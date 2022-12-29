Роналду, Погба и Азар – в топ-10 разочарований 2022 года по версии Diario Sport

Испанское издание Diario Sport опубликовало собственный рейтинг футбольных разочарований 2022 года.
- Эден Азар («Реал», Бельгия);
- Жоау Фелиш («Атлетико», Португалия);
- Поль Погба («Ювентус», Франция);
- Джейдон Санчо («Манчестер Юнайтед», Англия);
- Филиппе Коутиньо («Астон Вилла», Бразилия);
- Артур («Ливерпуль», Бразилия);
- Илаш Мориба («Валенсия», Гвинея);
- Тимо Вернер («РБ Лейпциг», Германия);
- Гарет Бэйл («Лос-Анджелес», Уэльс);
- Криштиану Роналду (без клуба, Португалия).
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Источник: Sport.es