины» в «Ювентус» за 83,5 млн евро;
- Михаил Мудрик – из «Шахтера» в «Челси» за 70 млн евро;
- Эмерик Ляпорт – из «Атлетика» в «Манчестер Сити» за 65 млн евро;
- Бруну Фернандеш – из «Спортинга» в «Манчестер Юнайтед» за 65 млн евро;
- Кристиан Пулишич – из «Боруссии Д» в «Челси» за 64 млн евро;
- Пьер-Эмерик Обамеянг – из «Боруссии Д» в «Арсенал» за 63,7 млн евро;
- Оскар – из «Челси» в «Шанхай Порт» за 60 млн евро.