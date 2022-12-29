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    Коутиньо отреагировал на слухи о желании покинуть «Астон Виллу»

    Полузащитник «Астон Виллы» Филиппе Коутиньо опроверг новость о возможном уходе из клуба.

    «За последние дни я видел много слухов про себя. Это ложь, и я хочу все объяснить.

    Я никогда и никому не говорил о желании покинуть клуб, потому что я счастлив здесь, как и моя семья.

    После восстановления от травмы я сосредоточен только на том, чтобы ежедневно работать по максимуму, играть на высоком уровне и помогать клубу достигать целей», – написал бразилец в соцсетях.

    • Коутиньо выступает за «Астон Виллу» с января 2022 года.
    • Он забил 5 голов и сделал 3 ассиста в 33 матчах.
    • Контракт игрока с клубом рассчитан до июня 2026-го.
    • Сообщалось об интересе к нему со стороны в «Коринтианса».

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    Источник: «Бомбардир»

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