Названы 20 номинантов на звание лучшего бразильского игрока, выступающего за границей

Объявлены претенденты на награду «Золотая самба»-2022.

Она ежегодно вручается лучшему бразильскому футболисту, выступающему за границей.

Победителя определят путем голосования в период с 3 по 31 января. В нем примут участие болельщики и члены ассоциации Sambafoot, организующей вручение премии.

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