Названы 20 номинантов на звание лучшего бразильского игрока, выступающего за границей

Объявлены претенденты на награду «Золотая самба»-2022.
Она ежегодно вручается лучшему бразильскому футболисту, выступающему за границей.
- Алисон («Ливерпуль»)
- Фабиньо («Ливерпуль»)
- Антони («Манчестер Юнайтед»)
- Каземиро («Манчестер Юнайтед»)
- Бремер («Ювентус»)
- Данило («Ювентус»)
- Бруно Гимараеш («Ньюкасл»)
- Эдер Милитао («Реал»)
- Родриго («Реал»)
- Винисиус Жуниор («Реал»)
- Эдерсон («Манчестер Сити»)
- Габриэль Жезус («Арсенал»)
- Габриэль Мартинелли («Арсенал»)
- Лукас Пакета («Вест Хэм»)
- Маркиньос («ПСЖ»)
- Неймар («ПСЖ»)
- Филиппе Коутиньо («Астон Вилла»)
- Рафинья («Барселона»)
- Ришарлисон («Тоттенхэм»)
- Тиаго Силва («Челси»)
Победителя определят путем голосования в период с 3 по 31 января. В нем примут участие болельщики и члены ассоциации Sambafoot, организующей вручение премии.
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Источник: Sambafoot