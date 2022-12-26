Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Названы 20 номинантов на звание лучшего бразильского игрока, выступающего за границей

    Объявлены претенденты на награду «Золотая самба»-2022.

    Она ежегодно вручается лучшему бразильскому футболисту, выступающему за границей.

    Победителя определят путем голосования в период с 3 по 31 января. В нем примут участие болельщики и члены ассоциации Sambafoot, организующей вручение премии.

    Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно

    Источник: Sambafoot

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 20:20
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +14094

      Skull_Boy 2 часа назад

      Без траблов лучший Вини из Реала

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11